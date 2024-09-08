Нелюди в черном: «Город чудищ» — культовый боди-хоррор из 80-х

Ёсиаки Кавадзири — имя, особенно дорогое тем, кто знакомился с японской мультипликацией на кассетах или по легендам аниме-бума. Сегодня тематический канал «Покебол с предсказанием» предлагает вспомнить первую из его самостоятельных полнометражных работ: «Город чудищ», выстроенный в стенах Madhouse («Парад смерти», «Нана»). Как состарился культовый фильм, рассказывает Дарья Тарасова.
Рэндзабуро Таки
— примерный белый воротничок в компании по продаже электроники, после работы развлекающийся ван-найт-стэндами с девушками из баров. Внешность, впрочем, обманчива: на деле он страж границы между мирами: людским и Черным — изнанкой, населенной меняющими облик демонами. Перемирие между реальностями поддерживается договором, который пора бы обновить. Таки получает сверхважное задание: охранять возрастного и похотливого мистика Джузеппе Майарта
— ключевую фигуру для нового подписания. Его напарницей становится Маки
— девушка неземной красоты, пришедшая из мира демонов. Дуэт бережет Майарта от лап изнаночных террористов, но параллельно разворачивается еще один хитроумный заговор.
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🏙 Подкаст о «Городе чудищ», фрейдизме, нуаре и японском хорроре
«Город чудищ
» — культовое gore-аниме 1980-х, которое многие знают по открывающей сцене: Таки почти становится жертвой паукоподобной женщины
с зубастой пастью
на месте вульвы. Основой для полноценного дебюта Ёсиаки Кавадзири
(«Манускрипт ниндзя
», «Ди — охотник на вампиров
») стал первый роман Хидэюки Кикути
из будущей серии, а производственной базой — студия Madhouse
(фильмы Сатоси Кона
, «Триган
», «Метрополис
»).
Восьмидесятнический шарм неонового Токио, где разворачивается кровавое действо, манит так же, как дистопический Лос-Анджелес из вышедшего пятью годами ранее «Бегущего по лезвию
» Ридли Скотта
. Вуманайзер Таки и впрямь как будто списан с Хамфри Богарта
— рыцаря нуара
, чьи стилистические приемы обрели второе дыхание при экономическом послевоенном подъеме (уже с припиской нео-). Дуальность женского и мужского, правда, у Кавадзири проявляется по-другому.
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🏙 У справедливости женское лицо: героини в фильмах Ридли Скотта
Femme fatale — важная для нуара фигура, которая находит в «Городе чудищ» максимальное графическое проявление. Секс — высоко ценимая что демонами, что людьми валюта, чей курс варьируется от фаллического детородного органа (его чуть не теряет Таки в открывающей сцене) до подвижности всего тела (Майарт приходит в бордель и утопает в плоти демоницы-террористки). Фрейдистский акт завоевания приводит героев-мужчин к капитуляции и потери мужественности (а то и вообще смерти). Маки тоже достается сполна: она дважды становится жертвой изнасилования в ходе выполнения задания.
Первое, что хочется сделать при просмотре фильма, — скидку на время. Мизогинное изображение Маки (из femme fatale она необъяснимо превращается в damsel in distress) соседствует с гинофобным визуалом в принципе. Детализированные сексуальные сцены строятся вокруг манипуляций женским телом, а эрос неизбежно разрешается танатосом: например, буквально тело-вульву одной из террористок пронзает пуля. Боди-хоррор, отдающий дань Джону Карпентеру
, мерзок не столько за счет трансформаций плоти, сколько из-за перверсивности, сексуализированности образов.
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🏙 «Дорохэдоро» — еще один город чудищ
«Город чудищ» с порога предупреждает, что мы оказываемся на территории трансгрессивного. Но так ли это на самом деле? Пока Маки теряет всю свою фамфатальность, фоном близится плоттвист: это не стражи охраняли Майарта, а он их. Таки — носитель демонических генов, а Маки — людских, так что их ребенок должен стать символом перемирия (при этом ранее зрителей предупреждали, что беременность при подобном союзе исключена). Ловелас охотно прибивается к семейному очагу, сильная и независимая демоница вынуждена свести себя к традиционной роли матери — и будет всем счастье. Кульминация — религиозное напыление в финальной битве: сверхсилу в бою на крыше церкви Маки получает благодаря беременности (а то и вовсе из-за девственно-белых одеяний — ну, а вдруг?).
Если пользоваться образным рядом самого фильма, сравнить его стоит с прерванным половым актом или аноргазмией
. Последовательный уход в радикальную и трансгрессивную gorno-эстетику не находит логической разрядки, консервативно упираясь в патриархальную модель «Муж на работе, жена дома с ребенком». Что иногда забывается на фоне пугающих кадров с расчленениями и спермоподобной паутиной. Жесткие социальные роли — gore в семье.
«Город чудищ». Трейлер на японском языке
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