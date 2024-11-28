Пошлость лучше ничтожности: «Базука Ханаппэ» — провокационное аниме из 90-х

Обычный японский школьник желает расслабиться в пятницу 13-е за просмотром порнофильма — и вызывает демонов. В том, что великий провокатор Го Нагаи спец не только по гигантским роботам, но и людским порокам, нам поможет убедиться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Как в начале 90-х студия Signal («Женщина-варвар», «Сютэн Додзи») адаптировала безумную и скабрезную сэйнэн-мангу «Базука Ханаппэ», сегодня расскажет Сергей Сергиенко. Речь пойдет об одном из излюбленных сюжетов автора — встрече с потусторонним, которая разоблачает персонажей: буквально и фигурально.
Юноше Ханаппэ
вечно не везет: над ним издеваются в школе, а после уроков задирают местные хулиганы. В пятницу 13-е сценарий повторяется, однако заканчивается день крайне неожиданно: решив порадовать себя найденным порнофильмом, Ханаппэ случайно призывает демонов, являющихся прямиком из телевизора. Базука Офисто
и Дэнс Мефисто
исполняют главное желание парня: стать крутым. С этого начинается безумное приключение, которое изменит Ханаппэ навсегда.
Читать
📼 Абсолютное Бао и кошачий суп: удивительное короткометражное аниме
«Базука Ханаппэ
» — аниме-адаптация Го Нагаи
, выполненная совершенно в его духе: смыслы завернуты в нелепую и странную комедию, которая несколько хромает из-за небольшого хронометража. Скомканность закономерна: оригинальная манга заняла десять танкобонов, в то время как OVA — скромные 40 минут с небольшим. Основные ходы на месте — и их, в целом, достаточно для понимания происходящего, хотя мотивам и эволюции персонажей не хватает времени, чтобы раскрыться до конца.
История для автора довольно типична: с фирменным юмором и немалой долей скабрезности он использует демонов не столько для сверхъестественных безумств (хотя и без них никуда), сколько для демонстрации человеческих пороков. Нечистая сила моментально овладевает умами родных Ханаппэ, а следом делает всё возможное, чтобы юноша возненавидел то, что любит. Уход в безэмоциональность приведет к экспоненциальному росту силы — почти как в «Человеке-дьяволе
» Нагаи, где герой, получив демонические сверхспособности, шел против их источника — и, разумеется, проигрывал.
Читать
📼 Обнаженные телеса и психодел: обзор аниме «Человек-дьявол: Плакса»
«Ханаппэ» в этом плане более оптимистичен: да, появление Офисто с Мефисто разрушает привычную реальность парня, демонстрируя истинное лицо родных и близких, но история не скатывается в совсем уж беспросветную чернуху. Смотрится такой подход на удивление свежо: от Нагаи, наоборот, не ждешь ничего хорошего — или как минимум без фиги в кармане. OVA не исключение: изначально слабый и озабоченный парень не может в одиночку противостоять порокам, даже несмотря на новообретенные способности. Смерть героя, правда, здесь еще не финал, а трамплин к неожиданному витку сюжета: Нагаи сосредотачивается на важности эмоций и привязанностей, которые становятся источником (не)человеческого могущества. Хотя демоны утверждают, что сила происходит из «ледяной ненависти», Ханаппэ черпает её в искренней любви. Эффект настолько мощный, что позволяет одолеть цикл перерождения и саму смерть.
Интересно, что визуально «Базука Ханаппэ» выглядит так, словно вышла еще в конце 1980-х: здесь довольно грубый рисунок и местами халтурная анимация, хотя хватает и интересных визуальных решений. В наличии и характерная для эпохи «тяжелая» штриховка, занимающая место более привычных сегодня полутонов, что буквально кричит о времени премьеры. Минусом это не назвать: несмотря на все ограничения, картинка до сих пор выглядит вполне стильно.
Читать
📼 Первая цундэрэ: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х
Что и может удивить, так это упомянутая скабрезность. Если не знать стилистических особенностей Нагаи, аниме может несколько шокировать обилием шуток ниже пояса и вообще телесности (в том числе обнаженки). Здесь стоит напомнить, что мангака в свое время практически единолично создал жанр этти
, проверяя гибкость сёнэна
в вопросах эротики, что привело к публичному сожжению работ автора. Зато с годами стало очевидно, что вклад Нагаи в культуру трудно переоценить. Тем интереснее, что в адаптации «Базуки Ханаппэ» многие «скандальные» элементы показаны в полный рост — и при этом умудряются не перекрывать заложенную мораль. Шутки про мастурбацию здесь отлично уживаются с размышлениями о природе человеческой жестокости, а людская слабость перед низменными желаниями — с возвышенными материями. Подобный подход Нагаи стал практиковать задолго до того, как его выведет в мейнстрим тот же Чак Паланик
.
«Базука Ханнапэ» — вещица совершенно не обязательная, но не лишенная своего шарма. Глянуть её стоит хотя бы из академического интереса — ну или из любви к творчеству человека, придумавшего «Человека-дьявола», «Мазингер Зет
» и «Фантомные трусики
». Можно сказать, что каждый раз он проводит мастер-класс в выбранном жанре. Здесь — еще и смело миксует удар по ханжеству со стандартной, понятной моралью.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с Го Нагаи или о классных хоррорах — редком жанре в японской мультипликации.
обсуждение >>