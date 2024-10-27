Страна 03: «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай

В параллельном мире каждому найдется дело по душе, а среди исекаев — зрелище, не раздражающее скептиков. Безопасно побывать в параллельной реальности нам помогает аниме-канал «Покебол с предсказанием», до которого дошли слухи, что где-то неправильно используют исцеляющую магию. Сергей Сергиенко объясняет, чем отличается от других историй о «попаданцах» сериал молодой студии Add и их опытных коллег из Shin-Ei Animation («Опасность в моем сердце», «Выходной Господина Злодея»).
В обычный дождливый день старшеклассник Кэн Усато
сталкивается со школьными кумирами — главой ученического совета Судзунэ Инуками
и её заместителем Рюсэном Кадзуки
. Выясняется, что казавшиеся недостижимыми ребята очень классные, а случайная стычка из-за забытого зонта чуть не перерастает в дружбу. Как вдруг загадочный свет переносит всех троих в параллельный мир. В реальности меча и магии очень нуждаются в героях, почему выбор и пал на Судзунэ и Рюсэна. Кэна захватывают случайно, за компанию, но, раз уж так получилось, тоже проверяют, на что он способен. Если новообретенным друзьям досталась мощная волшебная аура, то Усато — слабая зеленая, исцеляющая. Это почему-то жутко пугает всех при дворце — и юношу моментально пытаются куда-нибудь спровадить. Но не успевают: о лечебной магии узнает Роза
, командующая отряда спасателей, которая и забирает Кэна на изнурительные тренировки. Боялись, кажется, именно её, и гостю из другого мира скоро предстоит узнать, почему.
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Всё верно: перед нами исекай
как он есть — разве что без грузовика-куна
обошлось. Троице «попаданцев» не пришлось ни умирать, ни перерождаться — их просто утянули в другой мир. Можно ли при этом считать «Неправильный способ
» типичным образчиком жанра — вопрос открытый. Обычно предполагается, что протагонисты таких историй становятся, в первую очередь, настоящими героями. Усато не такой: даже в самых смелых мечтах он не претендует на вакансию защитника целого мира, полностью доверяя эту функцию новым школьным друзьям. Сам он осознанно выбирает второстепенную роль, чтобы только им помогать. Не сказать, что подобный прием в новинку: прошлогодние «Кулинарные скитания в параллельном мире
» тоже строятся вокруг непримечательного человека, у которого нет цели стать лучшим во всем. Да и вообще как будто в исекае намечается тренд на «обыкновенных» центральных персонажей.
Впрочем, даже на их фоне «Неправильный способ» несколько выделяется: как минимум тем, насколько много внимания уделено заурядности Усато. Больше половины сезона парень просто… тренируется. Ведь совершенно обычному юноше из другого мира никогда даже в голову не приходило качаться, чтобы стать в разы сильнее. Речь буквально о физической подготовке, а не опостылевших уровнях, навыках и прочих РПГ-элементах, наводнивших жанр. «Неправильный способ» по большей части приземленный сериал: если бы не исекайный зачин — легко мог сойти за стандартное фэнтези.
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Здесь же стоит отметить интересную деталь: «обыкновенность» Усато подчеркивается еще и тем, как он взаимодействует с миром, персонажами и окружением. В отличие от многих жанровых героев, принимающих новую реальность как должное, юноша продолжает размышлять, каково его место в параллельном мире — и стоит ли вообще возвращаться. То же касается и Судзунэ с Кадзуки, с которыми Кэн пересекается крайне редко: он всё чаще занят физическим развитием, пока настоящих героев активно готовят к подвигам и свершениям. Наблюдать за их ростом ему удается только со стороны, хотя трое всё равно сближаются на фоне общей исекайной беды (или, в случае с Судзунэ, радости — девушка всю жизнь мечтала о подобной релокации).
Ко второй половине история ожидаемо берет разгон: пройдя обучение, Усато приступает непосредственно к обязанностям целителя. Тут аниме почти что нарушает собственные правила, стремясь отвечать законам жанра. Юноша хоть и не заявлен как герой, но таковым становится: ведь он единственный, кто способен остановить самое опасное зло. Странно, но это совершенно не раздражает — возможно потому, что свершения Кэна выглядят очень буднично, а сам протагонист не превращается по пути во «всемогущего и всепобеждающего героя человечества» (тм).
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Параллельно начинает всё-таки раскручиваться сквозной сюжет: теперь, когда обучение позади, Усато предстоят настоящие подвиги, и хороший вопрос, получится ли у авторов удержать более приземленный тон, не скатываясь в типичную героику. Во втором сезоне всё может измениться — ждем продолжения
.
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