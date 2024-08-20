Сочувствие господину Смерть: «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк

Аниме-хит «Нежить и неудача» по манге Ёсифуми Тодзуки выходил с конца прошлого года и до завершения зимнего сезона, так что настало время полноценного обзора! Разобраться в юморе, тайных организациях и «отрицании правил мироустройства» нам поможет тематический канал «Покебола с предсказанием»: чем подкупает сёнэн от студия David Production («Невероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой»), рассказывает Сергей Сергиенко.
Фуко Идзумо
не видит смысла жить. Виной тому — Неудача с большой буквы: она приносит невероятные несчастья каждому, кого коснется. Естественно, это приводит к ряду проблем и почти полной социальной изоляции. Совсем отчаявшись, девушка решает броситься под поезд, однако её спасает странный незнакомец
. Беда в итоге случается с ним, однако мужчина загадочным образом выживает — и на глазах изумленной Фуко отращивает оторванные конечности. Оказывается, что его дар (или проклятье) — бессмертие. Он живет очень давно и мечтает о гибели, которую, как ему кажется, способна подарить новая знакомая. Так начинаются приключения Нежити и Неудачи, которые тут же оказываются на прицеле у таинственной организации, выискивающей тех, чье существование, казалось бы, невозможно.
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Еще одна манга Jump, добравшаяся до экранизации, интригует уже на уровне синопсиса: тут тебе и интересная фишка с отрицанием законов мироздания, и необычные герои, и намек на прогрессирующую романтику, и какой-никакой глобальный конфликт, который, естественно, станет в разы масштабнее. Правда, завязка «Нежити и неудачи
» звучит скорее как набросок, чем полноценная история, — развитие сквозного сюжета начинается не сразу. Так что, простите, но придется немного зайти на территорию спойлеров.
Мера вынужденная: достоинства сериала трудно описать, не рассекретив организацию, охотящуюся на Фуко и Энди
(мужчина решительно не помнит, как его зовут, поэтому согласен на прозвище от новой соратницы). Собственно, в первых же эпизодах выясняется, что титульным дуэтом заинтересовались члены Круглого Стола, к которым они вскоре присоединяются. Цель тайного общества на удивление благородна: они вынуждены предотвращать конец света, выполняя задания Апокалипсиса
— разумной книги и по совместительству первого артефакта в мире. Она служит Богу, буквально выполняя его волю, а представители Круглого Стола, соответственно, стремятся отсрочить неизбежное. Его тут именуют Рагнарёком — видимо, чтобы не путать с Апокалипсисом.
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Когда карты раскрыты, а тайны разгаданы, и начинается полноценная история, затмевающая попытки (само)умерщвления Энди. Следить за глобальным конфликтом куда увлекательнее: драмы становится чуть больше, а комедии — меньше (пусть и не сильно: юмора в сериале хватает). Заодно авторы не ленятся раскрывать всех сколь угодно важных героев, что, в свою очередь, едва ли не интереснее основного сюжета. Последний строится вокруг более-менее классических арок: Фуко и Энди участвуют в очередном задании Апокалипсиса, которое нужно успеть выполнить к сроку. Обычно это занимает несколько эпизодов — в зависимости от сложности задачи. Ставки ожидаемо растут: тут и Рагнарёк на носу, и противники матереют, и новые стороны конфликта со временем вырисовываются. Не обойдется и без предательств со сложными многоходовками — всё как в лучших баттл-сенэнах
.
Откровений от сюжета ждать не приходится, но следить за ним — сплошное удовольствие. По большей части — благодаря проработке персонажей и крайне необычным схваткам: зачастую сталкиваются так называемые негаторы, которые отрицают правила мира, поэтому и бои оказываются максимально нестандартными, и нюансы их жизнедеятельности заслуживают отдельного восхищения. К тому, что Энди натурально отстреливает конечности, повышая кровяное давление, привыкаешь более-менее быстро, а вот другие персонажи не перестают радовать чем-то эдаким — нередко в силу того, что их способности неизвестны заранее. Например, Татьяна
, поначалу кажущаяся неприступной крепостью, в конечном счете раскрывается с очень неожиданных сторон, о которых лучше не спойлерить. Ну и спасибо Неудаче: сила Фуко неизменно работает так, что предугадать результат кажется невозможным в принципе.
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Что приятно, боями дело не ограничивается: не забывают авторы показывать и будни героев, в которых, к слову, иначе проявляются характеры персонажей. Многие выглядят удивительно правдоподобно: личные трагедии сталкиваются с какими-то яркими чертами, порождая не то чтобы слишком сложных, но интересных героев. На них во многом и держится шарм «Нежити и Неудачи». Так что простор для развития у серии хороший: тут и яркий мир, полный необычных деталей, и отличная команда по спасению мира, и харизматичные злодеи, и традиционное для японцев желание начистить богу рыло — да так, чтобы мало не показалось. Второй сезон кажется неизбежностью: ждем анонс — видимо, после часового спешла
зимой. Манги-то еще в достатке.
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