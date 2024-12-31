Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

Нет праздничного настроения? У аниме-канала «Покебол с предсказанием» есть надежный рецепт для тех, кто забыл о маленьких прелестях жизни. Оригинальный «Дневник Отиби» выходила в японской газете Asahi Shimbun, а затем «перебралась» в журнал Aera, специализирующийся на новостях и фотографиях. История Моёко Анно — одной из самых известных художниц манги для девушек (сёдзё) — экранизировала студия её депрессивного мужа Хидэаки Анно. Как Khara («Драконий дантист», ребилды «Евангелиона» спешит на помощь, читайте в обзоре Юлии Тарасюк.
Отиби — забавный человечек в полосатой шапке с помпоном, который живет вместе с дедушкой в большом доме, где есть сад и огород. Он невероятно любознателен и дружелюбен, а каждый его день наполнен бесконечными приключениями. Здешний мир вместе с людьми населяют говорящие антропоморфные животные. У главного героя есть лучшие друзья — два пуделя с него ростом. Черный Надзэни — серьезный и рассудительный, любит читать книги и узнавать новое. Коричневый Панкуи — наивный добряк, обожающий спать и есть хлеб. По сути, троица — компания детей, которых интересует и удивляет всё вокруг.
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Сюжет «Дневника Отиби» во многом направляют детская любознательность и волшебство повседневности. Любая мелочь, которая может показаться незначительной многим взрослым, привлекает внимание друзей и становится удивительным событием в их жизни. Это может быть осенний ветерок в лесу, потерявшийся помпончик, овощи в огороде и многое другое. Иногда к приключениям компании присоединяются милое существо Сироппой, похожее не облачко, и черный кот Джек, которого как-то прикормил дедушка.
Важное место в аниме занимают времена года. Персонажи наслаждаются каждым днем, любуясь природой и лакомясь сезонными блюдами. Драматические события и неожиданные повороты отсутствуют, хотя, конечно, бывают и неприятности: то простуда вынуждает Отиби лежать в постели, то Сироппой вдруг теряет форму облачка. Однако герои поддерживают друг друга и преодолевают эти трудности. Иногда случаются ссоры, но они заканчиваются обязательным примирением.
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В 2015 году один из сюжетов «Отиби
» в рамках проекта «Японская выставка анимации» экранизировала студия Khara
, которая теперь работала над полноценным сериалом. Повествование спокойное и размеренное, а эпизоды короткие — всего по пять минут, — но каждый успевает зарядить энергией и вызвать улыбку. Словом, это отличный пример иясикея
, чья цель успокоить зрителя и буквально вылечить его душу.
Интересно, что и для Моёко Анно
«Дневник Отиби» стал своеобразным лекарством. В 1990-е она прославилась благодаря ярким сёдзё
- и дзёсэй
-работам, но также работала над мангой для сэйнэн
-журналов (некоторые удостоились известных экранизаций — например, вышли аниме «Работяга
» и фильм «Сакуран
»). Художница пробовала себя в разных направлениях и даже нарисовала автобиографическую «Недостаточную режиссуру
» об отаку-жизни с супругом Хидэаки Анно
— небезызвестным режиссером «Евангелиона
» и основателем студии Khara. В конце 2000-х из-за проблем со здоровьем мангака прекратила работу со всеми проектами, кроме «Дневника Отиби». Прошло восемь лет прежде, чем Анно вернулась в журналы манги. Во многом с тяжелым моральным состоянием ей помогал справиться Отиби, которого она рисовала, как ей хотелось: в цвете, с использованием любимых техник. Это было совсем не похоже на её другие проекты — здесь не было драматизма или острых социальных конфликтов.
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Пожалуй, «Дневник Отиби» не случайно пропитан жизнью. Ведь именно эта манга помогла Моёко Анно вспомнить, почему она так любит рисовать. А зрителям она может вернуть ощущение, что вокруг множество радостей, о которых мы с возрастом забываем. Иногда настоящее чудо — готовить овощной супчик или любоваться осенней луной в компании лучших друзей.
«Отиби». Трейлер на японском языке
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