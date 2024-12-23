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Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

Анимация >>
23 декабря 2024
Осенний аниме-сезон подходит к концу, а значит, время оценить, что же он нам принес. Разобраться в обилии новинок нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием», и начнем мы с трогательного и остроумного махо-сёдзё «Плохая поездка». Подробнее о дебютном большом проекте студии Voil читайте в обзоре Юлия Тарасюк.

Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

Махо-сёдзё и абсурдная комедия — два жанра, чей пик популярности в девичьем аниме пришелся на 1990-е. Если первый встречается и сегодня, благодаря, например, популярной серии «Хорошенькое лекарство» (Pretty cure) или в формате всевозможных переосмыслений, то второй не показывали очень давно. В 1990-е гремели такие сериалы, как «Осторожно, золотая рыбка!», «Я к этому привыкну», «Красная шапочка Тятя», — яркие и смешные произведения с большим количеством странных и парадоксальных ситуаций. В этом году к ним неожиданно добавилась «Плохая поездка» — экранизация сёдзё молодой мангаки Ёнэ Саватэ от студии Voil. Тайтл отлично вписался и в один из последних аниме-трендов: милые рассказы о закулисье антигероев («Выходной господина злодея», «Волшебница и злой офицер»).

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Приехав навестить дедушку в город N, школьница Тидзуко оказывается свидетельницей разборок девочки-волшебницы Берри Блоссом со злодеем Куромой. Чародейка вызывает в героине такой восторг, что она решает остаться у пращура и перевестись в местную школу, чтобы чаще наблюдать за любимой защитницей человечества. Та становится для Тидзуко кем-то вроде обожаемого айдола, но вскоре девушка замечает, что подвиги Берри мало интересуют окружающих. Её сражения с Куромой периодически крутят по телевидению, вот только они становятся всё менее зрелищными и интересными.

Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

У фанатки появляется шанс исправить ситуацию после случайного знакомства с противником Берри Блоссом. Это импозантный мужчина в пафосном костюме и с громким смехом, как и полагается злодеям в аниме про девочек-волшебниц. На месте битвы Курома появляется в окружении огромным медведей-фамильяров, а в обычной жизни — подрабатывает в супермаркете, совершенно не изобретателен в злодеяниях, да и в целом труслив. В общем, антагонист из него, мягко говоря, не очень. Тидзуко соглашается помочь бедняге: ведь это позволит сочинить для Берри удивительные испытания, которые раскроют любимицу в выгодном свете перед жителями города. Получится ли у девочки стать негодяйкой, учитывая как она переживает за Блоссом?

Читать ☂️ 5 сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Оригинальное название Acro Trip было бы точнее перевести как «Путешествие по скользкой дорожке», так как в нем задействованы слова aku («зло») и ro:do («дорога»), что довольно точно передает смысл аниме. Тидзуко совершенно не хочет сеять зло, но успокаивает себя тем, что всё это на благо популярности Берри. Вместе с Куромой она придумывает новые коварные планы, чтобы выманить чародейку на бой, однако в итоге оппоненты частенько выручают друг другу. То волшебница спасает горе-антагонистов от грабителя в магазине, то они освобождают Берри из лап злодеев-конкурентов.

Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

В этой очаровательной комедии с добрым юмором каждая серия наполнена теплом, а все проблемы находят совершенно неожиданное разрешение. Вот Тидзуко выясняет, что злодейская штаб-квартира находится в дедушкином подвале — и тот даже в курсе. Вот грозный антагонист снова опаздывает на противостояние с Берри и просит по телефону её кота-помощника Масиро немного подождать. В итоге девочка-волшебница, её пушистый соратник и медведи-фамильяры Куромы убивают время, попивая молочные коктейли в кафе.

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Драматургически «Плохой поездки» напоминает об играх из детства, когда дружная компания делится на две команды, выбирая роли героев или злодеев. В процессе никто не стремится ранить оппонента, лишь изображая вражду. Пожалуй, в этом и заключается шарм аниме: наивное и беззлобное повествование усиливает ностальгический эффект. В конце концов, кому бы не хотелось, чтобы самым большим злом в нашей жизни были перевернутые коврики у входа в кафе…

«Плохая поездка». Трейлер №2 на японском языке

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VoilАнимацияанимемахо-сёдзёсёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
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Волшебница и злой офицерВыходной господина ЗлодеяКрасная шапочка ТятяОсторожно! Золотая рыбка!Плохая поездкаХорошенькое лекарствоЯ к этому привыкну

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Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях фотографии
Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях фотографии
Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях фотографии
Медвежья услуга: «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях фотографии
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