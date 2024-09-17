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Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

Анимация >>
17 сентября 2024
Самое продаваемое аниме на кассетах в 1990 году (по некоторым данным). Уникальный проект, которому не было равных. История, чью популярность сложно оценить при просмотре, не зная историю создания. Сегодня тематический канал «Покебола с предсказанием» предлагает вспомнить необычную OVA студии Magic BusДанте, властелин демонов», «Стеклянный кролик»), то есть анимационный фильм или сериал, сразу выпускавшийся на видеоносителях (VHS, LaserDisc или DVD). В чем секрет успеха «Кэрол», рассказывает Юлии Тарасюк, которая регулярно устраивает захватывающие путешествия в мир сёдзё-аниме.

Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

Юная девушка Кэрол ведет обычную жизнь в Лондоне: ходит в школу, болтает с подругой, проводит время с семьей. Однажды она замечает, что вокруг происходят странные вещи: у Биг-Бена пропадает звук, любимый бойз-бэнд теряет популярность, а всегда спокойный отец, известный музыкант, недоволен своей игрой и вдруг срывает злость на семье. Плюс ко всему девушке иногда кажется, что кто-то зовет на помощь. Очень быстро выясняется, что это не галлюцинации: к Кэрол действительно обращаются из другого (волшебного) мира, где она вскоре окажется.

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Там она встречает двух юношей и огромного говорящего кролика — местных жителей, которые всё это время звали её к себе. Раньше в их мире было ярко и светло, а повсюду звучала прекрасная музыка. Пока некий демон не решил прекратить всеобщее веселье и стал красть звуки. В итоге всё вокруг стало мрачным, а нечисть принялись рыскать по лесам и городам. Это оказало влияние не только на волшебный мир, но и на измерение людей. Теперь Кэрол предстоит объединить усилия с троицей новых знакомых, чтобы победить демонов, спасти мир от гибели и только потом — вернуться домой.

Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

OVA была создана на студии Magic Bus, а в её основу легла история, написанная Наото Кинэ — гитаристом группы TM Network. Всё это часть большого медиамикса, куда также входят музыкальные альбомы, радиопостановки и концерты. Здесь и кроется главный секрет «Кэрол»: OVA напрямую связана с творчеством TM Network и их альбомом Carol: A day in a girl’s life. Троица мужских персонажей в аниме — фэнтезийное воплощение музыкантов группы, основанное на их внешности. При этом лидер коллектива ещё и становится романтическим интересом Кэрол.

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Дело в том, что группа стала невероятно популярна в 1980-х: их песни звучали в таких аниме, как «Городской охотник» и «Мобильный воин Гандам», а альбомы пользовались успехом у широкой аудитории. Из нового творения TM Network планировали сделать целое событие: альбом Carol: A day in a girl’s life состоял из композиций, образующих цельную историю, которая отражена в книге и OVA. Во время турне, посвященного «Кэрол», группа устраивала на сцене шоу, в чем-то схожее с мюзиклом. Специально под выступление были созданы сложные и красивые декорации, где, например, у огромного главного демона двигались челюсть и глаза. Участники группы наряжались в персонажей истории, а вокруг плясали танцоры. Именно популярность TM Network, необычная концепция альбома и уникальный по рамкам времени медиамикс повлияли на продажи OVA. Иными словами, большая часть аудитории аниме состояла из фанатов группы, готовых поддержать любимый проект.

Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е

При этом для работы над аниме тоже пригласили настоящих звезд. Так, дизайны персонажей создала сёдзё-мангака Кога ЮнГештальт», «Нелюбимый»), как раз прогремевшая в мире манги конца 1980-х. Кога также рисовала спин-офф-мангу по «Кэрол». На главную роль пригласили сэйю Аю Хисакаву (Ами из «Сейлор Мун», Керо из «Сакуры — Собирательницы карт») — пожалуй, одну из самых известных актрис озвучки 90-х. Во время работы над «Кэрол» Хисакава была еще в начале пути: её как раз стали приглашать во многие сериалы и OVA. Интересно еще и то, что обложку альбома Carol: A day in a girl’s life рисовал Сасаки Хироси из студии GainaxЕвангелион»), изобразивший всех участников TM Network в их фэнтезийных образах. Так и получается, что в производстве аниме были задействованы многие известные люди эпохи.

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Carol, пожалуй, можно отнести к фэнтези с элементами исекая. И хотя сама история многим может показаться заурядной, она тем не менее стала частью уникального проекта, которому в 1990 году равных просто не было.


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Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е фотографии
Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е фотографии
Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е фотографии
Музыка, породившая аниме: «Кэрол» — японский мультфильм, рекордно продававшийся на кассетах в 90-е фотографии
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