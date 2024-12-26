Детство, ностальгия и любовь: «Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев

В (пред)новогодние дни хочется посмотреть что-то разумное, доброе, вечное — и в Японии таким зрелищем для всей семьи стало аниме Nippon Animation («Госпожа Умница», «Конан — мальчик из будущего»), которое выходит с начала 90-х и очаровало уже не одно поколение. Разобраться, как неприметная автобиографическая история «Малышка Маруко» стала национальным хитом, нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Что такое эссе-манга и как одна из них стала хитом, почти мгновенно получив экранизацию, читайте в тексте Юлии Тарасюк.
В Японии «Малышка Маруко
» носит гордое звание «семейного аниме» наравне с «Садзаэ-сан
» (с 1969-го), «Детективом Конаном
» (с 1996-го), «Ван-Писом
» (с 1999-го) и другими популярными долгожителями. То есть на сериале выросло уже два поколения — и за приключениями героини обычно следят всей семьей. Сегодня «Маруко» национальный хит, а начиналось всё с неприметной истории, которую написала девочка, мечтавшая рисовать так же хорошо, как Ай Ядзава
(«Соседские истории
», «Нана
»).
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Третьеклассницу Момоко Сакуру все зовут «Маруко». Она живет в шумной и большой семье с родителями, старшей сестрой, дедушкой и бабушкой. У девочки богатое воображение, а из-за любопытства и наивности она частенько попадает в разные забавные ситуации. Например, узнав, что к сестре будет ходить репетитор, Маруко разоделась и подготовилась так, словно занятия будут у нее. Вообразив гостя кем-то прекрасным и волшебным, она ожидала, что всё внимание будет захвачено её находчивостью. Каково же было разочарование героини, когда учителем сестры оказался неприметный студент, даже не обративший на нее внимания.
Ситуация наверняка понятна и близка многим зрителям. У кого в детстве не было такого, что одолевают любопытство со стеснением, когда в гости к родителям должен прийти незнакомый тебе человек. И вот ты уже напридумывал(а) разного про этого гостя, хотя его еще даже не знаешь. Всё повествование «Малышки Маруко» как раз состоит из таких зарисовок, которые происходят с девочкой в школе и дома. Причем рассказаны они так искренне и без утрирования, что сериалом проникаешься очень быстро.
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Сама героиня довольно необычная для своего времени: она любит лениться и предаваться мечтаниям, а еще ненавидит школу и уроки. Для сёдзё
-манги в 1980-х такой образ главной героини был совершенно нехарактерен. Маруко частенько прикидывается больной, чтобы пропустить школу, но строгая мама всегда раскусывает её обман. Все учебные дела девочка обычно откладывает до последнего. Даже домашнее задание на лето она садится делать в самый последний день каникул. И привлекает к этому всю семью с лучшей подругой.
Семья героини занимает центральное место в истории. Все домочадцы прописаны очень живо и ярко — и у каждого есть свои недостатки. Отец порой налегает на алкоголь, а мама не всегда может признать неправоту. Маруко частенько ссорится со старшей сестрой, но на самом деле очень её любит: вместе они часто играют и проводят время. Родители обожают дочку, однако не ведутся на её хитрости и капризы. Зато дедушка всегда готов утешить любимую внучку, поддержать или купить очередную вкусняшку.
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Интересно, что «Малышка Маруко» во многом автобиографична, на что указывает совпадение имен героини и мангаки. Момоко Сакура
всегда очень любила комиксы и мечтала рисовать сёдзё-мангу. В школе она посылала работы на конкурс в журнале «Рибон
», но долгое время пробиться на его страницы не получалось. Рисунок Сакуры был слишком простым и неказистым для девичьей манги, что девушка осознавала. Она также следила за конкурсными работами другой юной художницы — Ай Ядзавы, чьим стилем восхищалась. Сакуре хотелось, чтобы у них получилось вместе дебютировать в «Рибон», — и в середине 1980-х эта мечта сбылась. Редакция журнала решилась опубликовать эссе-мангу «Малышка Маруко».
Для эссе-манга характерна очень простая «набросочная» графика, сюжет образуют зарисовки из жизни автора, а упор во многом сделан на текстовое описание. Опубликовать подобное в ведущем сёдзё-журнале 1980-х действительно было большим риском — но он оправдался! Истории о детстве Маруко быстро полюбились читателям. В их числе оказался и внучка главы Nippon Animation
, так что уже в начале 1990 года на экраны вышла первая серия аниме «Малышки Маруко-тян» именно от этой студии. Рисунок остался таким же простым, как и в манге, а над сценариями эпизодов долгое время трудилась сама мангака. Сериал выходит и по сей день, почти добравшись до отметки в 2000 эпизодов. Есть по мотивам манги и дорамы с видеоиграми.
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Хотя Момоко Сакура рассказывала истории о себе и семье, некоторые расхождения с действительностью всё же были. Например, реальный дедушка был неприятным человеком, обижал бабушку и не любил внучек. В мемуарах она призналась, что изобразила его таким, каким бы хотела видеть. Зато Тама-тян во многом похожа на реальную подругу детства Сакуры. У художницы также есть манга Hitori zumou, где описывается её жизнь вплоть до выпуска из старшей школы. По сути, это история взросления Маруко-тян, которая в аниме и манге всегда оставалась младшеклассницей. Именно там Сакура рассказала о тяжелом расставании с Тамой-тян после школы, когда подруга переехала жить в Америку. Тогда юная художница и пообещала, что обязательно нарисует мангу об их школьных годах. Эта идея и нашла воплощение в «Малышке Маруко-тян» — истории о детстве, полной дружбы, ностальгии и семейного тепла.
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