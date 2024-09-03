Школа и немножко нервно: «Опасность в моем сердце» становится только лучше

Учебный год подкрался незаметно — самое время вспомнить о школьных ромкомах, которые, как и некоторые уроки, бывают не только смесью неловкости и кринжа. Поможет нам в этом аниме-канал «Покебола с предсказанием», напомнив об «Опасности в моем сердце» — очаровательном подростковом сериале Shin-Ei Animation («Чистый звук», «Выходной Господина Злодея»). У скрытого хита прошлого года как раз вышел второй сезон, а что сделало его даже лучше первого, рассказывает Сергей Сергиенко.
Кётаро Итикава
потихоньку становится нормальным школьником. В недавнем прошлом он только и делал, что читал энциклопедии о маньяках и представлял, как убивает сверстников, а теперь живет вполне активной социальной жизнью. Благодарить за это стоит Анну Ямаду
— одноклассницу-красавицу, которая почему-то приметила Кётаро и начала с ним дружить. От любви до ненависти один шаг, но и в другую сторону правило работает: еще недавно парень представлял, как Ямада будет умирать в муках, а теперь понимает, что влюбился. Осталось признаться не только себе, но и ей, что будет не так-то просто. Впереди у каждого большая работа: Ямаде предстоит выстроить карьеру модели, а Кётаро — разобраться наконец в чувствах.
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«Опасность в моем сердце
» — случай уникальный. Обычно школьные комедии держат очень ровный тон и медленно подбираются к главному, но адаптация манги Норио Сакураи
стартует так, что её, честно говоря, хочется попросту бросить. Первые четыре серии Кётаро не вызывает никаких эмоций, кроме отторжения, причем дело даже не в его социопатических наклонностях. Он кажется попросту невероятно бесящим персонажем: начиная от нелепых пристрастий и заканчивая бесконечными внутренними диалогами. Казалось бы, это нужно для контраста между прежним и нынешним/будущим героем, но на деле без этого было бы, пожалуй, лучше. Что, к слову, и работает в плюс второму сезону: там уже нет этой ненужной отбивки.
Основная проблематика уже очерчена, и вполне очевидно, что ждет зрителя в финале. Сериал от этого, однако, ничего не теряет — скорее наоборот: следить за тем, как герои идут к неизбежной романтической развязке, более чем увлекательно. Особенно с учетом обилия событий вокруг: здесь тебе и вышеобозначенные попытки разобраться с чувствами Кётаро, и рабочие моменты Ямады, и (около)школьные ситуации разного масштаба — от перехода на новый год обучения до зарождения романтических отношений у одноклассников. Разнообразие сюжетов (как основных, так и побочных), которые возникают за 13 серий, приятно удивляет, как и то, что они не ощущаются филлерными. У каждого есть вполне определенная цель, зачастую раскрывающая героев или их отношения.
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Пожалуй, единственное, что может смущать, — странное несоответствие героев возрасту. Во время просмотра легко забыть, что большинству действующих лиц от 12 до 14 лет: многие ведут себя уже как ученики старшей школы. Напоминанием, что перед нами пубертатные подростки, служат разве что мальчишки, с которыми сближается Итикава. Особенно в этом плане отличается Сё Адати
— один из самых проработанных второстепенных персонажей. Парень нередко думает нижней половиной тела и откалывает соответствующие шутки, что не мешает ему быть серьезным в нужный момент.
Подобный контраст местами дает странный эффект: стоит забыть, что речь о средней школе, как сериал тут же об этом напоминает какой-то мелочью — вроде ломающегося голоса Итикавы или празднования 13-летия. Юный возраст как будто несколько умаляет масштаб терзаний: всё же в эти годы речь еще не идет о «большой и вечной», хотя переживания и могут казаться куда глубже — причем как героям, так и зрителю. Эта двойственность не отпускает до финала, из-за чего ощущения несколько смазываются.
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Однако это, пожалуй, едва ли не единственный недостаток: стоит закрыть глаза на избыточную эмоциональность, попробовав чувствовать в формате «здесь и сейчас», как «Опасность в моем сердце» начинает играть всеми красками и выставлять сильные стороны напоказ. Сериал очень последовательно работает с любовной линией, а акценты, как визуальные, так и музыкальные, расставлены с большим вниманием и не вызывают неловкости, как это часто бывает со школьными ромкомами: здесь прогрессия чувствуется на удивление органичной, а не натужной и полной неловкости. Последнее, разумеется, тоже есть, но очень в меру.
Большой вопрос, справится ли сериал с набранным темпом и дальше. Манга продолжает выходить, отношения худо-бедно выстроены — остается их развивать. Справиться с этим не так-то просто: например, «Госпожа Кагуя
» заметно сдулась, стоило центральному дуэту вступить в официальные отношения. Тем интереснее посмотреть, как будут развиваться дела у «Опасности»: вдруг получится?
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