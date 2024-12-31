Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

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26 декабря Детство, ностальгия и любовь: «Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев Милый сериал начал выходить в 90-е — и продолжается до сих пор

22 декабря «Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт Как автомобильная легенда на полном ходу въехала в поп-культуру