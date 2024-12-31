Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Конфуций»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

Анимация >>
31 декабря 2024
Нет праздничного настроения? У аниме-канала «Покебол с предсказанием» есть надежный рецепт для тех, кто забыл о маленьких прелестях жизни. Оригинальный «Дневник Отиби» выходила в японской газете Asahi Shimbun, а затем «перебралась» в журнал Aera, специализирующийся на новостях и фотографиях. История Моёко Анно — одной из самых известных художниц манги для девушек (сёдзё) — экранизировала студия её депрессивного мужа Хидэаки Анно. Как KharaДраконий дантист», ребилды «Евангелиона» спешит на помощь, читайте в обзоре Юлии Тарасюк.

Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

Отиби — забавный человечек в полосатой шапке с помпоном, который живет вместе с дедушкой в большом доме, где есть сад и огород. Он невероятно любознателен и дружелюбен, а каждый его день наполнен бесконечными приключениями. Здешний мир вместе с людьми населяют говорящие антропоморфные животные. У главного героя есть лучшие друзья — два пуделя с него ростом. Черный Надзэни — серьезный и рассудительный, любит читать книги и узнавать новое. Коричневый Панкуи — наивный добряк, обожающий спать и есть хлеб. По сути, троица — компания детей, которых интересует и удивляет всё вокруг.

Читать ☁️ «История маленькой любви» — поэтичная экранизация самой длинной ёнкомы
Сюжет «Дневника Отиби» во многом направляют детская любознательность и волшебство повседневности. Любая мелочь, которая может показаться незначительной многим взрослым, привлекает внимание друзей и становится удивительным событием в их жизни. Это может быть осенний ветерок в лесу, потерявшийся помпончик, овощи в огороде и многое другое. Иногда к приключениям компании присоединяются милое существо Сироппой, похожее не облачко, и черный кот Джек, которого как-то прикормил дедушка.

Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

Важное место в аниме занимают времена года. Персонажи наслаждаются каждым днем, любуясь природой и лакомясь сезонными блюдами. Драматические события и неожиданные повороты отсутствуют, хотя, конечно, бывают и неприятности: то простуда вынуждает Отиби лежать в постели, то Сироппой вдруг теряет форму облачка. Однако герои поддерживают друг друга и преодолевают эти трудности. Иногда случаются ссоры, но они заканчиваются обязательным примирением.

Читать ☁️ «Собачий сигнал» — зоотерапевтическое аниме, которое растопит ваше сердце
В 2015 году один из сюжетов «Отиби» в рамках проекта «Японская выставка анимации» экранизировала студия Khara, которая теперь работала над полноценным сериалом. Повествование спокойное и размеренное, а эпизоды короткие — всего по пять минут, — но каждый успевает зарядить энергией и вызвать улыбку. Словом, это отличный пример иясикея, чья цель успокоить зрителя и буквально вылечить его душу.

Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

Интересно, что и для Моёко Анно «Дневник Отиби» стал своеобразным лекарством. В 1990-е она прославилась благодаря ярким сёдзё- и дзёсэй-работам, но также работала над мангой для сэйнэн-журналов (некоторые удостоились известных экранизаций — например, вышли аниме «Работяга» и фильм «Сакуран»). Художница пробовала себя в разных направлениях и даже нарисовала автобиографическую «Недостаточную режиссуру» об отаку-жизни с супругом Хидэаки Анно — небезызвестным режиссером «Евангелиона» и основателем студии Khara. В конце 2000-х из-за проблем со здоровьем мангака прекратила работу со всеми проектами, кроме «Дневника Отиби». Прошло восемь лет прежде, чем Анно вернулась в журналы манги. Во многом с тяжелым моральным состоянием ей помогал справиться Отиби, которого она рисовала, как ей хотелось: в цвете, с использованием любимых техник. Это было совсем не похоже на её другие проекты — здесь не было драматизма или острых социальных конфликтов.

Читать ☁️ Зуб за зуб: обзор аниме «Драконий дантист»
Пожалуй, «Дневник Отиби» не случайно пропитан жизнью. Ведь именно эта манга помогла Моёко Анно вспомнить, почему она так любит рисовать. А зрителям она может вернуть ощущение, что вокруг множество радостей, о которых мы с возрастом забываем. Иногда настоящее чудо — готовить овощной супчик или любоваться осенней луной в компании лучших друзей.

«Отиби». Трейлер на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о главных премьерах 2024-го или о проблемах, с которыми сталкивается японская индустрия.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт
«Путевые заметки о поездке в Иокогаму за покупками»: Пейзажи, кафе и роботы
Круши-ка, дядя, ведь недаром: «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Поиск по меткам
KharaАнимацияанимеиясикэйсёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
персоны
Хидэаки АнноНобухико ОкамотоТяфурин
фильмы
Драконий дантистЕвангелионЕвангелион 1.11: Ты (не) одинЕвангелион 2.22: Ты (не) пройдешьЕвангелион 3.0+1.0Евангелион 3.0: УскорениеОтибиРаботяга

фотографии >>
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время фотографии
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время фотографии
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время фотографии
Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Галина Савина
30 декабря ушла из жизни Галина Савина.
Владимир Данилин
30 декабря ушёл из жизни артист Владимир Данилин.
Майя Ивашкевич
30 декабря ушла из жизни актриса Майя Ивашкевич.

День рождения >>

Алиман Джангорозова
Вадим Дубровин
Анатолий Кузнецов
Сергей Мелконян
Елена Мельникова
Пола Негри
Дмитрий Суржиков
Семён Фарада
Ипполит Хвичия
Татьяна Шмыга
Валентина Варгас
Агнешка Гроховская
Вэл Килмер
Элейн Кэссиди
Сара Майлз
Ева Рутткаи
Энтони Хопкинс
все родившиеся 31 декабря >>

Афиша кино >>

Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?