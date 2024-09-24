Дух веет там, где хочет: «Печальная Белладонна» — скандальный шедевр анимации невероятной красоты

Может ли шедевр мультипликации быть почти статичным? Как связаны черная магия и Великая французская революция? Наконец, что будет, если бесконечно угнетать человеческое достоинство? Нам поможет разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием» на примере «Печальной Беладдонны» Эйити Ямамото. О выдающейся работе студии Mushi Production («Могучий Атом», «Звезда Пушистландии») — читайте в обзоре Сергея Сергиенко.
В бедной французской деревне Жан и Жанна готовятся сыграть свадьбу, для чего нужно одобрение местного феодала. Однако традиционная плата за брак значительно выросла, и начать совместную жизнь молодой паре не по карману. Правда, жена лорда предлагает альтернативу: первую брачную ночь невеста проведет с господином и его свитой. Отказ, в целом, не принимается: у власть имущих свои правила на эту жизнь. Пережив унижение, Жанна возвращается к мужу за сочувствием, но сталкивается с непониманием и отторжением. Единственный, кто прислушивается к девичьей боли, — Дьявол: крохотный и слабый, он всё же предлагает ей помощь, с чего и начинаются их сложные отношения.
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О мрачном фэнтези «Ведьма и чудовище»
«Печальная Белладонна
» — третий фильм цикла «Анимерама», куда также вошли «Сказки 1001 ночи
» (1969) и «Клеопатра, королева секса
» (1970). Идею предложил Осаму Тэдзука
, который, правда, на момент завершения трилогии уже покинул Mushi Productions
, так что съемкой занялся Эйити Ямамото
, помогавший с постановкой двух других фильмов. Позднее он прославился работой над культовым «Космическим линкором Ямато
». Впрочем, лучшем творением мастера многие считают именно «Белладонну». Что и не удивительно.
Несомненно, первое, на что обращаешь внимание, — невероятно стильное изображение. «Белладонна» — пример потрясающего визуала, где активно чередуются техники и материалы, чем компенсируется преимущественно слабая анимация — а то и её полное отсутствие. Большая часть фильма выполнена в статике, но это совершенно не портит впечатление. Благодаря живописной стилизации с обилием деталей, большинства кадров хочется рассматривать с особым вниманием — в идеале на паузе. С чем, кстати, помогает недавняя 4К-реставрация, для которой в том числе восстановили удаленные цензурой кадры.
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Последнее неудивительно: триптих «Анимерама» создавался для взрослых, и «Белладонна», кажется, самая откровенная из них. Здесь немало эротических изображений и соответствующей символики, пусть авторы и не переходят грань приличия. Сексуальность занимает важное место в истории, в том числе как демонстрация определенной степени раскрепощенности и отторжения устоев.
В общем-то, уже изобразительных решений достаточно, чтобы считать «Белладонну» шедевром мировой анимации, но, к счастье, примечательна она не только этим. Чем, к слову, выгодно отличается от «Сказки 1001 ночи» и «Клеопатра, королева секса» — интересных, но, скорее, комедийных картин, созданных для развлечения зрителей. Заключительная часть трилогии вдобавок несет мощный социальный посыл, который выглядит особенно смело для 1970-х. За основу Ямамото взял роман «Ведьма
» Жюля Мишле
, где женские мистические практики рассматриваются не как богопротивное явление, а, скорее, как бунт против феодализма и догматов католической церкви.
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Собственно, отстаивание самости перед лицом жестоких устоев занимает важное место и в «Белладонне»: «праведный» лорд изображен как жутковатый и беспринципный деспот, в то время как местный Дьявол предлагает освобождение от суровых порядков и поиск нового пути. Не найдя поддержки мужа и общества, Жанна в конечном счете вынуждена заниматься самоспасением, а позднее — даже помогает тем, кто некогда от нее отвернулся. В этом несложно увидеть феминистскую риторику, противопоставленную мизогинии и шовинизму. Что совсем уж интересно наблюдать на фоне откровенно фаллического Дьявола.
Ямамото живописует интересную и сильную женщину, которая не ломается под гнетом самых жутких обстоятельств, снова и снова выходя победительницей из практически любой ситуации. Даже после смерти: дух ведьмы, в конечном счете, становится одним из камней, заложивших основу Французской революции, — пусть на это и ушло без малого 100 лет. Провокативно, смело и всё еще злободневно — что, конечно, удручает: если проблемы, затронутые полвека назад, остаются нерешенными и сегодня, это не лучший звоночек. Может, тоже нужно выждать век?
«Печальная Белладонна». Трейлер на японском языке
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