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Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

Анимация >>
23 ноября 2024
Аниме-артефакт недели от тематического канала «Покебол с предсказанием»«Армия принцессы», которому студии J.C.StaffЮная революционерка Утэна», «Мед и клевер», «Жертвенная принцесса») обеспечила необычный визуал. Как самостоятельная история по манге Миюки Китагавы дополняет первоисточник, чем «мини-сериал» отличается от других OVA и какие тренды 90-х в нем отражены, рассказывает Юлии Тарасюк.

Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

Нередко сёдзё-аниме очень сложно рассматривать отдельно от первоисточника. Особенно если речь заходит о рынке OVA начала 1990-х, когда оно выходило в огромном количестве, но либо являлось рекламой манги, либо ориентировалось на читателей, хорошо знакомых с историей и желающих увидеть на экране любимых героев. Иначе говоря, в OVA-формате, как правило, экранизируют лишь начало оригинала или же какие-то главы из середины. Большая редкость, когда такое аниме предлагает оригинальный сюжет, своеобразное дополнение к манге. К последнему случаю и относится Princess Army: Wedding★Combat, которую в любительском переводе на русский называют «Принцесса Арми», хотя точнее будет «Армия принцессы».

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Нонока всерьез увлечена дзюдо и очень хороша в этом виде спорта. У её семьи есть додзё для тренировок, где занимаются старшие братья героини. Она же начала заниматься единоборствами после нападения пьяницы: девочке повезло, что её спасли двое ребят из школы — Синобу и Юя. Молчаливый красавец Синобу когда-то был юным мастером дзюдо и постоянно побеждал на соревнованиях, но после той стычки получил серьезную травму и навсегда ушел из спорта. Теперь он пытается отговорить Ноноку от занятий дзюдо: из ревности, незрелости и одиночества. Ведь сам юноша больше не может участвовать в соревнованиях.

Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

Вспыльчивый и открытый Юя — полная противоположность приятеля: он обожает дзюдо и учится в додзё семьи Ноноки. Во время её спасения парень тоже получил рану, которую теперь прикрывает повязкой на лбу. Оба героя влюблены в милую и беззаботную девочку, которая теперь может запросто одолеть в поединке любого. Сама же Нонока не может определиться, кто ей нравится больше: Юя или Синобу. Так на протяжении всей манги любовный треугольник развивается рука об руку с продвижением героев в единоборствах: ведь героиня метит в Олимпийские чемпионы. При этом история наполнена романтическими моментами, флиртом и сценами «на грани».

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OVA «Армия принцессы» дополняет мангу: в истории даже фигурирует персонаж, специально придуманный для аниме. Это красавец-бисёнэн из богатой семьи Хадзимэ — друг детства Ноноки. Он неожиданно возвращается в Японию из Польши с твердым намерением на ней жениться. Вдобавок выясняется, что покойный отец Ноноки пообещал семье Хадзиме выдать дочь за их сына. Девушка сопротивляется посягательствам на свою судьбу, но больше всего ждет, что кто-то из верных спутников «отобьет» невесту у Хадзимэ. Юноши же действовать не торопятся, а лишь ревнуют и злятся. Правда, в итоге Юя всё же решается вызвать Хадзимэ на поединок в додзё…

Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

Сегодняшний зритель, вероятно, испытает недоумение от такого сюжета: незатейливого и вырванного из контекста манги. Здесь необходимо пояснить, что аниме вышло в 1992 году — в то самое время, когда читательницы сёдзё начинают проявлять повышенный интерес к сюжетам с большим количеством пикантных моментов и властным мужским персонажем, который теряет самообладание при виде главной героини. Типаж, который сегодня обычно осуждают. Однако такими были сёдзё-тренды в 1990-е, и Миюки Китагава оказала на них определенное влияние. Художница прославилась историями с запутанными отношениями, любовными треугольниками и большим количеством сцен, граничащих с эротикой.

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В 1980-е как раз становится популярна манга для женщин и её ответвление «рэдикоми» (ladies’ comic, дамские комиксы), посвященное теме секса. Это накладывает отпечаток и на сёдзё: в романтической манге для девочек появляется всё больше флирта, сексуального напряжения и даже откровенных сцен. Китагава активно добавляла все эти элементы в свою мангу, в каком-то смысле создавая аналог «рэдикоми» от сёдзё — этакий более легкий вариант женского романа. Именно поэтому в манге основное внимание уделяется любовному треугольнику и взаимоотношениям.

Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

Что удивительно, экранизация, над которой работала студия J.C.Staff, визуально как будто опередила время. Дизайны персонажей, анимация и атмосфера близки скорее к аниме 2000-х, чем 1990-х. Так что это не только одна из первых OVA, которая, обращаясь к юным девушкам, содержало пикантные нотки, но и яркий пример красивой графики в нехарактерной для десятилетия манере.

Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом

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J.C. StaffАнимацияанимесёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
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Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом фотографии
Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом фотографии
Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом фотографии
Спорт, ревность и эротизм: «Армия принцессы» — аниме 90-х с необычным визуалом фотографии
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