Фантастические друзья, и где они обитают: «Воображаемое» — сказка от наследников Миядзаки

что почитать?

В ночь с 3 на 4 октября, 00:30, РЕН ТВ

«Клон»: Не сотвори себе двойника

«Дэдпул и Росомаха»: Хью Джекман и Райан Рейнольдс шутят ниже пояса и зарабатывают больше миллиарда

«Огонь и вода»: Филипп Киркоров и Денис Дорохов выживают в джунглях в тизер-трейлере «Братьев»

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«Мы правда очень разные, нам сложно общаться порой»: Анастасия Уколова о съёмках сериала «Комбинация»

Актриса призналась, что с коллегами по площадке было непросто