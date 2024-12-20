Тепло на сердце: «Собачий сигнал» — первое аниме о людях, которые ухаживают за животными

Сеанс зоотерапии под конец года — на примере неприметного «пушистого» сокровища, выходившего на стыке 2023-го и 2024-го. С, кажется, первым аниме, где фокус на кинологах и других спецах по уходу за четвероногими, нас познакомит тематический канал «Покебол с предсказанием». «Собачий сигнал» — сёдзё-аниме о специалистах по собакам и дебютный сериал компании Fugaku («Спираль»). Он не может похвастаться выдающимися анимацией и чардизом, зато в нем с вниманием и любовью подходят к теме ухода за собаками: юным и пожилым, большим и маленьким, спокойным и нервным. Почему оно растопит ваше сердце, рассказывает Юлия Тарасюк.
Истории о животных не редкость в японской поп-культуре — есть даже целое направление «добуцу манга
» (манга о животных), посвященное братьям нашим меньшим. Подобные сюжеты можно встретить и в сёдзё
-аниме, где акцент обычно на взаимоотношениях хозяев и питомцев, совместном взрослении и, конечно, дрессировке. Конкретно про собак есть признанная классика: «Привет, Спанк!
» (Ohayo! Spank, 1981-1982) и «Вперед!
» (Massugu ni Ikou, 2003). Dog signal выделяется тем, что это первое аниме не просто о содержании четвероногих любимцев, но о людях, которых работают кинологами, ветеринарами и грумерами. Это бюджетный сериал с довольно скудной анимацией и неказистым дизайном персонажей, но как же он в определенный момент захватывает и не отпускает до самого конца!
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Мию
недавно расстался с девушкой, которая напоследок оставила ему «подарок» — щенка той-пуделя. Как выясняется позже, ей не понравилось, что щенок внезапно начал расти и перестал быть «миленьким». Парень, который всегда старается помочь людям в беде (да и животным тоже), приютил песика, но оказался совершенно не в силах совладать с его неуправляемым характером. Питомец разрушает квартиру, не слушается и постоянно злится. Во время одной из прогулок Мию знакомится с неприветливым парнем по имени Синъитиро
, который оказывается кинологом-инструктором и владельцем Proud dog — небольшого центра по дрессировке собак. Тот груб и прямолинеен, а животных любит куда больше, чем людей, с которыми не особо умеет ладить (если не считать близких друзей). Потому у него нет клиентов, да и место совершенно неизвестно. Получив от нового знакомого пару советов, Мию начинает интересоваться дрессировкой и в итоге устраивается к Синъитиро помогать с развитием центра.
В аниме «Собачий сигнал
» показаны всевозможные проблемы, с которыми приходят к Мию и Синъитиро: агрессия, отказ от еды и суетливость, громкий лай в отсутствии хозяина, порча вещей и так далее. Люди тоже попадаются разные: кто-то искренне хочет помочь питомцу, другие — до последнего отрицают проблему. Особенно стоит отметить эпизод о бывшей девушке Мию, которой собака понадобилась исключительно для популярности в соцсетях, которой она хотела добиться красивыми постановочными фото. Или очень проникновенными получились эпизоды о старении и бережном отношении к пожилому любимцу. Многие моменты в Dog signal не оставят зрителей равнодушными: порой они будут вызывать слезы сострадания, но чаще — счастливую улыбку. Это аниме про эмпатию, про способность разделить самые разные чувства, понять их и помочь.
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Параллельно Мию учится взаимодействовать и дрессировать той-пуделя, получившего кличку Сандзю
. Герой мечтает стать опытным инструктором, но сможет ли, если не всегда в силах совладать с вечно хмурым псом, который требует особого внимания? Как ни странно, чтобы лучше понимать питомца, юноше придется пересмотреть отношения с матерью и другими людьми. Также в аниме раскроют прошлое Синъитиро и его подруги детства Рицуко
, ставшей грумером: что за собаки у них были в юности, почему они решили связать жизнь с заботой о животных — и с какими сложностями столкнулись на своем пути. Синъитиро уверен, что воспитывать всегда необходимо хозяев: именно человек должен изменить взгляды и поведение, чтобы помочь питомцу. Однако всегда ли справедлив такой подход? А что, если собака совершенно неуправляемая, а хозяин приложил все усилия?
Оригинальный Dog signal выходит в дзёсэй
-веб-журнале Comic Bridge
, а мангака Сая Мияути
известна большой любовью к собакам. Ранее она уже рисовала не одно сёдзё, посвященное хозяевам и их замечательным питомцам. Кстати, в эндинге аниме показаны именно её любимые домашние пудели, послужившие прототипами для Сандзю и Вулсона.
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Аниме, как уже упомянуто, не может похвастаться «сакугой» и выглядит, скорее, неказисто. Однако про это быстро забываешь: чувства, которые вызывает история, — перекрывают всё. К просмотру рекомендуется, даже если у вас никогда не было собаки.
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