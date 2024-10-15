Надзирать ИИ наказывать: «Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе

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«Чужой» во второй раз окажется в изоляции

Длинноногий психо: «Собиратель душ» — главный хоррор года с Николасом Кейджем в роли маньяка

Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан поработают с Гаем Ричи

«Готова была неделю голодать»: Ирина Горбачёва о фанатизме и борьбе за справедливость

Евдокия Лаврухина, Александр Лавров и Кирилл Дыцевич поставили счастье на паузу

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Индонезийская кинофантастика: супергероика Джоко Анвара, запрещенная романтика и нео-нуар с Резой Рахадьяном

Девять фильмов и один сериал в жанре sci-fi с островов Малайского архипелага и западной части Новой Гвинеи