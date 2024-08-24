Свети и пой: «Медуза не умеет плавать в ночи» — музыкальная история о вере в себя

Весной студия Doga Kobo («Звездное дитя», «Рыбалка для школьниц после занятий») отпраздновала 50-летие оригинальным аниме о юности, музыке, поисках себя и удивительных созданиях из морских глубин, разобраться в котором нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Режиссуру доверили Рёхэю Такэсите, отвечавшему за раскадровки в первых сезонах «Магической битвы» и «Реинкарнации безработного», а также постановку эпизодов «Руки прочь от кинокружка!» и «Покемона: Ветров Палдеи». Как совместная группа помогла четырем девушкам обрести уверенность в себе и почему «Медуза не умеет плавать в ночи», рассказывает Андрей Серов.
Медузы не способны плавать самостоятельно. Они лишь медленно дрейфуют по течению. Однако эти хрупкие создания обладают одной невероятно особенностью... Оригинальное аниме Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Двуличная сестренка Умару!
»), приуроченное к 50-летию студии, начинается с примечательных фактов о морских созданиях, которые пригодятся позднее. Сама же история наверняка многих поддержит — не только среди ровесников героинь.
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«Кэйон!» — еще одно музыкальное аниме о сестринстве
Старшеклассница Махиру Кодзуки
еще не решила, кем хочет стать в будущем. Раньше ей нравилось рисовать — она даже победила в городском конкурсе с картиной медузы, которой в итоге посвятили мурал на одной из стен Токио. Только сверстники работу не оценили, а высмеяли. С тех пор девушка забросила рисование, поверив, что она посредственность. Годы спустя, во время вечерней прогулки по Сибуе, чувствуя себя «медузой, бесцельно плывущей в глубине океана», Махиру вновь оказывается возле фрески, которая пережила много «покушений», обросла чужими тегами и надписями разной степени приличия.
Здесь она и знакомится с девушкой, которая давно вдохновляется рисунками Махиру, поэтому даже отгоняет от мурала кривляющуюся певицу, решившую рядом повалять дурака на онлайн-трансляции. Её зовут Кано Яманучи
, и раньше она выступала в женской айдол-группе Sunflower Dolls, пока пару лет назад не оказалась с позором изгнана из коллектива за драку. Однако девушку не сломили ни травля в социальных сетях, ни испорченные отношения с матерью, ради которой она и строила музыкальную карьеру. Кано считает, что успеха можно добиться, только оставаясь собой. Она предлагает Махиру вступить в её новую группу JELEE (Jellyfish с английского переводится как медуза), чтобы рисовать обложки для альбомов и клипов. Поначалу школьница отказывается, считая, что нужно думать о настоящем, а не гнаться за мечтами: «Мне хотелось бы стать человеком, который просто знает, чего хочет от жизни
». Однако позднее Махиру соглашается, надеясь что рядом с Кано сможет вновь полюбить творчество и даже больше: засверкать. Ведь — еще один важный факт из мира животных — «медузы не умеют самостоятельно светиться, но, впитывая окружающий свет, они начинают очень ярко сиять».
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Позже к дуэту присоединяются талантливая пианистка Мэй Кимура
с геймершей и витубершей Киви Ватасэ
. Первая — преданная фанатка Sunflower Dolls, которая признательна Кано за внимание и заботу на одной из фан-встреч, а потому иногда выглядит как её сасэнка
(что комично обыгрывается в сериале). Вторая — стала хикки, не найдя общий язык с одноклассниками в старшей школе: бросив учебу, она, подобно богине Аматэрасу, спряталась в виртуальной пещере. «Идти на поводу у толпы ради популярности не по мне
», — заявляет Киви. Так две ученицы и две прогульщицы (идеальный баланс) начинают музыкальную деятельность.
Кажется, историей о встрече нескольких одиночеств трудно кого-то удивить. Да, девочки общаются и «делают милые вещи»: дружат, сочиняют музыку и поддерживают друг друга. Однако не спешите переключаться на видео National Geographic или концерт любимых исполнителей: «Медуза не умеет плавать в ночи
» куда разнообразнее. В сериале заходит речь не только об одиночестве и (не)уверенности в себе, отношениях с родителями и сверстниками. Много внимания уделено закулисью начинающих исполнителей: от трудностей поиском стиля и времени на сочинение синглов до первой славы в жестоких условиях шоу-бизнеса с порой довольно токсичной аудиторией. Наиболее показательной становится заключительная серия, когда независимая JELEE встретится с поп-группой, расчетливо собранной продюсерами. Хватает в «Медузе» и ярких музыкальных номеров, которые отличаются правдоподобным DIY-звучанием с доступными непрофессионалам сэмплами и потрясающим вокалом Риэ Такахаси
— сэйю Кано. Кстати, полный альбом JELEE BOX доступен на стримингах (например, на ютубе
), а еще хочется отметить милый и стильный эндинг
в формате зум-кола.
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Конечно, аниме можно упрекнуть в простоте и предсказуемости, особенно в финальной части, но разве мало, если произведение выполняет свою важную функцию: как звуковая педаль у гитариста или психологический тренинг? Будни JELEE способны заполнить пустоту в сердце и помочь зрителям обрести уверенность. Ведь многим свойственно винить себя во всех ошибках — особенно, если это внушали с детства. Однако важно найти точку опоры, чтобы собрать воедино различные частички личности. Отвечающие за сомнения, желание собрать группу ради мести или казаться не таким, как все. Обрести течение, отпустить обиды, быть честным с собой и дарить надежду — задачи не просто со звездочкой, а с медузой! Тем не менее их необходимо решать. Ведь, чтобы засиять, света звезды или смартфона мало. Тут понадобятся хорошая песня, а лучше — человек.
«Медуза не умеет плавать в ночи». Трейлер на японском языке
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