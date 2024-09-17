Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

Самое продаваемое аниме на кассетах в 1990 году (по некоторым данным). Уникальный проект, которому не было равных. История, чью популярность сложно оценить при просмотре, не зная историю создания. Сегодня тематический канал «Покебола с предсказанием» предлагает вспомнить необычную OVA студии Magic Bus («Данте, властелин демонов», «Стеклянный кролик»), то есть анимационный фильм или сериал, сразу выпускавшийся на видеоносителях (VHS, LaserDisc или DVD). В чем секрет успеха «Кэрол», рассказывает Юлии Тарасюк, которая регулярно устраивает захватывающие путешествия в мир сёдзё-аниме.
Юная девушка Кэрол
ведет обычную жизнь в Лондоне: ходит в школу, болтает с подругой, проводит время с семьей. Однажды она замечает, что вокруг происходят странные вещи: у Биг-Бена пропадает звук, любимый бойз-бэнд теряет популярность, а всегда спокойный отец, известный музыкант, недоволен своей игрой и вдруг срывает злость на семье. Плюс ко всему девушке иногда кажется, что кто-то зовет на помощь. Очень быстро выясняется, что это не галлюцинации: к Кэрол действительно обращаются из другого (волшебного) мира, где она вскоре окажется.
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Там она встречает двух юношей и огромного говорящего кролика
— местных жителей, которые всё это время звали её к себе. Раньше в их мире было ярко и светло, а повсюду звучала прекрасная музыка. Пока некий демон не решил прекратить всеобщее веселье и стал красть звуки. В итоге всё вокруг стало мрачным, а нечисть принялись рыскать по лесам и городам. Это оказало влияние не только на волшебный мир, но и на измерение людей. Теперь Кэрол предстоит объединить усилия с троицей новых знакомых, чтобы победить демонов, спасти мир от гибели и только потом — вернуться домой.
OVA была создана на студии Magic Bus
, а в её основу легла история, написанная Наото Кинэ
— гитаристом группы TM Network
. Всё это часть большого медиамикса, куда также входят музыкальные альбомы, радиопостановки и концерты. Здесь и кроется главный секрет «Кэрол
»: OVA напрямую связана с творчеством TM Network и их альбомом Carol: A day in a girl’s life
. Троица мужских персонажей в аниме — фэнтезийное воплощение музыкантов группы, основанное на их внешности. При этом лидер коллектива ещё и становится романтическим интересом Кэрол.
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Дело в том, что группа стала невероятно популярна в 1980-х: их песни звучали в таких аниме, как «Городской охотник
» и «Мобильный воин Гандам
», а альбомы пользовались успехом у широкой аудитории. Из нового творения TM Network планировали сделать целое событие: альбом Carol: A day in a girl’s life состоял из композиций, образующих цельную историю, которая отражена в книге и OVA. Во время турне, посвященного «Кэрол», группа устраивала на сцене шоу, в чем-то схожее с мюзиклом. Специально под выступление были созданы сложные и красивые декорации, где, например, у огромного главного демона двигались челюсть и глаза
. Участники группы наряжались в персонажей истории, а вокруг плясали танцоры. Именно популярность TM Network, необычная концепция альбома и уникальный по рамкам времени медиамикс повлияли на продажи OVA. Иными словами, большая часть аудитории аниме состояла из фанатов группы, готовых поддержать любимый проект.
При этом для работы над аниме тоже пригласили настоящих звезд. Так, дизайны персонажей создала сёдзё-мангака Кога Юн
(«Гештальт
», «Нелюбимый
»), как раз прогремевшая в мире манги конца 1980-х. Кога также рисовала спин-офф-мангу по «Кэрол». На главную роль пригласили сэйю Аю Хисакаву
(Ами из «Сейлор Мун
», Керо
из «Сакуры — Собирательницы карт
») — пожалуй, одну из самых известных актрис озвучки 90-х. Во время работы над «Кэрол» Хисакава была еще в начале пути: её как раз стали приглашать во многие сериалы и OVA. Интересно еще и то, что обложку альбома Carol: A day in a girl’s life рисовал Сасаки Хироси
из студии Gainax
(«Евангелион
»), изобразивший всех участников TM Network в их фэнтезийных образах. Так и получается, что в производстве аниме были задействованы многие известные люди эпохи.
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Carol, пожалуй, можно отнести к фэнтези с элементами исекая
. И хотя сама история многим может показаться заурядной, она тем не менее стала частью уникального проекта, которому в 1990 году равных просто не было.
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