Броненосцы в потемках: «Коколорс» — (пост)апокалипсис как искусство

Недра японского постапокалипсиса богаты интересными находками — если не бриллиантами, то алмазами. Исследовать один из них — созданный в стенах Kamikaze Douga («Попсовый эпос», «Страна песков») — нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием». Алексей Филиппов рассказывает о «Коколорс» Тосихисы Ёкосимы, который сделал нестыдное 3D о детях подземелья и (не)исповедимых путях надежды.
Мощное извержение вулкана сделало непригодным для жизни один японский город — или всю страну, или даже земной шар. Уцелевшие укрылись в подземных тоннелях, где ведут обреченное существование: бродят по катакомбам в защитных скафандрах, изредка снаряжая отряды искателей, чтобы приносили с поверхности полезный мусор. Воздух по-прежнему опасен: с небес продолжает сыпаться пепел, чье воздействие заставляет людей плавиться. Бродят по подземному городу и откровенные небылицы: например, о жутких летающих монстрах, чье дыхание стирает здания, будто их и не было никогда.
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В атмосфере такой вырождающейся фантастики живет мечтательный мальчик Фую, который объясняется с окружающими при помощи флейты в форме сердца с тремя кнопками: есть гудки «да», «нет» и «ладно». Старшие товарищи слегка над ним посмеиваются, дразня байками о внешнем мире, куда они все мечтают однажды попасть. Только пугливый болтун Аки подпитывает фантазии Фую — то ли из благих побуждений, то ли желая хоть перед кем-то выглядеть круто (за что получает тумаки от строгого Шу). Детвора потихоньку растет — и кому-то скоро посчастливится выйти на поверхность.
«Коколорс
» — авторский средний метр Тосихисы Ёкосимы
, выполненный в стенах Kamikaze Douga
(«Попсовый эпос
», «Страна песков
»). Звеняще-клокочущее название образовано от японского слова Kokoro (Cocolo) и английского Colors — то есть «сердце» и «цвета, краски». Оба понятия занимают в аниме центральное место: персонажи борются с загадочным недугом, который обостряется при повышении кровяного давления, а Фую рисует пеструю картину поверхности, вдохновляясь рассказами Аки, приносящего снаружи разноцветные камешки. Что на самом деле там любоваться особенно нечем, спойлерит хотя бы постер
, но степень апокалиптичности и безнадеги меняется в зависимости от героя: суровый Шу просто видит снег и развалины.
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Применительно к подземному городу аксиома, что красота (и ужас) в глазах смотрящего, эволюционирует в мысль, что и надежда — в сердце ходящего [наружу]. Под тяжелыми потолками «Коколорс» сталкиваются трюизмы о «Тьме низких истин» и «возвышающем обмане», а также «ужасном конце» и «ужасе без конца». К какому выводу приходит Ёкосима, можно догадаться по эмоциональной сцене на эскалаторе, но степень условности детей в масках и мира после катастрофы запирают эти наблюдения внутри причудливого (социального) эксперимента. В истории просто слишком много черных пятен и пунктира, чтобы пробная зарисовка обратилась притчей.
Ёкосима же, судя по Q&A
, настолько погружен в микрокосм «Коколорс», что позабыл, насколько больше он знает о нем, чем любой зритель. И о сроке жизни детей, и о миссии взрослого Гидоку, и о том, что смайлик, который Аки рисует на пыльном «забрале» Фую, — это попытка не столько поддержать, сколько навязать кому-то удобную эмоцию. Вероятно, из обрывочных сценок быта можно достроить, что персонажи в скафандрах никогда не видели собственных лиц, — так же, как и внешний мир, неведомый и полный проекций. Символизм имен при этом остается в голове автора: оттолкнувшись от мысли, что дети никогда не видели весну (как, впрочем, и другие времена года), Ёкосима назвал их Зимой (Фую) и Осенью (Аки). Никаких 500 дней лета.
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В сущности — расхожий набор ошибок для «дипломных работ», в особенности когда их заслоняет техническое исполнение. Абстрактных зарисовок о сущности бытия — много, а вот 3DCG-анимация, стилизованная под ксилографию, — вещь действительно штучная и выразительная. В её изгибах и углублениях интересно искать отголоски «Звездной ночи
» Ван Гога
или «Мы не можем жить без космоса
» Константина Бронзита
, влияние архитектуры Тиаки Араи
или храмоподобного арт-музея
Отани в Уцуномии, префектура Тотиги. Возможно, из такого сора и произрастает готовность человечества продолжать движение: в поисках не цельной картины, но интересных находок. Ведь, как говорил один великий обманщик, рисунок ключа — это даже лучше, чем он сам.
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