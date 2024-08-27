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«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство

Анимация >>
27 августа 2024
Сегодня благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» поговорим о довольно редком случае — полнометражной экранизации дзёсэй-манги. Над фильмом трудилась известная студия MadhouseНана», «Сакура — собирательница карт»), а первоисточник Нао Ивамото занял в 2017 году первое место рейтинга Kono manga ga sugoi! как «Лучшая женская манга». Что особенно интересно: место действия «Страны золота, Страны воды» похоже на Центральную Азию и Ближний Восток. О других достоинствах аниме читайте в обзоре Юлии Тарасюк!

«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство

Два граничащих государства, так называемые Страна золота и Страна воды, очень долго вели бессмысленную и глупую войну. Да и сейчас отношения у них напряженные. По легенде боги решили остановить человеческие распри, наказав Стране золота выдать замуж самую красивую девушку за представителя Страны воды, а тем — отправить к соседям для женитьбы самого умного юношу. Однако первый правитель даже и не думает исполнять наказ: вместо невесты за границу едет кошка, а жениху из недружественного государства уготована незаконнорожденная дочь Сара.

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Милая и добродушная девушка верит в отца, который отселил её подальше от дворца и редко навещает. Живет она вместе с няней и ни в чем не нуждается — только сестры-принцессы посмеиваются и игнорируют. Внешне девушка не соответствует местным стандартам красоты: маленького роста, полная — «не жалко» отдать в жены чужаку, который надеется на писаную красавицу. Сама же Сара спокойно воспринимает свою участь и надеется, что жених окажется добрым человеком. Каково же её удивление, когда в паланкине из Страны воды оказывается… щенок! Второй правитель тоже решил насолить соседям, отправив собаку вместо самого умного юноши.

«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство

Сара понимает, что если в стране узнают о подмене, войны точно не избежать. Она решает скрыть произошедшее и сделать вид, что к ней приехал настоящий избранник. Вот только сестры неожиданно выражают желание познакомиться с женихом — и ждут молодоженов во дворце. К счастью, Сара случайно знакомится с парнем из Страны воды, когда идет прогуляться рядом с границей. Наранбаяр — безработный сын библиотекаря, мечтающий узнать больше о технологиях Страны золота. Он соглашается сыграть роль жениха — тем более его и выбрал правитель в качестве суженого для соседской невесты, которая «оказалась» кошкой.

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«Страна золота, Страна воды» — очень красивое и изящное аниме, похожее на сказку-притчу. Прекрасная мультипликация с обилием мелких деталей радует глаз, а мысли, которые несет фильм, очень простые и понятные, одновременно — вечные. В результате конфликтов на ровном месте страдает простой народ, неся ответственность за амбиции и нравы политических деятелей. Ну а власть нередко оказываются в руках совершенно некомпетентных людей и даже шарлатанов. В итоге Страна золота вот-вот столкнется с критическим уровнем запасов воды, решить которые может только строительство канала в Страну воды. И хотя Наранбаяр обещает «невесте», что обязательно поможет с этим жизненно важным проектом, есть, конечно, и те, кто хочет ему помешать. За действиями чужака пристально следят, и любая его ошибка в Стране Золота может стать поводом для новой войны.

«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство

Главное же украшение истории — её замечательные персонажи, за которых переживаешь всем сердцем. Сара и Наранбаяр — люди, которых не воспринимают всерьез правители, однако именно они решают наладить отношения между государствами. Они получились очень живыми и необычными — действительно простыми людьми, которые хотят спокойной жизни, любви и мира. Именно их добрые сердца помогают обрести союзников и спасти страны от полного разрушения.

«Страна золота, страна воды». Трейлер №3 на японском языке

«Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о художественных решениях в «Звездном дитя» той же студии или найти еще истории о смекалистых, отважных и разных героинях.[/i]

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«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство фотографии
«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство фотографии
«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство фотографии
«Страна золота, Страна воды» — сказка-притча о том, что только простые добрые люди спасут государство фотографии
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