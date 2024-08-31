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«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»

Анимация >>
31 августа 2024
Вкус лапши и эффект прустовской мадленки: аниме-канал «Покебол с предсказанием» пополняет наши запасы полезного для здоровья «ломтика жизни» китайско-японским блюдом «Вкусы молодости». Каким получился триптих от студий Haoliners Animation LeagueБлагословение небожителей») и CoMix Wave FilmsТвое имя», «Судзумэ»), читайте в обзоре Дарьи Тарасовой!

«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»

Городской ландшафт современного Китая хвастается технологичностью, но жителей мегаполиса то и дело настигают приветы из давно минувших дней. Сяо Мин частенько берет в автоматизированной закусочной рисовую лапшу или готовит её дома: по вкусу не ровня той, что он ел в детстве, но всё же напоминает о днях, проведенных с любимой бабушкой. Модель Йи Лин, попав в госпиталь с переутомлением, видит удивительный сон: с младшей сестрой Лулу они, совсем юные, играют на поляне в алых платьях, а наблюдает за ними еще живая мама. Ли Мо разбирает коробки после переезда и обнаруживает аудиокассету с монологом первой любви — Сяо Ю; запись сделана десятки лет назад, но так и не была прослушана.

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«Вкусы молодости» — драматическое аниме/дунхуа, копродукция Японии и Китая. В трехчастной антологии, как легко догадаться, реализовывается концепция прустовской мадленки из цикла «В поисках утраченного времени»: некое осязаемое впечатление (вкус, запах, текстура) воскрешает в памяти образы из далекого прошлого. Фильм напомнит и еще одну сказку о потерянном времени: с китайской стороны анимацией занималась студия Haoliners Animation LeagueПовседневная жизнь бессмертного короля», «Беспокойный кентавр»), а вот с японской помогала CoMix Wave Films — та самая, что делала «Твое имя» Макото Синкая.

«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»

Городской пейзаж Пекина, Гуанчжоу и Шанхая — с выразительными вкраплениями природы и сцен из сельской жизни — ожидаемо поражает гиперреализмом, вроде бы и вылизанной, но всё же не бездушной красочной картинкой. Правда, часто получается так, что за бэкграундом следить интереснее, чем за сюжетными преломлениями.

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Первая история, поставленная Ли ХаолиномБлагословение небожителей»), — нечто среднее между захватывающим фудпорно и не менее вовлекающим «стеклом» в подростковом стиле. Пока Сяо Мин на разный лад смакует лапшу (в деревенском ресторанчике, в студенческой кафешке, в закусочной рядом с работой, дома), его голос за кадром рассказывает о главных ингредиентах, а также субъективной значимости каждой вариации — в первую очередь, версии из детства, которую он ел с бабушкой. Место для драмы тоже припасено: блюдо увековечено как главное воспоминание о покойной прародительнице.

«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»

Во второй новелле, от специализирующегося на игровом кино И Сяосина, фокус с прошлого несколько смещен — и не сразу понятно, как именно она вписывается в триптих. Йи Лин — модель-трудоголичка, которая идет на всё, чтобы сделать лучше жизнь младшей сестры. Девушки рано потеряли родителей, так что старшая мнит будущее Лулу, начинающей дизайнерки одежды, своей ответственностью. Ожидаемо акт заботы превращается в колею безразличия: бизнес так сильно затягивает героиню, что даже совместный быт с сестрой их уже отдаляет. Сон меняет всё: в нем мать девочек вышивает на пяльцах узоры — это хобби унаследовала Лулу и старается сделать профессией. Вмешательство подсознательного расширяет новеллу из сюжетца об отзвуках прошлого до притчи о балансе работы и жизни.

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Наиболее интересная часть антологии — третья, срежиссированная дебютантом Ёситакой Такэути, отвечавшим за 3DCG и CGI на всех проектах Синкая от «Пяти сантиметров в секунду» до «Судзумэ». Переходы из одного времени в другое — магнитофон помогает разыскать юность, записанную на кассетах, — обеспечивают адекватный баланс между ностальгичностью и выдержанной романтической историей со счастливым открытым финалом. Первая любовь разбилась о необходимость поступать в разные вузы — однако спустя годы воссоединение всё же случилось.

«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей»

«Вкусы молодости» вряд ли могут похвастаться интересными сюжетами или драматургией — однако это именно тот разряд feel good movies, к которым стоит обращаться, чтобы сбавить ритм жизни и оглянуться назад. Ароматы памяти, мечтаний и сожалений юности, радостей и печалей, разделенных с близкими, знакомы каждому — а значит, точно найдут в ком-то отклик.

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«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей» фотографии
«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей» фотографии
«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей» фотографии
«Вкусы молодости» — аниме, которое делали студия Макото Синкая и создатели «Благословения небожителей» фотографии
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