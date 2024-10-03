Фантастические друзья, и где они обитают: «Воображаемое» — сказка от наследников Миядзаки

Когда ценителям студии Ghibli не хватает нового контента, они обращаются к проектам Ponoc («Мэри и ведьмин цветок»), в чьих стенах десятилетие назад собрались некоторые последователи Миядзаки и Такахаты. Неудивительно, что их работы попадают на престижные европейские фестивали — например, в Анси, — а Netflix стремится эксклюзивно показать онлайн. Сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием» зовет всех погрузиться в «Воображаемое»: на какие старые и новые сказки оно похоже, читайте в обзоре Павла Шведова.
Когда Хаяо Миядзаки
и Исао Такахата
в 2013 году сняли по прощальному фильму, казалось, что Ghibli
закончилась как проект, поэтому некоторые аниматоры и художники студии основали лейбл Ponoc
, который, по задумке, должен был продолжать славные традиции альма-матер. Их первое полнометражное аниме — «Мэри и ведьмин цветок
» (2017) — вполне соответствовало заявке. Сюжет — по мотивам сказки английской писательницы Мэри Стюарт
, дизайн мира и персонажей — в духе работ Миядзаки и его команды, а режиссер Хиромаса Ëнэбаяси
ранее создал гиблевскую «Ариэти из страны лилипутов
».
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🧞♂️ По стопам Миядзаки: обзор аниме «Мэри и ведьмин цветок»
Второй полный метр Ponoc, анонсированный в 2021-м, собран по схожим лекалам. В основе «Воображаемого
» — роман британского писателя А.Ф. Харрольда
. Визуальное решение уже чуть дальше от наследия Ghibli, но пока аниматоры всерьез ему потакают (что станет, как мы видим, плюсом для маркетингового продвижения). В багаже режиссера Ëсиюки Момосэ
— работа буквально на всех шедеврах «материнской» студии, в том числе «Могиле светлячков
», «Порко Россо
», «Унесенных призраками
» и «Сказании о принцессе Кагуя
». В общем, дело беспроигрышное.
Сюжет романа — вполне под стать миру анимации. Раджер кажется обычным мальчиком, но на самом деле является воображаемым другом Аманды — мечтательницы и фантазерки. Его никто не видит, и, кажется, их дружбе ничего не угрожает, пока в дом не постучался мистер Бантинг — сакральный антипод мира воображаемых существ. Он много лет охотится на них, чтобы буквально высосать всю энергию, а помогает ему девочка, списанная с антигероини «Звонка
» (1998). Другая проблема Раджера и ему подобных — зависимость от людей: если человек вдруг начнет забывать воображаемого друга, то последний исчезнет, испарится, растворится в воздухе. Единственным спасительным местом служит библиотека — настоящий «город воображений», где наши выдуманные друзья могут продолжать существовать.
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🧞♂️ «Сирокко из страны ветров» — французская сказка в духе Миядзаки
Основную часть фильма Раджера старается пробудить в сознании Аманды воспоминания о себе и не попасть в сети Бантинга. И если визуально аниме продолжает напоминать работы Ghibli, то тематически оно перекликается еще с «Тайной Коко
», «Малышом и Карлсоном
», «Корпорацией монстров
», а также… «Мальчиком и птицей
». Похоже, на студии Ponoc совершенно не учли: когда Миядзаки говорит об уходе на покой, это значит нечто совершенно обратное. И если сначала премьера «Воображаемого» планировалась в 2022 году, то реально до широкой аудитории оно добралось уже после премьеры новой работы мэтра, где также присутствует мир воображения и фантазийной реальности.
С таким конкурентом под боком, конечно, фильм Момосэ несколько меркнет, но всё же сохраняет привлекательность. Сказочный сюжет разворачивается в реальном мире, а воображаемые друзья отлично дополняют ландшафт повседневности: их взаимодействия друг с другом позволяют творческой команде придумывать фантастически красивые пространства вымысла. Да и смотрится фильм не как чрезмерно философская и запутанная история, но вполне понятная версия сюжета о «в меру упитанном мужчине в полном расцвете сил». Только одинокий фантазер заменен девочкой, потерявшей отца, а токсичный сладкоежка, живущий на крыше, — смелым мальчиком, не страдающим чрезмерным нарциссизмом.
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🧞♂️ «Наши соседи Ямада» — образец повседневности от Исао Такахаты
Неудивительно, что проектом заинтересовался Netflix: стриминговая платформа договорилась, чтобы все новые полнометражные работы Ponoc онлайн премьерились на ней. Будем надеяться, что в следующем фильме достойные продолжатели магии Ghibli тем не менее ощутят свободу от уже существующей визуальной вселенной и позволят себе больше воображения.
«Воображаемый друг». Трейлер №3 с русскими субтитрами
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