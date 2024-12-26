Детство, ностальгия и любовь: «Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев

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22 декабря «Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт Как автомобильная легенда на полном ходу въехала в поп-культуру

20 декабря Тепло на сердце: «Собачий сигнал» — первое аниме о людях, которые ухаживают за животными Любви и эмпатии много не бывает