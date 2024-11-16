Симулятор свиданий: «Поющий принц» — музыкальная франшиза, которая очаровала японских девушек

У нас была дюжина красивых поющих юношей, звездные сэйю, отличные песни, реверс-гарем и яркая графика. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо для успеха аниме-адаптации дейтсима от A1-Pictures («Госпожа Кагуя», «Поднятие уровня в одиночку»), но если уж начал собирать коллекцию, то к делу надо подходить серьезно. Как «Поющий принц» очаровал Японию и проторил дорогу историям об айдолах, нам помогает разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Все подробности концертного тура одного из главных сёдзё 2010-х — в тексте Юлии Тарасюк.
Среди сёдзё
-аниме периодически можно встретить экранизации отомэ-игр: визуальных новелл разных жанров с несколькими романтическими линиями и отдельными историями о каждом мужском персонаже. Иначе говоря, это «дейтсимы» или «симуляторы свиданий для девушек», где героиня будет ходить на рандеву вместе с любимым красавчиком. Если, конечно, выйдет на его сценарий в сюжете…
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👑 «Убийца романтики» — (не) ромком для ценящих отомэ-игры
Серию отомэ- и ритм-игр «Поющий принц
» можно по праву назвать одной из самых популярных девичьих франшиз 2010-х. Тогда в любом японском аниме-магазин обязательно встречались обворожительные красавцы из Uta no prince-sama на различном мерче, начиная подушками-дакимакура и заканчивая термосам для чая. А по Токио даже периодически разъезжал огромный грузовик с изображением персонажей и рекламой франшизы.
Студией A1-Pictures
с 2011 по 2016 годы выпустила аниме-сериал на четыре сезона, а также спешл и два полнометражных фильма (в 2019-м и 2022-м). Для адаптации отомэ-игры это довольно внушительно. При том, что сегодня многим зрителям сериал про известных красавцев-айдолов может показаться как минимум скучным. Попробуем разобраться, в секрете такой бешеной популярности «Поющего принца» у девушек еще десять лет назад.
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👑 «Моя любовь 999 уровня к Ямаде-куну» — ромком (почти) в ММОРПГ
Харука переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту и поступить в престижную «Академию Саотомэ», где обучаются юные айдолы и композиторы. Она с детства увлечена музыкой и сама пишет песни, так что присоединяется ко вторым. Однако сочинять композиции ей предстоит для начинающих исполнителей, причем у каждого — свои стиль и особенности. По законам жанра каждый — красавец, соответствующий тому или иному типажу из популярных женских аниме и манги: серьезный и сдержанный Масато, плейбой Рен, рубаха-парень Отоя, прекрасный «школьный принц» Токия и другие. Сама Харука, в отличие от парней, не имеет яркой личности или запоминающихся черт. Всё-таки в игре с ней должна ассоциировать себя девушка, которая «наделяет» героиню какими-то своими качествами через ответы и действия.
В отличие от игры, где с каждым из «принцев» есть своя концовка, в аниме она вообще отсутствует. Создатели не стали выбирать кого-то одного, хотя изначально героиня заинтересована именно личностью Токии, чья песня некогда вдохновила и поддержала её в трудный период жизни. Так как у зрительниц может быть свой любимчик, в экранизациях отомэ-игр крайне редко можно увидеть одну законченную романтическую линию. Ведь тогда «не у дел» останутся фанатки других персонажей. Вместо этого сценаристы обычно создают иллюзию реверс-гарема, где героине оказывают внимание все мужские персонажи, но сама она либо не думает о любви, либо не может определиться, кто же ей больше по душе.
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👑 «Семерка айдолов» — другая популярная франшиза о поющих юношах
Вот и получается, что в Харуку вроде как влюблены все, но никто ей об этом прямо не говорит, хотя иногда позволяет скромный поцелуй в щечку. Справедливости ради, в «Академии Саотомэ» романтические отношения между студентами строго запрещены до выпуска. Надо учиться и набираться разума, а не окунаться с головой в любовь-морковь. Так что прекрасные айдолы признаются в любви к Харуке через исполнение песен, которые она для них и пишет, а в итоге семь юношей образуют группу Starish.
В каждой серии рассказывается история одного из героев — с обязательным исполнением новой песни. Поэтому большую роль во франшизе играют музыка и сэйю. Долгое время были очень популярны отдельные концерты, где актеры озвучания изображали своих персонажей и исполняли их песни. Все артисты довольно популярные у фанаток аниме 2010-х: Мамору Мияно
(Лайт в «Тетради смерти
», Тамаки в «Гостевом клубе лицея Оран
»), Дзюнъити Сувабэ
(Гриммджоу в «Блич
»), Кэнъити Судзумура
(Окита в «Гинтаме
», Камуи Сиро в «Х
») и другие. Все песни в аниме действительно потрясающие и прекрасно слушаются даже сегодня в отрыве от первоисточника. Именно музыкальная составляющая — одна из первых причин популярности «Поющего принца», который появился, когда тема айдолов в аниме и играх только набирала обороты. По сути, герои становятся для фанаток «виртуальными айдолами», которых обожаешь не меньше настоящих.
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👑 «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» — не совсем обычный гарем
Вторая причина популярности — качественная и красивая анимация по меркам 2011 года. Когда вышел первый сезон франшизы, они казались невероятно яркими и красивыми. Ничего подобного многие зрительницы ранее в сёдзё просто не видели. По ходу развития франшизы в аниме добавляли новых персонажей: безумно популярную группу Quartet Night как этаких наставников-семпаев для юных айдолов, а также соперничающий со Starish коллектив Heavens. Разумеется, все они испытывали интерес к Харуке, в том числе и романтический.
Герои — сильная сторона «Поющего принца», так как именно благодаря юношам-айдолам аниме и стало так популярно. В то же время эти персонажи — слабая его сторона. Из-за того, что типажи к 2020 году сильно устарели, а среди зрительниц со временем стали популярны продуманные истории об айдолах с серьезными сюжетом и героями, которым не чужды обычные повседневные проблемы. «Поющий принц» же был красивой сказкой, где музыкальные номера превращались в удивительную иллюзию, а некоторые персонажи могли пользоваться магией и перевоплощаться. Тем не менее именно эта франшиза дала зеленый свет новым музыкальным аниме и играм для девушек. Так, например, создатели невероятно популярных игры и аниме «Семерка идолов
» явно учли все недочеты «Поющего принца», взяли от него всё лучшее и постепенно вышли в топ музыкальных аниме для девушек.
«Поющий принц: Реально 2000% любовь». Трейлер на японском языке
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