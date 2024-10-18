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«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора

Анимация >>
18 октября 2024

Идея на Хэллоуин от аниме-канала «Покебол с предсказанием», которую можно реализовать уже сейчас: посмотреть необычный фильм ужасов «Городские легенды: Хикико». Забытую жуткую OVA из нулевых, где перемешались благородно (?) состарившаяся графика, влияния джей-хоррора и новейший фольклор, препарирует Алексей Мелихов. Произведение во всех смыслах не для слабонервных, но неизбежно найдутся ценители.

«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора

Школьница Хикико — настоящая городская легенда. Не в том смысле, что действительно существует (хотя, конечно, кто знает..), просто она входит в массив современного японского фольклора наряду с другими чудовищами и призраками. Согласно молве, над девушкой так жестоко издевались одноклассники и/или родители, что изуродовали лицо: рот оказался разорванным от уха до уха, а зрачки закатились. Теперь её дух в рваном белом кимоно появляется с дождем, чтобы наказывать детей, которые издеваются над другими: хулиганов она волочит по улице, пока те не превратятся в груду мяса. Жертв буллинга Хикико не трогает — и даже не попадается им на глаза.

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Если верить японской Википедии, эта городская легенда середины нулевых выражает общественный страх перед молодыми затворниками. Собственно, имя героини напрямую отсылает к загадочному явлению японской жизни: в какой-то момент девушка оказалась под домашним арестом и не выходила из квартиры, а зовут её полностью Хикико Мори. Набрав определенную популярность, она мелькнула даже во втором сезоне «Моб Психо 100» — спустя почти два десятилетия после появления.

«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора

Имеет ли это всё хоть какое-то отношение к OVA 2008 года? Отчасти. Сатоси, уже будучи студентом, возвращается в родные места на встречу выпускников. Попутно он вспоминает историю соседки, над которой издевались в школе и дома, — и как он видел чудовище в дождливую погоду. Различия есть, но поначалу кажется, что немалая часть оригинальной легенды соблюдается: женщина с разорванным ртом, которая куда-то тащит детей в дождь, на месте, да и буллингу посвящена немалая часть хронометража. Правда, в финале происходит твист, который ставит под сомнение связь аниме с легендой и вообще производит довольно фрустрирующий эффект. Впрочем, заядлых любителей хоррора, которые предпочитают дикие неожиданные финалы ухоженной логичности завершения, всё устроит. И, будем честны, скорей всего, только такие и заинтересуются историей Хикико.

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OVA снята с явной оглядкой на новую волну японского хоррора, что проявляется и в цветовой палитре, и в музыке, и в современном городском сеттинге, и в сфокусированности на саспенсе, и в образе онрё как женщины с длинными волосами и в белом. Даже работа камеры наводит на мысли именно о j-хорроре: режиссер Киси Кайсэй, скорее всего, видел не только «Звонок», но и как минимум «Проклятие» Такаси Симидзу. Так что выглядит «Хикико» в целом неплохо: жутковатые сцены, терпкая атмосфера — плюс тематика и подача оставляют несколько гнетущее впечатление. Правда, подпортить его может не только спорный сюжет, изобилующий безнадегой, но и трехмерная анимация.

«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора

Пожалуй, именно графика, выглядевшая устаревшей уже в 2008-м, бросается в глаза в первую очередь. «Хикико» напоминает кат-сцены из игр для PS2 — причем не заката жизненного цикла консоли, а примерно его середины. И если в конце нулевых «Хикико» еще вписывалась в рамки бюджетных трехмерных аниме, то сегодня может выглядеть совсем плохо… Или же «ностальгически». Десятилетие спустя комментаторы всё реже высмеивают анимацию, заявляя, что овашка, вопреки стараниям режиссера, выглядит скорее смешно, чем страшно, а графическое сходство с хоррорами для PS2 считают уже не проблемой, а достоинством. И дело не только в ностальгии, но и в ассоциациях определенного визуала и тематики с «моментом». В данном случае на пользу аниме сработало родство с игровыми хоррорами нулевых — ровесниками городской легенды.

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Режиссер Кайсэй снял потом еще две трехмерные OVA (одна внезапно оказалась вольной адаптацией нашумевшего в России романа Юмэно Кюсаку «Догра Магра»), а также выкладывал зарисовки о Хикико на Youtube-канал. Последняя вышла всего два года назад, и некоторые ролики набрали уже больше миллиона просмотров: то есть малоизвестное аниме оказывается не таким уж и забытым. Можно даже сказать — легендарным.

«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора

Впрочем, если не отвлекаться на переменчивость восприятия эстетики и технологий в искусстве, то «Городские легенды» можно порекомендовать тем, кому нравится медленный и безысходный j-хоррор по образцу «Проклятия» и «Звонка». Или хотя бы не безразлична устаревшая трехмерная анимация. Проект необычный и выделяется на фоне других аниме кинематографичностью своих приемов. В противном случае, «Хикико», вероятно, будет интересна только тем, кто любит исследовать забытые, малоизвестные или нестандартные аниме.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать, почему хоррор редкий жанр для японской мультипликации — или интервью с легендарным мангакой-провокатором Го Нагаи.

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«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора фотографии
«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора фотографии
«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора фотографии
«Городские легенды: Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора фотографии
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