И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней

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Спутник телезрителя Земля изводит меня: «Легенда о Зеленом рыцаре» — вакцина от ложного героизма В ночь с 12 на 13 сентября, 00:30, РЕН ТВ

Рецензии на фильмы «Вера»: Ромовая мама, или Морозная свежесть знакомого сюжета Новая экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось»

Новости кино Александр Голубев, Александр Балуев и Сергей Безруков снимаются в исторической драме «Князь Андрей» После съемок во Владимирской области команда сериала продолжит работу в Московском кинокластере

Интервью Сергей Светлаков: «Шутить сейчас сложно» Известный актер и продюсер — о том, как Сергей Юрьевич Беляков поехал в отпуск, а звезды отправились в Сибирь

Новости кино Первая мировая в стиле Хаяо Миядзаки: вышел дебютный трейлер аниме «Левиафан» Стимпанк по мотивам бестселлера — с биоинженерией и музыкой Дзё Хисаиси