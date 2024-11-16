Симулятор свиданий: «Поющий принц» — музыкальная франшиза, которая очаровала японских девушек

👑 «Убийца романтики» — (не) ромком для ценящих отомэ-игры

Читать 👑 «Убийца романтики» — (не) ромком для ценящих отомэ-игры

👑 «Моя любовь 999 уровня к Ямаде-куну» — ромком (почти) в ММОРПГ

Читать 👑 «Моя любовь 999 уровня к Ямаде-куну» — ромком (почти) в ММОРПГ

👑 «Семерка айдолов» — другая популярная франшиза о поющих юношах

Читать 👑 «Семерка айдолов» — другая популярная франшиза о поющих юношах