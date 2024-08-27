«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство

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Актрисе досталась главная роль в экранизации бестселлера Беллы Маки «Как убить свою семью»

Интервью иноагента иноагенту об отношениях с террористом

«Мы потеряли общие смыслы»: Михаил Шац* об измене и разводе с Татьяной Лазаревой**

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«Было понятно, что я пошла по наклонной»: Александра Урсуляк о проблемах в подростковом возрасте

А также о разводе родителей и о беспомощности в детстве