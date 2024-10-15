Надзирать ИИ наказывать: «Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе

На днях стукнуло 12 лет «Психопаспорту» — культовой франшизе в жанре киберпанк, над которой все эти годы работает студия Production I.G («Волейбол!!», «Консьерж универмага "Арктика"»). Разобраться в феномене этой многоэтажной антиутопии нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием»: чем так цепляет зрителей история Гэна Уробути («Судьба:Начало», «Девочка-волшебница Мадока»), где у «Призрака в доспехах» есть «Особое мнение», объясняет Ярославна Фролова.
Мир, избавленный он преступности. Спокойный и надежный. В Японии утопия стала реальностью благодаря прорывной системе «Сивилла» — венцу человеческого прогресса. Искусственный интеллект — или же самый гибкий из всех (не)живых — подарил обществу безопасность. И лишил свободы.
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👁🗨 «Киберпанк» — одна из ярчайших новых версий технонуара
В 2012 году студия Production I.G
(«Иллюзия рая
», «Брошенный кролик
») выпустила аниме «Психопаспорт
», которое за следующие десять лет приобрело статус монументальной медиафраншизы, где препарируются вопросы морального выбора, гуманизма, свободы и подчинения. Система «Сивилла», основываясь на данных психопаспортов, категоризирует жителей на три группы: благонадежные граждане, потенциальные преступники и криминальные личности. Последние два типа становятся мишенью Бюро Общественной Безопасности: им нужно перевоспитать и завербовать латентных правонарушителей, а те, чьи показатели уже находится в опасных пределах, должны быть ликвидированы. Такова цена спокойствия мирных жителей. Психопаспорт — материя крайне подвижная и непостоянная. На него влияет огромное количество факторов. Дурные мысли, сомнения, травмирующие события — всё может перекинуть тебя из одной категории граждан в другую за считанные минуты. И «Сивилла» это заметит.
Многие годы Япония верила, что «Сивилла» непогрешима, а её работа — основа безопасного существования государства. Убойная сила этого мира — блюстители, цепные псы «Сивиллы»: потенциальные преступники, по тем или иным причинам согласившиеся работать на систему. Как будто у них был выбор. В их руках передовое оружие — доминаторы
, способные считать психопаспорт человека и сиюминутно вынести приговор. Однако карточный домик начинает шатать и штормить, когда появляются те, кто желает раскрыть основные несовершенства господствующей системы.
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👁🗨 «Иллюзия рая» — интригующий сай-фай с очень странной стеной
«Психопаспорт» — бойкий и философский киберпанк с мощной детективной составляющей. У каждого персонажа есть высокая идея — и он или она не поленится лишний раз поделиться ею со всеми. Идеалистка инспектор Аканэ Цунэмори
выступает за верховенство закона как институции, оберегающей граждан, порой не замечая, что действующие нормативные акты не позволяют защищать самых обычных жителей. Ей вторит блюститель Когами
, разочаровавшийся в законах человеческих и вообще в людях. Главный вопрос, который персонажи никак не могут для себя решить: свобода личности — не слишком ли это высокая цена за безопасность, в которой нет места этике? Может ли существовать справедливость без человечности? И наоборот.
«Сивилла» кажется идеальным решением, пока в первом сезоне не раскрывается правда о её функционировании. Однако герои согласны мириться с этим знанием, убеждая себя в необходимости деспотичного контроля на данном этапе развития социума. Персонажи ненавидят ИИ, но защищают его от людей, рискнувших бросить вызов мощной системе контроля и слежки. Раз за разом приходится разбираться: почему «Сивилла» так нужна человечеству? Порой несвобода лучше свободы? Кажется, в это никто из героев «Психопаспорта» не верит. Ведь даже в идеально сконструированном обществе есть те, кто всё равно посягает на невинные жизни. Находятся, правда, и защитники, не полагающиеся на высший разум. В конце концов, природа человека двойственна, и никакие алгоритмы не смогут её ни объяснить, ни — хочется верить — тем более подчинить до конца.
«Психопаспорт»
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