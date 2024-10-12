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Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами

Анимация >>
12 октября 2024
Взрослая анимация — в первую очередь, по форме, а не содержанию: так можно охарактеризовать если не все работы Ёсиаки Кавадзири, то «Манускрипт ниндзя» уж точно. Недавно в честь 30-летия фильма отреставрировали и выпустили в повторный американский прокат, где он снова вызвал ажиотаж. В феномене самурайского боевика MadhouseСтрана золота, Страна воды», «Сказ о четырех с половиной татами») нам поможет разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Как выдерживает проверку временем история о ниндзя и монстрах, рассказывает Сергей Сергиенко.

Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами

Деревню Симода опустошает чума. Болезнь появилась явно не просто так, и расследовать причины отправляют ниндзя из клана Кога. В первый же день их почти поголовно истребляют неизвестные — кажется, с паранормальными способностями. В живых остается только куноити Кагэро, чей путь пересекается с Дзюбэем — наемником, готовым сражаться за солидную плату или за дело, которое сочтет достойным. Встреча навсегда изменит жизни обоих: сами того не ведая, они впутываются в сложные и опасные политические интриги.

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«Манускрипт ниндзя» — пожалуй, самое известное произведение Ёсиаки Кавадзири, легендарного режиссера, который снял не так уж и много фильмов. Практически каждый тем не менее оставил яркий след в истории японской и мировой анимации. Этот не исключение: постановщик не стесняется тем, которые традиционно считаются взрослыми, а в кадре много женской наготы и еще больше — жестокости. Фокус на них заслоняет, собственно, политические дрязги, служащие двигателем происходящего. Сюжетной интриги, в общем-то, нет: карты раскрываются почти сразу, как и мотивы сторон конфликта, а совсем уж редкие тайны приберегаются на финал исключительно для того, чтобы не оставлять зрителей совсем уж без твистов. «Манускрипт ниндзя» куда больше уделяет внимания тому «как», а не «что».

Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами

В этом плане аниме не разочаровывает: многие кадры выполнены с невероятной тщательностью и вниманием к деталям, а отдельные схватки уделывают даже современный экшн — сакуга как она есть. Боев здесь не то чтобы много, но все — запоминающиеся: в конфликте участвуют около дюжины персонажей, однако каждому есть, что показать и чем выделиться на фоне остальных. Особенно впечатляет, несомненно, восьмерка противников Дзюбэя — демоны из Кимона, с которыми, как выясняется почти сразу, наемника связывает больше, чем кажется на первый взгляд.

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Несмотря на очевидность ходов, история сохраняет увлекательность — во многом благодаря взаимодействиям между сторонами: пока Дзюбэй сотоварищи выслеживает недругов, они, в свою очередь, активно строят козни — причем не всегда действуя напрямую. Находится место и почти детективному расследованию, и напряженной романтике между центральной парой: их отношения развиваются последовательно и вполне логично на фоне основных событий. Занятно и то, что структура «Манускрипта» напоминает видеоигровую: герои постепенно продвигаются по истории, попутно выясняя детали происходящего и, конечно, разбираясь с «боссами» в лице демонов из Кимона. Причем очевидно, что многое действительно перекочует в соседний медиум: личное противостояние на фоне глобального конфликта, аналогичные стычки и даже отдельные противники появятся в Metal Gear Solid — игре куда более известной, чем работы Кавадзири. В третьей части франшизы Хидэо Кодзимы, например, есть похожий антагонист, управляющий пчелами, живущими в его теле.

Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами

30 лет спустя «Манускрипт ниндзя» совершенно не кажется устаревшим, хотя, конечно, возраст фильма выдают, например, особенности анимации. С тех пор она сильно изменилась — в техническом плане и наборе визуальных средств, — но просмотру это совершенно не мешает. Скорее наоборот: добавляет шарма. Особенно стильно выглядят несколько финальных поединков, в которых Кавадзири использует ограниченную палитру: в сожженной деревне на закате преобладают черный и красный, а на горящем корабле к черному добавляются оттенки оранжевого.

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При желании в сюжете несомненно можно найти куда больше, чем кажется на первый взгляд: метафорическим (и не очень) образом затрагиваются и политика, и более личные истории, и разные аспекты жизни, знакомые каждому, а не только суровым ниндзя. О проверке временем говорит и тот факт, что «Манускрипт ниндзя» не так давно выпустили в повторный прокат, где, если верить цифрам в сети, он снова прошел довольно успешно. Некоторая классика попросту не стареет.


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Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами фотографии
Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами фотографии
Секретная техника: «Манускрипт ниндзя» — самурайская классика, которая стала еще лучше с годами фотографии
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