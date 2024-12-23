Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

Осенний аниме-сезон подходит к концу, а значит, время оценить, что же он нам принес. Разобраться в обилии новинок нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием», и начнем мы с трогательного и остроумного махо-сёдзё «Плохая поездка». Подробнее о дебютном большом проекте студии Voil читайте в обзоре Юлия Тарасюк.
Махо-сёдзё
и абсурдная комедия — два жанра, чей пик популярности в девичьем аниме пришелся на 1990-е. Если первый встречается и сегодня, благодаря, например, популярной серии «Хорошенькое лекарство
» (Pretty cure) или в формате всевозможных переосмыслений, то второй не показывали очень давно. В 1990-е гремели такие сериалы, как «Осторожно, золотая рыбка!
», «Я к этому привыкну
», «Красная шапочка Тятя
», — яркие и смешные произведения с большим количеством странных и парадоксальных ситуаций. В этом году к ним неожиданно добавилась «Плохая поездка
» — экранизация сёдзё
молодой мангаки Ёнэ Саватэ
от студии Voil
. Тайтл отлично вписался и в один из последних аниме-трендов: милые рассказы о закулисье антигероев («Выходной господина злодея
», «Волшебница и злой офицер
»).
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☂️ «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать
Приехав навестить дедушку в город N, школьница Тидзуко
оказывается свидетельницей разборок девочки-волшебницы Берри Блоссом
со злодеем Куромой
. Чародейка вызывает в героине такой восторг, что она решает остаться у пращура и перевестись в местную школу, чтобы чаще наблюдать за любимой защитницей человечества. Та становится для Тидзуко кем-то вроде обожаемого айдола, но вскоре девушка замечает, что подвиги Берри мало интересуют окружающих. Её сражения с Куромой периодически крутят по телевидению, вот только они становятся всё менее зрелищными и интересными.
У фанатки появляется шанс исправить ситуацию после случайного знакомства с противником Берри Блоссом. Это импозантный мужчина в пафосном костюме и с громким смехом, как и полагается злодеям в аниме про девочек-волшебниц. На месте битвы Курома появляется в окружении огромным медведей-фамильяров
, а в обычной жизни — подрабатывает в супермаркете, совершенно не изобретателен в злодеяниях, да и в целом труслив. В общем, антагонист из него, мягко говоря, не очень. Тидзуко соглашается помочь бедняге: ведь это позволит сочинить для Берри удивительные испытания, которые раскроют любимицу в выгодном свете перед жителями города. Получится ли у девочки стать негодяйкой, учитывая как она переживает за Блоссом?
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☂️ 5 сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Оригинальное название Acro Trip было бы точнее перевести как «Путешествие по скользкой дорожке», так как в нем задействованы слова aku («зло») и ro:do («дорога»), что довольно точно передает смысл аниме. Тидзуко совершенно не хочет сеять зло, но успокаивает себя тем, что всё это на благо популярности Берри. Вместе с Куромой она придумывает новые коварные планы, чтобы выманить чародейку на бой, однако в итоге оппоненты частенько выручают друг другу. То волшебница спасает горе-антагонистов от грабителя в магазине, то они освобождают Берри из лап злодеев-конкурентов.
В этой очаровательной комедии с добрым юмором каждая серия наполнена теплом, а все проблемы находят совершенно неожиданное разрешение. Вот Тидзуко выясняет, что злодейская штаб-квартира находится в дедушкином подвале — и тот даже в курсе. Вот грозный антагонист снова опаздывает на противостояние с Берри и просит по телефону её кота-помощника Масиро
немного подождать. В итоге девочка-волшебница, её пушистый соратник и медведи-фамильяры Куромы убивают время, попивая молочные коктейли в кафе.
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☂️ «Любовь после мирового господства» — милая пародия на супергероику
Драматургически «Плохой поездки» напоминает об играх из детства, когда дружная компания делится на две команды, выбирая роли героев или злодеев. В процессе никто не стремится ранить оппонента, лишь изображая вражду. Пожалуй, в этом и заключается шарм аниме: наивное и беззлобное повествование усиливает ностальгический эффект. В конце концов, кому бы не хотелось, чтобы самым большим злом в нашей жизни были перевернутые коврики у входа в кафе…
«Плохая поездка». Трейлер №2 на японском языке
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