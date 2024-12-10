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Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Анимация >>
10 декабря 2024
Под конец года Netflix решил порадовать невероятной красотой — полнометражным аниме «Мононокэ: Зонтик», который развивает вселенную одноименного мистического сериала. Возвращение Аптекаря для многих наверняка стало неожиданностью, но не для тематического канала «Покебол с предсказанием», который поможет нам разобраться, как теперь выглядит один из самых красивых мультфильмов XXI века. За производство отвечала студия EOTA, ранее выполнявшая мелкие работы на «Ведьме с Меркурия» и «Предсмертном списке зомби» (зачастую — связанные с фото), но режиссер сериала Кэндзи НакамураТрапеция» и «Когти звери») не ударил в грязь лицом. Об ужасах императорского гарема и дурманящем визуале размышляет Алексей Филиппов.

Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Сердце Ооку — секции замка Эдо, где проживают женщины сегунского гарема, — исполинский колодец, куда новоприбывшие девушки выбрасывают артефакты, связывающие их с «прошлой жизнью». Для простушки Камэ, мечтающей стать наложницей императора, это тюк бабушкиных онигири и гребень. Для интеллигентной Асы, заинтересованной в вакансии писчей, — набор для каллиграфии. Они случайно знакомятся в очереди на входе, где толпятся зеваки и желающие передать гостинцы, еще не подозревая, сколько им уготовано пережить вдвоем и по отдельности.

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Они встречаются в странный период (замка) Эдо. Супруга императора недавно родила ему наследника, однако праздничную церемонию перенесли на два месяца. Ситуация небывалая, и с расследованием в Ооку являются представители сегуната Сабуромару Токита и Хэйки Сага. Обычно мужчинам сюда вход заказан, однако древнее правило гласит: с пропуском — пускать, без пропуска — не пускать. Нет (пока) аккредитации лишь у загадочного Аптекаря — другой важной фигуры этой детективной пьесы. Он уже трется у входа, болтая с привратником и ощущая в воздухе присутствие нечистой силы. Значит, его услуги скоро понадобятся.

Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

«Мононокэ: Зонтик» — расписная шкатулка с секретом: не только потому, что живописный и нередко психоделический визуал заставляет глаза разбегаться, а сюжетная шарада распадается на три акта внутри драматургической структуры кишотенкецу. Похождения Аптекаря начались внутри новеллы из альманаха «Аякаси» (2006), японской истории ужаса, но уже через год Toei AnimationКоронный бросок», «Цветущая банда Асуки») наградила его сольным проектом. Культовый сериал «Мононокэ» подкупал калейдоскопическим видеорядом, настолько искусно состаренным, что год выпуска хочется перепроверять трижды (в смысле, это не ровесник «Печальной Белладонны»?). «Зонтик» — в оригинале ёкайное Каракаса — триумфальное возвращение франшизы. Правда, без дизайнера персонажей Такаси Хасимото, крепко разругавшегося со студией, сценариста Тиаки Дж.Конаки (он участвовал в написании второй и третьей новеллы) и сэйю Такахиро Сакураи, который лишился всех ролей, в том числе Аптекаря, после известия, что изменял жене.

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Если сериал производил эффект ожившего представления камисибай, с пестрыми акцентами на фоне безжизненности папируса, то в полном метре царит живописная избыточность, а темпоритм японского театра разгоняется до кинематографических показателей. Режиссер Кэндзи Накамура, работавший над оригиналом, «Трапецией» и «Когтями зверя», последние 15 лет не появлялся в фокусе пристального внимания — и здесь как будто пускает в ход всё, что не было востребовано эти годы. Полеты камеры, нестандартные ракурсы и монтажные приемы, создающие и разрушающие вайб наваждения. Миража власти, который строится на эксплуатации и безграничной человеческой адаптивности, где подавленные чувства не только карьерное преимущество, но и пища для мононокэ.

Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Случай в Ооку — где-то в складках его экзорцистской практики, заканчивавшейся на заре XX века, когда в Японии начинают пользоваться метро. Впрочем, былые и будущие похождения не играют роли: личность Аптекаря — энигма, а его функция — соединить знаки реальности, чтобы обнаружить мононокэ — чем-то прогневанного духа, возникающего преимущественно с гибелью молодой женщины. В гареме на две тысячи человек — только восемь из них имеют доступ к императору — есть, где разгуляться. Особенно на фоне сложной иерархии, внешней и внутренней. Госпожа-отосиёри Утояма борется за власть с конкуренткой из правящего клана Ботан Отомо, а вместе они противостоят влиянию сегуната — такие политические инь и ян за спиной императора. Другие обитательницы Ооку — зачастую безликие — тем временем претендуют если не на внимание монарха, то хотя бы на ранг повыше. Стремление двигаться по головам заложено в самой архитектуре «района»: каждый день здесь начинается с общего ритуала и употребления воды из колодца, на дне которого покоятся выброшенные ценности (и не только).

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Незамысловатый сюжет о покореженной девичьей судьбе — увы, одной из тысяч — эффектно декорирован интерьерами и интригами. Ооку — территория дурмана, где даже запахи принимают форму разноцветных облачков или стеклышек из калейдоскопа, а пространство так насыщенно живописью и скульптурами, что персонажи сливаются с задниками (вернее — фоны так же детализированы, как и люди). В полифонии изображений ками, самураев и ёкаев можно вычленить и целую галерею женских образов: от традиционных до заморских (в том числе христианских и, кажется, древнеегипетских), от архаичных до более современных (в иных композициях угадываются цвета и позы Гогена или силуэты Бёрдслея). Всё здесь пропитано фантазиями о феминном и женских социальных ролях, внутренней мизогинией и отчаянием.

Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии

Возможно, Накамуре и его команде не удалось привнести в историю Аптекаря нечто радикально новое — многие узоры и конфликты фигурировали даже в первой сериальной новелле. Хотя нельзя не отметить и проделанную работу, и качество анимации, возросшее благодаря полнометражному формату, и дизайн каракасы, за который отвечала Рё Сумиёси — создательница отличной манги «Кентавры» (2016-2020). Однако это максимально эффектное возрождение легенды, которое можно сравнить с оглушительным возвращением Джорджа Миллера во вселенную «Безумного Макса» с «Дорогой ярости». Тогда зашкаливающее визионерство освежило маскулинность постапокалипсиса. Здесь триада формы, события и причины, которые ищет Аптекарь, чтобы справиться со взбесившимся духом, получает образцовое исполнение. Пускай критика «системы» и ограничивается перечислением. Главное, чтобы сиквел избежал судьбы «Фуриосы», где Миллер решил повторить вдохновляющие находки — и их намотало на колесо Сансары. Хочется верить, что у «Мононокэ» есть пузырек или офуда на подобный случай.

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Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии фотографии
Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии фотографии
Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии фотографии
Колодец ярости: «Мононокэ: Зонтик» — мистический детектив в средневековой Японии фотографии
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