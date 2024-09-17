Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

что почитать?

Главная тема

Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Пять сериалов и девять фильмов в жанре sci-fi из Турции, Израиля, ОАЭ, Катара и Ливана