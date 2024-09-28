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«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

Анимация >>
28 сентября 2024
Всем неравнодушным к детективным историям о школьниках приготовить блокноты: сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием» приглашает в путешествие по Японии 1970-х, когда национальная железнодорожная компания поощряла одиночные поездки внутри страны. «Билет на убийство цвета сердца» — OVA студии DeckАдская глава в карате») по мотивам популярного цикла Хироясу Ямауры. О редком сёдзё-аниме, охватывающем, правда, только начало невероятных странствий девушки Сэйко, рассказывает Юлии Тарасюк.

«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

Хироясу Ямаура — сценарист и писатель, хорошо знакомый фанатам аниме и дорам 1970-1980-х, а также франшиз про «Годзиллу» и «Ультрамена». За его плечами, например, адаптация работ мангаки Лэйдзи Мацумото «Галактический экспресс 999», «Королева тысячелетия» и «Аркадия моей юности», а также меха-сериалы «Легенда о Великом Идеоне», «Мазингер Зет» и не только. Однако за пределами Японии не многие знают, что известный сценарист также написал популярную серию детективных сёдзё-новелл «Сэйко», названную в честь главной героини. В 1990 году студия Deck выпустила OVA «Билет на убийство цвета сердца» (Satsujin Kippu wa Heart-iro), которая является экранизацией первой книги. Именно о ней мы и поговорим сегодня.

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Сэйко решает заступиться за подругу, которую травят одноклассницы, и ввязывается в драку с обидчицами. Героиня выходит победительницей, но в итоге её временно отстраняют от школьных занятий. Тогда девушка решает использовать свободное время для путешествий — и едет в Нагасаки на ночном поезде, а сопровождает её в этом приключении домашний кот Гонбэй. Зрителей может удивить, что Сэйко отправляется в поездку одна, но во время публикации оригинальных новелл в Японии как раз стали очень популярны подобные путешествия. В 1970-е Национальные Японские Железные Дороги (JNR) запустили кампанию, поддерживающую одиночные путешествия внутри страны. Всё больше девушек и женщин стали колесить по Японии небольшими группами, а то и самостоятельно. Так поступила и Сэйко.

«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

Ночью в поезде Гонбэй сбегает из купе и наводит шороху у соседей. Героиня просыпается и случайно падает с полки в нижнем белье, что замечает её попутчик, разбуженный шумом. Смущенная девушка надеется, что больше не встретится с юным Тютой, который застал её в таком откровенном виде. Она принимается искать питомца, стараясь избежать конфликта с проводником (ведь кота девушка провозит тайно), а помогает ей симпатичный молодой незнакомец, который поспешно уходит, когда девушка пытается завести разговор. Каково же её удивление, когда наутро в вагоне-ресторане Сэйко видит вчерашнюю газету, где говорится, что ночной спаситель на днях был найден расчлененным. Неужели она встретила привидение?

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В купе Тюта пытается заигрывать с Сэйко и предлагает экскурсию по Нагасаки — ведь он как раз оттуда родом. Помня о ночном конфузе, героиня не хочет проводить с ним время и грубо отказывается от компании. Однако юноша не сдается, навязывая свое общество уже в городе. Сбежать от надоедливого кавалера Сэйко помогает мужчина средних лет, которого она повстречала в поезде за завтраком. Правда, он предупреждает девушку, что ей еще рано путешествовать в одиночку: ведь та совершенно спокойно села в машину к незнакомцу.

«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

Первый день в Нагасаки заканчиваются неожиданно: Сэйко снова встречает таинственного юношу, который считается погибшим. В погоне за ним героиня заходит в лес, где находит труп женщины. Подоспевшие стражи порядка с подозрением относится к школьнице, путешествующей в разгар учебного года, но от допросов Сэйко неожиданно спасает надоедливый Тюта. Выясняется, что он — племянник шефа полиции Нагасаки, поэтому девушка может особо не волноваться о своей безопасности.

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Волею случая совершенно не похожие Сэйко и Тюта ввязываются в расследование череды странных убийств и поиск юноши из поезда. Девушку ждут неожиданные открытия, новые знакомства и, конечно же, опасные приключения. Чтобы справиться со всеми сложностями и найти главного преступника, случайному дуэту необходимо подружиться и довериться друг другу, научиться действовать сообща.

«Билет на убийство цвета сердца» — аниме о временах, когда в Японии пиарили внутренний туризм

В аниме показано лишь начало приключений Сэйко и Тюты — серия новелл насчитывает более 50 томов, что весьма внушительно. Цикл Ямауры сочетает в себе детектив, путешествие и романтику: Сэйко колесит по Японии, расследуя таинственные происшествия, а параллельно развивается её роман с Тютой, у которого хватает собственных секретов. К сожалению, популярность первоисточника не способствовала дальнейшей экранизации — и всё, что остается фанатам, довольствоваться небольшой «затравкой».

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Первое, что бросается в глаза при просмотре OVA, — это, конечно, крайне бюджетное изображение с большим количеством статичных кадров и дизайнами героев, которые могут показаться скудными. Особенно, если сравнить с яркими обложками новелл. И всё же у «Билета на убийство» есть шарм старого аниме, запоминающаяся атмосфера и харизматичные персонажи. К тому же среди сёдзё-аниме не так уж часто встретишь детектив, так что знакомиться с OVA стоит однозначно. Пускай сегодня история Сэйко может показаться не такой уж яркой, а в чем-то даже наивной.


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