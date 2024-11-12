Школа фудгазма: «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках

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Павел Савинков и Полина Лазарева откроют в деревне эко-отель

Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов вернутся к своим ролям в продолжении «Фишера»

Больше чем звёзды: Александра Урсуляк, Евгений Цыганов и Полина Гагарина

Интервью

Аскар Узабаев: «В самом начале меня очень сильно удивило, что в кино почти нет музыки»

Режиссер «Руки вверх!» и «Тёщи» – о переходе от клипов в полный метр, партизанском кино и различиях киноиндустрий России и Казахстана