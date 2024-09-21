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Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

Анимация >>
21 сентября 2024
Даже если вы никогда не читали мангу Кэнтаро Сато, то наверняка видели мем «Дорогой, перестань…» (Babe Please Stop). Картинка смешная — ситуация страшная: в истоках шутки мы сегодня разберемся при помощи аниме-канала «Покебола с предсказанием». Изображение девушки взято из мрачного махо-сёдзё «Сайт волшебниц», которое шесть лет назад экранизировали умельцы из production doAЗаказывали кролика?»). Удалось ли авторам деконструировать жанр о милых защитницах человечества, рассказывает Сергей Сергиенко.

Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

Ая Асагири каждый день мечтает о смерти. У нее просто чудовищная жизнь: в школе травят и унижают всеми доступными способами, дома регулярно избивает старший брат. Кажется, что спасения нет, но оно приходит в виде сайта волшебниц, который сам загружается на компьютере девушки. Местный администратор обещает подарок в виде волшебной палочки, которая должна решить все проблемы. Очередной день отчаяния оборачивается… кошмаром другого толка: обидчики Аи попадают под поезд. И виновата в этом та самая «палочка», выглядящая как пистолет.

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Естественно, проблемы на этом и не думают заканчиваться, однако вскоре на помощь приходит одноклассница Цуюно Яцумура — тоже владелица волшебного артефакта. Она-то и объясняет, как работают палочки, а заодно дает понять, что за чудеса всегда нужно платить. И цена невероятно высока.

Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

«Сайт волшебниц» далеко не первое аниме (или манга, если говорить о первоисточнике), которое пытается переосмыслить устоявшийся жанр махо-сёдзё. Даже попытка сделать всё «мрачнее» словно подсмотрена у «Девочки-волшебницы Мадоки» (2011), но без своих фишек тут, конечно же, не обошлось.

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Первое, что бросается в глаза, — это зашкаливающий уровень «чернухи». Первый эпизод удивляет тем, насколько откровенно и без купюр здесь демонстрируется жестокость: смотреть на то, как издеваются над Аей, действительно неприятно. Тем удивительнее, что впоследствии фокус смещается в сторону черного юмора, местами доводящего до чувства неловкости. В какой-то момент «Сайт волшебниц» особенно старательно начинает выдавать шутки про одну из палочек, которая является… трусиками. Юмору на этот счет посвящено несколько эпизодов.

Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

Такой перепад чуть сбивает ощущение от просмотра: казалось бы, сериал настроен выдавать серьезную драму с психологическим подтекстом. У всех героинь скелеты в шкафу, и даже самые веселые, лучезарные из волшебниц в конечном счете оказываются жертвами обстоятельств — вопрос только в том, насколько хорошо они могут скрывать прошлое и его влияние. По-крайней мере, так обстоит с первыми девочками. В какой-то момент их количество резко растет — и это совершенно не помогает сюжету.

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Как только героинь становится вдвое больше, раскрытие характеров ухудшается пропорционально. Собственно, новоприбывшие после середины шоу остаются статистиками, чьи персональные трагедии, способствовавшие обретению палочек, так и не озвучивают. Повествование тоже становится более скомканным: к этому моменту история несется на всех парах, и сериалу явно не хватает времени на характеры и тем более мотивацию.

Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

Краткость сезона сказывается и на сюжете, с которым у «Сайта волшебниц» в целом немало проблем. Первые несколько эпизодов качественно готовят зрителя к будущим событиям, объясняя магические принципы и задавая глобальную интригу. Когда же приходит время активных действий, возникает немало дыр и нелогичностей, которые авторы не торопятся закрывать. В итоге после просмотра остается множество вопросов: как о персонажах, так и о мироустройстве. Очевидно, некоторые ответы планировались в продолжении: манга Кэнтаро Сато на момент выхода аниме еще не завершилась, и сценаристы, скорее всего, не имели представления, куда он ведет сюжет. Однако сиквела не случилось, поэтому приходится оценивать сериал как есть.

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Создатели «Сайта волшебниц» словно не справляется с собственными амбициями и не совсем понимают, чего вообще хотят. Мрачный зачин обрывается на первой же серии. Раскрытие персонажей быстро летит в трубу. Интрига остается нераскрытой даже на базовом уровне (героини только и успевают слегка поцарапать поверхность глобального замеса). Самое же, пожалуй, обидное, что в финале всё выруливает на приторно-благостную концовку: да, до победы в войне еще далеко, но битва выиграна с разгромным счетом.

Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему

В итоге аниме оставляет странное послевкусие. Его не назвать совсем уж безынтересным: первые серии по-хорошему интригуют, а некоторые детали персональных историй — отлично цепляют. Но, увы, сериалу не хватает целостности, из-за чего ощущение остается крайне смазанным. Хорошие идеи и интересные задумки блекнут на фоне посредственного финала, что изрядно подрывает не самое плохое впечатление. Словно какое-то проклятье лежит на переосмыслениях махо-сёдзё: «Приоритету чудо-яйца», помнится, с финалом тоже не повезло.

«Сайт волшебниц». Трейлер на японском языке

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Не накликай беду: «Сайт волшебниц» — мрачная история, которую вы знаете по мему фотографии
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