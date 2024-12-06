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Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

Анимация >>
6 декабря 2024
Сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием» принес сэйнэн интересной ковки: жестокую историю о противостоянии выдающихся мечников эпохи Эдо. Студия MadhouseМонстр», «Жизнь без оружия») не поскупилась на интересные решения и кровавые поединки, однако у «Одержимых смертью» есть как минимум один существенный изъян. Чем удивляет — в хорошем и не очень смыслах — кровавая история самурайской мести, рассказывает Сергей Сергиенко.

Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

Эпоха Эдо, времена правления клана Токугава. Таданага Токугава, брат третьего сёгуна и даймё провинции Суруга, решает развлечься необычным способом: устроить турнир среди подданных-самураев с применением настоящего оружия. В первом же поединке сходятся двое известных мастеров, один лишь вид которых вселяет страх в зевак: у Гэнносукэ Фудзики отсутствует левая рука, а Сэйгэн Ирако слеп и хром. Что не мешает обоим слыть одними из лучших мечников своего времени. Это не первый их бой: воинов связывает глубокий и сложный конфликт, что не только оставил шрамы на телах, но и искалечил души.

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Сразу после первого эпизода действие «Одержимых смертью» переносится в прошлое, когда Фудзики и Ирако стали непримиримыми врагами. Оба происходят из школы Коган-рю, но судьбы их радикально отличаются — что, в целом, и стало корнем вражды. Немало внимания уделено и порядкам в додзё Ивамото Когана — легендарного мечника с шестью пальцами на правой руке, который изобрел фирменный стиль фехтования. К моменту начала сериала он стар и почти безумен: большую часть времени проводит в беспамятстве, ведомый низменными инстинктами — размножения и голода. Глава Коган-рю готовит преемника, и Фудзики с Ирако — главные фавориты. Правда, один учится у мастера уже давно, а второй — новичок, но крайне перспективный. Борьба за власть, впрочем, лишь один из камней в основании конфликта, но раскрывать остальное — значит, заходить на территорию крупных спойлеров.

Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

Аниме MadhouseМонстр», «Жизнь без оружия») с порога выбивается из числа привычных историй о самураях, где их так или иначе выставляют благородными воинами. Положительные персонажи здесь почти отсутствуют: большинство героев вряд ли вызовет хоть какие-то эмоции, кроме неприязни, а в отдельных случаях — и вовсе отвращения. Центральный конфликт обрамлен историями поменьше, которые так или иначе с ним пересекаются. Удивительно, но, при масштабной истории, где нашлось место паре десятков персонажей, «Одержимые смертью» остаются сосредоточены именно на ключевом дуэте: когда на экране нет Фудзики или Ирако, то другие, скорее всего, расхлебывают последствия их решений. Ожидаемо, нашлось место и битвам — и это, пожалуй, самое интересное, что есть в сериале. Правда, по неочевидной причине.

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Дело в том, что поединки в сериале крайне скоротечны и невероятно кровавы. Как и в реальности, здесь нет места длинным и красивым боям: схватки лишены изящества и в большинстве своем заканчивается быстрым поражением одной из сторон. Развязка сопровождается выпущенными кишками, отрубленными конечностями и обилием крови — и выглядит это не сказать чтобы эстетично. Некоторые из сцен до неприличия графичны — и это стоит учитывать перед просмотром.

Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях

«Одержимые смертью» вообще крайне приземленное аниме, где многое показано без прикрас. Если что здесь и может вызвать эстетическое удовольствие, так это общая созерцательность и внимание к деталям. Несмотря на жестокость и фокус на мести, часто возникают более спокойные сцены: будь то сидящие на деревьях цикады или текущая вода. А еще в сериале откровенно упиваются красотой человеческого тела: в бою нередко подчеркиваются отдельные группы мышц, а сами воины изображены без одежды, чтобы показать соответствующее напряжение.

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Главный же недостаток аниме — его незавершенность: адаптация манги Норио Нандзё и Такаюки Ямагути покрывает около 30 глав из более чем 80 — и многое остается за скобками. Зритель никогда не узнает, при каких обстоятельствах, например, потерял руку Фудзики, или как Ирако покалечил ногу. Однако показанного более чем достаточно, чтобы заинтересовать в первоисточнике. Не хочется всё же оставлять подобную драму незавершенной.


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Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях фотографии
Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях фотографии
Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях фотографии
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