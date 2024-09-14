И улыбается так неприятно: «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай №1 наших дней

Ни один аниме-сезон не обходится без (минимум) пары-тройки исекаев: истории о приключениях в других мирах невероятно популярны последний десяток лет. Особое место в жанре занимает «Реинкарнация безработного», у которого не так давно закончился второй сезон. В ожидании неизбежного продолжения мы решили разобраться в феномене сериала — при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием». Чем захватывает — и почему может вызвать отторжение — сюжет о перерождении отчаявшегося и асоциального мужчины за 30 в фэнтези-ландшафтах рассказывает Анастасия Зайцева.
Среди историй о попаданцах «Реинкарнация безработного
» занимает особое место. С виду — практически хрестоматийный исекай
, что неудивительно, ведь одноименное ранобэ начало выходить в 2012 году, на заре современной итерации жанра. Кажется, что флагманский проект студии Bind
сделан без излишеств, а порой и вовсе по учебнику: здесь и перерождение, и феноменальные способности протагониста, и сюжет с активными заимствованиями будто бы видеоигровых механик, и обилие героинь, выдающих элементы гарема. Однако если оставить задачу собрать исекай-бинго, можно разглядеть в этой истории вполне самобытные черты.
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Главный герой
— типичный представитель потерянного поколения. Ему чуть за 30, а за плечами — ни дня на работе, только богатый внутренний мир и тысячи часов в RPG. Будучи жертвой травли и издевательств, он выбрал жизнь отшельника, став за годы пребывания в одиночестве крайне асоциальным и неприятным человеком. Внезапная смерть под колесами грузовика — и затворник оказывается в теле младенца из совершенно иного мира. Так начинается история Рудеуса
— сына бывших авантюристов Зенит
и Пола
Грейратов.
Навыки прошлой жизни помогают мальчику быстро освоиться в новых условиях: сделав ставку на изучение магии, он быстро заслуживает почетное звание вундеркинда. Рудеус получает всё, чего так не хватало в реальном мире: здоровое молодое тело, любовь окружающих и новую личность. И всё бы ничего, да вместе со зрелым разумом герой сохраняет старые комплексы и страхи, которые предстоит (не без помощи близких) преодолевать по мере взросления. Нарочито неидеальный протагонист довольно быстро обзаводится полезными знакомствами. Синеволосая волшебница Рокси
становится его учительницей и помогает одолеть страх внешнего мира. В лице эльфийки Сильфиетты
— находит первого настоящего друга, а дворец семейства Бореас Грейрат, у которого мальчик работает репетитором юной Эрис
, неожиданно становится ему вторым домом.
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Кропотливая работа создателей над наполнением другого мира почти сразу бросается в глаза. Да, это стандартное средневековое фэнтези со множеством невиданных рас, чьи представители зачастую поделены на магов и мечников. Причем многие из них страдают от предрассудков или склонности к борьбе за власть. Локации — от крупных городов до небольших поселений — редко воспроизводят одни и те же шаблоны. Каждая культура и страна имеет характерные особенности: будь то извращенный нрав знатных родов Асуры
или телепатические способности мигурдов.
Любящая семья Рудеуса тоже несовершенна: отец изменяет беременной Зенит со служанкой Лилией
. Всё это привносит элементы реализма и органично дополняет историю взросления амбивалентного протагониста, который и сам время от времени совершает, казалось бы, непростительные поступки. К слову, фигура отца неотступно преследует героя, а соревновательный характер их отношений отчетливо носит фрейдистские мотивы. Сквозной сюжет тем временем не пребывает в вакууме и обрамляется многовековым лором, сфокусированным на войне людей и демонов.
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Примечательно, что Рудеус не планирует спасать мир: его задача — по максимуму использовать второй шанс и достойно провести новую жизнь. Постоянная смена акцентов — сюжетных и жанровых — поддерживает динамику истории и не позволяет ей скатиться в простое путешествие из точки «А» в точку «B». За два сезона сериал успел сменить вектор как минимум трижды — и с каждой новой серией сюжет становился серьезнее и мрачнее. Из спокойной фэнтези-повседневного
тайтл сместился в сторону приключенческого экшна, а в новом сезоне и вовсе к подростковой драме, перерастающей со временем в семейную. Каждая перемена сопровождается новыми действующими лицами — по-своему значимыми для сюжета и персонажа.
Если изначально Рудеус грезит заработать на учебу в академии волшебства, то после магической катастрофы и телепортации на Демонический континент его основной целью становится благополучное возвращение домой. По мере развития истории меняются не только обстоятельства, но и сам протагонист: из замкнутого социально-неспособного аутсайдера он постепенно превращается в эмпатичного человека.
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Что не мешает озабоченности юноши периодически брать вверх над разумом, а тайтлу прибегать к фансервису. При всей спорности этой части повествования — может показаться, что весь сюжет построен вокруг секса и полового взросления героя, — откровенно вызывающих сцен в сериале не так много, а порой сомнительные темы создатели пытаются вписать в общую канву. Так, эректильная дисфункция Рудеуса становится основным сюжетным драйвером в первом куре второго сезона, а иногда своеобразные увлечения из прошлой жизни — например, любовь к фигуркам «18+» — помогают в решении серьезных проблем вроде многовековой ненависти к народу супардов.
Пожалуй, в случае «Реинкарнации» фраза «всё не так однозначно» как никогда к месту. Тайтл радует продуманным сеттингом и нетривиальным сюжетом. Вместе с тем главный атрибут — юмор ниже пояса — может шокировать или даже отвратить неподготовленного зрителя. Получается палка о двух концах: либо любовь с первого взгляда, либо полное отрицание.
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