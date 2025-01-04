Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

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Лекарство для создателей — и зрителей

Выставка умиротворения: «Отиби» — аниме, которое согревает в любое время

26 декабря 2024

Детство, ностальгия и любовь: «Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев

Милый сериал начал выходить в 90-е — и продолжается до сих пор