«Легенда о Новой Белоснежке Притиар» — сказка, где героиня владеет магией, а гномов заменили рыцари

Что, если бы у Белоснежки были магические способности и свита из семи волшебных рыцарей? В начале нулевых такая идея возникла у Дзюнъити Сато, а вскоре по его манге «Легенда о Новой Белоснежке Притиар» создали аниме на HAL Film Maker («Обитель ангелов», «Альбом рисунков»). Как магия сёдзё раскрылась благодаря такому сочетанию, разбираемся при помощи канала «Покебола с предсказанием»: подробности читайте в обзоре Юлии Тарасюк, прекрасно осведомленной в таинствах японской поп-культуры.
В 2000-е среди японских мультсериалов наибольшим спросом пользовались жанры с обилием симпатичных героинь и фансервиса — гаремники и моэ-аниме. Рассчитаны они были, конечно, в основном на аудиторию мужчин-отаку и часто представляли собой экранизации популярных дейтсимов
. В то же время авторы произведений для женской аудитории только начинали прощупывать почву так называемых реверс-гаремов, где героиня окружена симпатичными юношами, которые преимущественно в нее влюблены.
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Одним из пионеров в 90-е стала «Таинственная игра
», но тема не получила массового развития в индустрии до 2000 года. Тогда режиссер Дзюнъити Сато
, наиболее известный по первыми сезонами «Сэйлор Мун
» и «Осторожно, золотая рыбка!
», задумался, что неплохо бы снять аниме о харизматичной героине с группой поддержки из красавцев.
Реверс-гарем постановщик решил совместить с популярным тогда у девичьей аудитории жанром махо-сёдзё
— историями о юных волшебницах. По замыслу Сато героиня должна была превращаться не с помощью магического артефакта, как это обычно бывает, а «сливаясь» с одним из мужских персонажей и в итоге перенимая его волшебные способности. Тот как бы становился частью сознания девушки, её щитом и источником силы.
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В основу необычного махо-сёдзё, получившего названия «Легенда о Новой Белоснежке Притиар
», легла, как можно догадаться, сказка о красавице и семи гномах. Вот только в роли принцессы выступала японская школьница, её свиту составляли прекрасные юноши, а привычное волшебство в аниме заменила энергия «Лиф» (по сути — жизни).
В фантастической стране Лифении пробудилась злая колдунья, некогда запечатанная магией семи волшебных рыцарей — юношей, управляющих силой разных стихий. Так как Лифения связана с Землей, темная энергия сказывается и на ней: по всей планете выпадает кровавый снег и появляются монстры, высасывающие энергию из растений и людей. Чтобы снова запечатать колдунью, семи рыцарям требуется помощь избранной девушки — «притиар». За ней рыцари и отправляются на Землю.
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Роль притиар достается школьнице Химэно — доброй и энергичной девушке, очень переживающая утрату матери. После смерти супруги эксцентричный отец-писатель Каору, увлекшийся скульптурой, нашел новую избранницу — богатую Нацуэ с двумя дочерьми. Теперь они с Химэно живут в шикарном поместье мачехи, которая, на первый взгляд, недолюбливает приемную дочь. Как и сводные сестры: одна просто игнорирует, а другая постоянно пытается как-то насолить. Химэно переживает, что не может прижиться в новой семье, а отцу как будто нет до нее дела. Именно в это время героиня встречает семь волшебных рыцарей.
Трое из защитников Лиф являются детьми, появившимися на свет уже после того, как была запечатана злая колдунья. У каждого своя магическая сила: у нелюдимого и серьезного Хаятэ — ветер, у спокойного и нежного Сасамэ — звук, у добродушного и громкого Го — огонь, ну и так далее. Соприкасаясь ладонями с одним из рыцарей, Химэно превращается в притиар соответствующего явления: например, сливаясь с Хаятэ, она обретает волшебный меч и силу ветра. При этом если её ранят в бою, то удар принимает именно рыцарь, который в это время находится в сознании героини. Потому Химэно учится быть внимательной и сильной, чтобы не пострадали добродушные мальчишки — довольно крепкие, но всё еще дети.
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Поначалу Химэно не ладит с вредным и нелюдимым Хаятэ, который не верит, что она способна спасти мир. Однако общение и сражения помогают им сблизиться — и даже влюбиться. Кроме тяжелых сражений и любовных страстей у героини еще множество проблем: она пытается наладить отношения с новой семьей и спасти сводную сестру Мавату, которая чувствует себя одиноко, ни с кем не общается и тяжело переживает смерть родного отца. Оказывается, что они во многом похожи с Химэно, ведь та тоскует по матери и какое-то время считает себя никому не нужной. Получится ли у девушки достучаться до отчаявшейся, закрывшейся сестры?
Еще она узнает, что злая колдунья раньше была притиар и точно так же сражалась вместе с рыцарями против зла, но в итоге её поглотили зависть, отчаяние и тьма. Что же побудило её испытать эти чувства и возненавидеть весь мир? А вдруг подобная участь ждет и Химэно, которую тоже частенько охватывают тяжелые переживания?..
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Выпуск манги Нарусэ Каори
«Легенда о Новой Белоснежке Притиар» по сценарию Дзюнъити Сато начался в 2000-м, а через год вышло одноименное аниме, которое под надзором мэтра режиссировала Саяма Киёко
. Прекрасные графика и анимация, волшебный саундтрек, но всего 13 эпизодов, что, конечно, мало по очевидным причинам: очень сложно раскрыть всех многочисленных персонажей.
Тогда создатели аниме сосредоточились на Химэно, Сасамэ и Хаятэ, а также семье героини — и не прогадали! Темы родственных отношений, доверия и одиночества в «Притиар» стали ведущими. Как быть, если тебе кажется, что никто не принимает и не понимает? Как научиться слушать близкого человека, доверять ему и прощать за ошибки? В аниме довольно подробно изображена ситуация, когда мы не замечаем любовь или боимся просить внимания и поддержки. Как говорит в финале сериала Химэно, любые отношения могут закончиться болью. Однако это не значит, что нужно не доверять людям и закрываться от них. Наоборот, только через общение и доверие можно исцелиться и исправить ошибки.
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«Легенда о Новой Белоснежке Притиар» — это любопытный пример аниме, где в красивую обертку махо-сёдзе, с чуть утрированными юмористическими сценками и переосмыслением известной сказки, завернуты по-настоящему серьезные и важные темы. Так что сериал абсолютно точно нельзя назвать поверхностным и проходным. Наоборот, это сильное произведение, ненавязчиво напоминающее нам о самом важном: доброте и внимании друг к другу.
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