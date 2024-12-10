Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Под конец года Netflix решил порадовать невероятной красотой — полнометражным аниме «Мононокэ: Зонтик», который развивает вселенную одноименного мистического сериала. Возвращение Аптекаря для многих наверняка стало неожиданностью, но не для тематического канала «Покебол с предсказанием», который поможет нам разобраться, как теперь выглядит один из самых красивых мультфильмов XXI века. За производство отвечала студия EOTA, ранее выполнявшая мелкие работы на «Ведьме с Меркурия» и «Предсмертном списке зомби» (зачастую — связанные с фото), но режиссер сериала Кэндзи Накамура («Трапеция» и «Когти звери») не ударил в грязь лицом. Об ужасах императорского гарема и дурманящем визуале размышляет Алексей Филиппов.
Сердце Ооку — секции замка Эдо, где проживают женщины сегунского гарема, — исполинский колодец, куда новоприбывшие девушки выбрасывают артефакты, связывающие их с «прошлой жизнью». Для простушки Камэ, мечтающей стать наложницей императора, это тюк бабушкиных онигири и гребень. Для интеллигентной Асы, заинтересованной в вакансии писчей, — набор для каллиграфии. Они случайно знакомятся в очереди на входе, где толпятся зеваки и желающие передать гостинцы, еще не подозревая, сколько им уготовано пережить вдвоем и по отдельности.
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Они встречаются в странный период
(замка) Эдо. Супруга императора недавно родила ему наследника, однако праздничную церемонию перенесли на два месяца. Ситуация небывалая, и с расследованием в Ооку являются представители сегуната Сабуромару Токита и Хэйки Сага. Обычно мужчинам сюда вход заказан, однако древнее правило гласит: с пропуском — пускать, без пропуска — не пускать. Нет (пока) аккредитации лишь у загадочного Аптекаря — другой важной фигуры этой детективной пьесы. Он уже трется у входа, болтая с привратником и ощущая в воздухе присутствие нечистой силы. Значит, его услуги скоро понадобятся.
«Мононокэ: Зонтик
» — расписная шкатулка с секретом
: не только потому, что живописный и нередко психоделический визуал заставляет глаза разбегаться, а сюжетная шарада распадается на три акта внутри драматургической структуры кишотенкецу
. Похождения Аптекаря начались внутри новеллы из альманаха «Аякаси
» (2006), японской истории ужаса, но уже через год Toei Animation
(«Коронный бросок
», «Цветущая банда Асуки
») наградила его сольным проектом. Культовый сериал «Мононокэ
» подкупал калейдоскопическим видеорядом, настолько искусно состаренным, что год выпуска хочется перепроверять трижды (в смысле, это не ровесник «Печальной Белладонны
»?). «Зонтик» — в оригинале ёкайное Каракаса — триумфальное возвращение франшизы. Правда, без дизайнера персонажей Такаси Хасимото
, крепко разругавшегося со студией, сценариста Тиаки Дж.Конаки
(он участвовал в написании второй и третьей новеллы) и сэйю Такахиро Сакураи
, который лишился всех ролей, в том числе Аптекаря, после известия
, что изменял жене.
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Если сериал производил эффект ожившего представления камисибай
, с пестрыми акцентами на фоне безжизненности папируса, то в полном метре царит живописная избыточность, а темпоритм японского театра разгоняется до кинематографических показателей. Режиссер Кэндзи Накамура
, работавший над оригиналом, «Трапецией
» и «Когтями зверя
», последние 15 лет не появлялся в фокусе пристального внимания — и здесь как будто пускает в ход всё, что не было востребовано эти годы. Полеты камеры, нестандартные ракурсы и монтажные приемы, создающие и разрушающие вайб наваждения. Миража власти, который строится на эксплуатации и безграничной человеческой адаптивности, где подавленные чувства не только карьерное преимущество, но и пища для мононокэ.
Случай в Ооку — где-то в складках его экзорцистской практики, заканчивавшейся на заре XX века, когда в Японии начинают пользоваться метро. Впрочем, былые и будущие похождения не играют роли: личность Аптекаря — энигма, а его функция — соединить знаки реальности, чтобы обнаружить мононокэ — чем-то прогневанного духа, возникающего преимущественно с гибелью молодой женщины. В гареме на две тысячи человек — только восемь из них имеют доступ к императору — есть, где разгуляться. Особенно на фоне сложной иерархии, внешней и внутренней. Госпожа-отосиёри Утояма борется за власть с конкуренткой из правящего клана Ботан Отомо, а вместе они противостоят влиянию сегуната — такие политические инь и ян за спиной императора. Другие обитательницы Ооку — зачастую безликие — тем временем претендуют если не на внимание монарха, то хотя бы на ранг повыше. Стремление двигаться по головам заложено в самой архитектуре «района»: каждый день здесь начинается с общего ритуала и употребления воды из колодца, на дне которого покоятся выброшенные ценности (и не только).
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Незамысловатый сюжет о покореженной девичьей судьбе — увы, одной из тысяч — эффектно декорирован интерьерами и интригами. Ооку — территория дурмана, где даже запахи принимают форму разноцветных облачков или стеклышек из калейдоскопа, а пространство так насыщенно живописью и скульптурами, что персонажи сливаются с задниками (вернее — фоны так же детализированы, как и люди). В полифонии изображений ками, самураев и ёкаев
можно вычленить и целую галерею женских образов: от традиционных до заморских (в том числе христианских и, кажется, древнеегипетских), от архаичных до более современных (в иных композициях угадываются цвета и позы Гогена
или силуэты Бёрдслея
). Всё здесь пропитано фантазиями о феминном и женских социальных ролях, внутренней мизогинией и отчаянием.
Возможно, Накамуре и его команде не удалось привнести в историю Аптекаря нечто радикально новое — многие узоры и конфликты фигурировали даже в первой сериальной новелле. Хотя нельзя не отметить и проделанную работу, и качество анимации, возросшее благодаря полнометражному формату, и дизайн каракасы, за который отвечала Рё Сумиёси
— создательница отличной манги «Кентавры
» (2016-2020). Однако это максимально эффектное возрождение легенды, которое можно сравнить с оглушительным возвращением Джорджа Миллера
во вселенную
«Безумного Макса
» с «Дорогой ярости
». Тогда зашкаливающее визионерство освежило маскулинность постапокалипсиса. Здесь триада формы, события и причины, которые ищет Аптекарь, чтобы справиться со взбесившимся духом, получает образцовое исполнение. Пускай критика «системы» и ограничивается перечислением. Главное, чтобы сиквел избежал судьбы «Фуриосы
», где Миллер решил повторить вдохновляющие находки — и их намотало на колесо Сансары
. Хочется верить, что у «Мононокэ» есть пузырек или офуда на подобный случай.
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