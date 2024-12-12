Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

Анимация >>
12 декабря 2024
Очаровательное аниме о мифических духах «Тетрадь дружбы Нацумэ» выходит уже 16 лет — правда, с большими паузами и на разных студиях: сначала — под вывеской Brain's BaseДюрарара!!»), а с 2016-го — в стенах её бывшего подразделения Shuka91 день»). Сейчас подходит к концу седьмой сезон — и тематический канал «Покебол с предсказанием» помогает нам вспомнить классику. Чем цепляем сериал Такахиро ОмориАдская девочка», «Шумиха!»), рассказывает Валерия Куприна.

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

Такаси Нацумэ видит духов: маленьких и больших ёкаев, которые то лезут к парню с забавными (на их взгляд) играми, то угрожают расправой и требуют отдать загадочную тетрадь. Во время очередной погони он забегает на территорию храма и по неосторожности спотыкается о симэнава — канат, отмечающий священное место, по совместительству — запечатывающий духов. Тот рвется, выпуская наружу Мадару — ёкая, до смешного похожего на манэки-нэко. Оказывается, он был знаком с Рэйко — бабушкой Такаси, сражавшейся с аякаси налево и направо. Проигравшие (а выигрывала она всегда) писали имена на бумаге в знак того, что подчиняются и больше не могут сопротивляться тому, кто владеет артефактом. Так появилась тетрадь дружбы, которая, хоть так и называется, предполагает не узы товарищества, а взаимоотношения хозяина и слуг.

Читать 🎐 «Дороро» — злые ёкаи эпохи Эдо в экранизации Осаму Тэдзуки
Такаси решает использовать её иначе: он возвращает ёкаям имена, тем самым освобождая от службы и вертикали власти. Из-за чего предсказуемо натыкается на ехидные комментарии Мадары — могущественного оками, духа-волка, теперь сопровождающего его в обличии пухлого кота (Нянко-сэнсэй). Такова завязка первого сезона, где каждый эпизод выступает самостоятельной историей: можно смотреть в отрыве от остальных, ничего при этом не теряя (кроме пары лиц забавных ёкаев). Тип наррации обусловлен оригинальной сёдзё-мангой Юки Мидорикавы, выходящей с 2003 года: художница специально отрисовывала главы так, чтобы каждая работала как своеобразный ваншот.

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

За режиссуру «Тетради дружбы Нацумэ» отвечает Такахиро Омори, сформировавший эстетику, которую наследуют не только последующие сезоны, но и его полнометражный «В лес, где мерцают светлячки» (2011) — адаптация ранней работы Мидорикавы. Строго японская композиция, фокусирующаяся на дверях-сёдзи, торо (традиционные фонари из камня), идеально круглых окнах, обклеенных васи; мемориальном феномене коморёби; развешанные повсюду колокольчики-фурин и бумажные ленты — сидэ, чей звук дополняет визуал. В кадре часто мелькают синтоистские святилища и тории, названия эпизодов перекликаются с хокку (f.ex. «Кое-что уплывшее») и возникают на фоне икебан, а образ героев, сидящих на веранде-энгаве, легко соотнести с поэтикой фильмов Ясудзиро Одзу.

Читать 🎐 Колодец ярости: «Мононокэ» — мистический детектив в средневековой Японии
Другое дело, что Омори привносит в адаптацию запоминающиеся образы и твисты, выходящие за рамки оригинала. Так, например, мы видим ёкаев, их надписи и поделки, лишь в режиме POV: они доступны только взору Нацумэ, а исключение на первых порах составляет его друг Танума, способный заметить отражения и тени аякаси. Отсюда рождается невероятной красоты образ: абрис пруда (тоже ёкая) с карпами на бумажной двери-фусуме в закатных лучах.

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

Если первый сезон действительно почти целиком посвящен арке с раздачей имен и устроен как альманах, то на втором повествование становится более размеренным и цельным. Одна история плавно перетекает в другую, и для полноты картины уже необходимо смотреть если не все серии, то как минимум бóльшую часть. Такая неторопливость позволяет четче прослеживать трансформацию героев, которых в «Тетради» не так много, но каждый достаточно комплексный, чтобы вызывать интерес на протяжении уже 81 эпизода.

Читать 🎐 Почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
Сезоны чередуют и времена года. Мы больше узнаем о Такаси — сироте, кочующем от одних родственников к другим и только недавно обретшем дом в семье Фудзивара. Поначалу он молчалив и избегает людей с тем же успехом, что и ёкаев. Однако постепенно юноша меняется: всё больше улыбается и смеется, синхронно развивая отношения с ёкаями — и окружающими людьми.

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

На поверхностном уровне «Тетрадь» — типичная история взросления и анимированная энциклопедия ёкаев. Мы узнаем, что у аякаси есть иерархия, они могут употреблять в пищу как себе подобных, так и людей, а еще не разделяют друг друга по половому признаку (потому и гоняются за Такаси, принимая его за Рэйко). Некоторые из них вполне безобидны: странствующий Пожиратель дней, например, останавливается на ночлег в старых домах и в благодарность делает что-нибудь из обветшалых вещей снова новыми; дух земли, способный вселиться в какую-нибудь разбитую чашку, обязательно предупредит жильцов о приближающейся беде, а под настроение может спасти их даже в ущерб себе.

Читать 🎐 Созерцательные «Путевые заметки о поездке в Йокогаму за покупками»
Если же копнуть глубже, то история сосуществования ёкаев и людей — актуальна и многослойна. Они во многом похожи: ссорятся и мирятся, устают и мерзнут, сооружают пирамиды из камней и наслаждаются видами, плачут и страдают, предают и вознаграждают (а еще обожают сакэ). Духи тоже могут влюбляться — даже в тех, кто пришел их изгнать или лишен способности разглядеть. Быть (не)увиденным — большой страх, преследующий вне зависимости от принадлежности миру реального и/или потустороннего (не зря в японской метафизике такого разделения попросту нет).

Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют

«Лучше держаться подальше от того, что не понимаешь», но Такаси со временем видит родство между собой и встречными аякаси. Одного он благодарит за то, что тот не испытывает ненависти к людям, сколько бы бед они на него ни навлекали, а сам в ответ терпелив к ёкаям, которые преследуют его всю жизнь. Потому что неважно — разные мы или нет: все мыслят и чувствуют одинаково. Недаром герой именно Нацумэ: в XX веке его предшественник Сосэки озвучил схожую мысль устами вашего покорного слуги — нянко-сэнсэй кота.

«Тетрадь дружбы Нацумэ». 7 сезон. Трейлер на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать редкое интервью создательницы «Выдающихся зверей» или о классных мультипликационных хоррорах.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чем лечим, тем калечим: «Монолог фармацевта» — сериал, от которого невозможно оторваться
«Корзинка фруктов» — ромком о том, как взращивать доверие к людям
Я буду долго гнать велосипед: «Мёд и клевер» — одно из первых аниме для взрослых женщин
Прятки на ките и походы в магазин: «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе
«Ворона императорского гарема» — мистический детектив о духах и чае с пирожками в альтернативном Китае
Поиск по меткам
Brain’s BaseShukaАнимацияанимеВалерия КупринаповседневностьсёдзёфэнтезиЭкранизация
персоны
Хироюки Ёсино (II)Хироси КамияРёхэй КимураЯсудзиро ОдзуТакахиро ОмориТё
фильмы
91 деньАдская девочкаВ лес, где мерцают светлячкиДюрарара!!Тетрадь дружбы НацумэШумиха!

фотографии >>
Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют фотографии
Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют фотографии
Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют фотографии
Возвращение имен: «Тетрадь дружбы Нацумэ» — душевное аниме, которое напоминает, что все мыслят и чувствуют фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Зимников
12 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Зимников.
Владимир Стрелков
12 декабря ушёл из жизни режиссёр Владимир Стрелков.
Раиса Максимова
11 декабря ушла из жизни актриса Раиса Максимова.

День рождения >>

Леонид Быков
Армине Варданян
Алиса Горшкова
Касым Жакибаев
Олеся Мацкевич-Грибок
Светлана Потанина
Александр Руснак
Сергей Светлаков
Виталий Соломин
Невена Коканова
Дженнифер Коннелли
Габриэль Коррадо
Карен Морли
Билл Найи
Фрэнк Синатра
Мэдхен Эмик
все родившиеся 12 декабря >>

Афиша кино >>

Амадей
историческая драма
США, 1984
Тогда. Сейчас. Потом
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
Мой сосед — монстр
комедия, мелодрама, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Операция «Кровавая охота»
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Дева Мария: Мать Христа
боевик, триллер
Великобритания, 2024
Пятница 13-е. Новая глава
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Совсем оШАЛЕли!
лирическая комедия
Россия, 2024
Три кота. Зимние каникулы
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Белл-Лейк. Озеро демонов
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Лесные спасатели
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, экранизация
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен