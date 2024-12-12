Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

Очаровательное аниме о мифических духах «Тетрадь дружбы Нацумэ» выходит уже 16 лет — правда, с большими паузами и на разных студиях: сначала — под вывеской Brain's Base («Дюрарара!!»), а с 2016-го — в стенах её бывшего подразделения Shuka («91 день»). Сейчас подходит к концу седьмой сезон — и тематический канал «Покебол с предсказанием» помогает нам вспомнить классику. Чем цепляем сериал Такахиро Омори («Адская девочка», «Шумиха!»), рассказывает Валерия Куприна.
Такаси Нацумэ
видит духов: маленьких и больших ёкаев, которые то лезут к парню с забавными (на их взгляд) играми, то угрожают расправой и требуют отдать загадочную тетрадь. Во время очередной погони он забегает на территорию храма и по неосторожности спотыкается о симэнава — канат, отмечающий священное место, по совместительству — запечатывающий духов. Тот рвется, выпуская наружу Мадару
— ёкая, до смешного похожего на манэки-нэко
. Оказывается, он был знаком с Рэйко
— бабушкой Такаси, сражавшейся с аякаси
налево и направо. Проигравшие (а выигрывала она всегда) писали имена на бумаге в знак того, что подчиняются и больше не могут сопротивляться тому, кто владеет артефактом. Так появилась тетрадь дружбы, которая, хоть так и называется, предполагает не узы товарищества, а взаимоотношения хозяина и слуг.
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Такаси решает использовать её иначе: он возвращает ёкаям имена, тем самым освобождая от службы и вертикали власти. Из-за чего предсказуемо натыкается на ехидные комментарии Мадары — могущественного оками
, духа-волка, теперь сопровождающего его в обличии пухлого кота (Нянко-сэнсэй). Такова завязка первого сезона, где каждый эпизод выступает самостоятельной историей: можно смотреть в отрыве от остальных, ничего при этом не теряя (кроме пары лиц забавных ёкаев). Тип наррации обусловлен оригинальной сёдзё
-мангой Юки Мидорикавы
, выходящей с 2003 года: художница специально отрисовывала главы так, чтобы каждая работала как своеобразный ваншот.
За режиссуру «Тетради дружбы Нацумэ
» отвечает Такахиро Омори
, сформировавший эстетику, которую наследуют не только последующие сезоны, но и его полнометражный «В лес, где мерцают светлячки
» (2011) — адаптация ранней работы Мидорикавы. Строго японская композиция, фокусирующаяся на дверях-сёдзи
, торо (традиционные фонари из камня), идеально круглых окнах, обклеенных васи
; мемориальном феномене коморёби
; развешанные повсюду колокольчики-фурин
и бумажные ленты — сидэ
, чей звук дополняет визуал. В кадре часто мелькают синтоистские святилища и тории
, названия эпизодов перекликаются с хокку (f.ex. «Кое-что уплывшее») и возникают на фоне икебан
, а образ героев, сидящих на веранде-энгаве
, легко соотнести с поэтикой фильмов Ясудзиро Одзу
.
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Другое дело, что Омори привносит в адаптацию запоминающиеся образы и твисты, выходящие за рамки оригинала. Так, например, мы видим ёкаев, их надписи и поделки, лишь в режиме POV: они доступны только взору Нацумэ, а исключение на первых порах составляет его друг Танума
, способный заметить отражения и тени аякаси. Отсюда рождается невероятной красоты образ: абрис пруда (тоже ёкая) с карпами на бумажной двери-фусуме
в закатных лучах.
Если первый сезон действительно почти целиком посвящен арке с раздачей имен и устроен как альманах, то на втором повествование становится более размеренным и цельным. Одна история плавно перетекает в другую, и для полноты картины уже необходимо смотреть если не все серии, то как минимум бóльшую часть. Такая неторопливость позволяет четче прослеживать трансформацию героев, которых в «Тетради» не так много, но каждый достаточно комплексный, чтобы вызывать интерес на протяжении уже 81 эпизода.
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Сезоны чередуют и времена года. Мы больше узнаем о Такаси — сироте, кочующем от одних родственников к другим и только недавно обретшем дом в семье Фудзивара. Поначалу он молчалив и избегает людей с тем же успехом, что и ёкаев. Однако постепенно юноша меняется: всё больше улыбается и смеется, синхронно развивая отношения с ёкаями — и окружающими людьми.
На поверхностном уровне «Тетрадь» — типичная история взросления и анимированная энциклопедия ёкаев. Мы узнаем, что у аякаси есть иерархия, они могут употреблять в пищу как себе подобных, так и людей, а еще не разделяют друг друга по половому признаку (потому и гоняются за Такаси, принимая его за Рэйко). Некоторые из них вполне безобидны: странствующий Пожиратель дней, например, останавливается на ночлег в старых домах и в благодарность делает что-нибудь из обветшалых вещей снова новыми; дух земли, способный вселиться в какую-нибудь разбитую чашку, обязательно предупредит жильцов о приближающейся беде, а под настроение может спасти их даже в ущерб себе.
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Если же копнуть глубже, то история сосуществования ёкаев и людей — актуальна и многослойна. Они во многом похожи: ссорятся и мирятся, устают и мерзнут, сооружают пирамиды из камней и наслаждаются видами, плачут и страдают, предают и вознаграждают (а еще обожают сакэ). Духи тоже могут влюбляться — даже в тех, кто пришел их изгнать или лишен способности разглядеть. Быть (не)увиденным — большой страх, преследующий вне зависимости от принадлежности миру реального и/или потустороннего (не зря в японской метафизике такого разделения попросту нет).
«Лучше держаться подальше от того, что не понимаешь
», но Такаси со временем видит родство между собой и встречными аякаси. Одного он благодарит за то, что тот не испытывает ненависти к людям, сколько бы бед они на него ни навлекали, а сам в ответ терпелив к ёкаям, которые преследуют его всю жизнь. Потому что неважно — разные мы или нет: все мыслят и чувствуют одинаково. Недаром герой именно Нацумэ: в XX веке его предшественник Сосэки озвучил
схожую мысль устами вашего покорного слуги —
нянко-сэнсэй
кота.
«Тетрадь дружбы Нацумэ». 7 сезон. Трейлер на японском языке
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