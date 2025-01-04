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Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

Анимация >>
4 января 2025
Слышите праздничный звон? Это аниме-канал «Покебол с предсказанием» готов рассказать о японском мультфильме, уникальном по всем параметрам. Сегодня речь пойдет о совсем не открыточной истории Марико Ивадатэ, которая в 1980-е произвела фурор в области сёдзё-манги (то есть историй для девушек от 12 до 18). Десятилетие спустя «Рождество в январе» экранизировала студия Magic BusШифр», «Бешеный бык 34», «Популярный ресторан», «Космические приключения Кобры»). Причем как модную тогда OVA — то есть в формате для распространения на видеокассетах: так издавали и полные метры, и спецэпизоды, и мини-сериалы. Чем же выделяется конкретно эта история, объясняет Юлия Тарасюк.

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

OVA «Рождество в январе» — маленький сияющий бриллиант мира аниме и сёдзё в частности. Всё в нем необычно: и сюжет, и персонажи, и команда. Мир сёдзё-манги в 1980-е взбудоражили работы Марико Ивадатэ. Она начала свой путь в 1970-е как одна из художниц направления отомэтик-манги — чутких и легких историй о повседневности современных девочек. В 1980-е Ивадатэ переходит к более серьезным и тяжеловесным сюжетам, исследуя мрачные стороны человеческой психологии. Её работы в этот период приобретают меланхоличный оттенок, а линии — раньше более жирные и насыщенные — стали «водянистыми» и едва уловимыми. Именно в начале 1980-х художница нарисовала мангу «Рождество в январе», которая позже легла в основу одноименной OVA, которая до сих пор остается не похожей ни на одно другое сёдзё-аниме.

Читать 🎄 «Когда ты обернешься» — еще одно снежное раритетное сёдзё
Дзюнсё 22 года, он работает в обувном и живет с родителями. Однажды в магазин приходит симпатичная девушка, которая начинает мерить всю обувь подряд, но в итоге ничего не покупает. Дзюнсё понимает, что посетительница сделала это ему назло, чтобы обратить на себя внимание и отнять время. Парень пребывает в гневе, но нахальная покупательница неожиданно возвращается в магазин и просит принести ей красные сапожки, которые она всё же решила купить. Чтобы насолить девушке, Дзюнсё врет, что её размер уже разобрали. Нечего было так долго размышлять о покупке! Девушка уходит разозленная, прекрасно понимая, что продавец её обманул.

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

В тот же вечер Дзюнсё узнает от отца, что в давно пустовавшем соседнем доме наконец-то появились жильцы. Правда, это могут быть воры, поэтому юноша решает сходить проверить. Каково же его удивление, когда он встречает ту самую девушку из магазина. Оказывается, теперь это её дом. Вот только внутри всё выглядит довольно странно: мебель отсутствует, кругом пустота. Редкие вещи разбросаны на полу, а сама девушка не снимает зимнюю одежду, потому что внутри нет отопления или обогревателя. Впрочем, хозяйку всё это совсем не беспокоит.

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У Дзюнсё не выходит подружиться с новой соседкой, которую зовут Мидзуки. Девушка кажется очень закрытой и довольно вредной. Странной историей знакомства герой делится с подругой детства Сэйко, в которую давно влюблен. Сэйко сочувствует девушке, но и удивляется её неприятному нраву. Дзюнсё тем временем всё чаще сталкивается с Мидзуки, которая снова заявляется к нему в магазин и не упускает возможности затеять словесную перепалку. Юноша не знает, как подступиться к девушке: та словно хочет общения и дружбы, но сама же яростно отталкивает окружающих. Так начинается история одного печального Рождества.

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

Можно ли сказать, что это мелодрама? Нет. Хотя романтика есть в сюжете, но никак не связана с главной героиней. Может, это история спасения? Едва ли. Финал во многом остается открытым. Приятные ли в «Рождестве» персонажи? Отнюдь. Они, скорее, вызовут неприятие и жалость. Хотя и побудят зрителя как следует задуматься — об окружающих, собственной жизни и таких ситуациях, когда человеку может быть очень сложно помочь. Особенно, если он так и не познал, что такое доверие и теплое отношение. Мидзуки пережила немало тяжелых моментов, и все равно отчаянно ищет дружбы и любви, не умея их принимать. В её ситуации необходимы нежность и терпение, а еще — долгая работа с психологами. Дзюнсё не сразу осознает это, ведь в его жизни всё совсем иначе. Или, может быть, в чем-то они с Мидзуки все-таки похожи?

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«Рождество в январе» — это горькая история встречи, изменившей двух людей, которые, скорее всего, больше никогда не пересекутся. Можно сказать, она меняет и зрителя, который волей-неволей задается вопросами: «А как бы поступил в этой ситуации я? Я бы прошел мимо? Я бы принял на себя ураган из негатива и сложных чувств?»

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

Любопытно, что в аниме по-настоящему звездный состав: Дзюнсё «сыграл» легендарный сэйю Коясу Такэхито (Дио из «Невероятных приключений Джоджо», Айя из «Белого креста»), а Мидзуки — Хаясибара Мэгуми (Лина Инверс из «Рубак», Рэй из «Евангелиона»). Мало в каком аниме можно встретить этих звезд в дуэте. Также в «Рождестве» впервые можно услышать исполнение певицы и композитора Рицуко Окадзаки. Её нежный и теплый голос многим знаком по песне For fruits basket из опенинга «Корзинки фруктов» 2001 года. За свою карьеру Окадзаки спела и написала большое количество композиций, в том числе для Мэгуми. К сожалению, певицы не стало в 2004 году.

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«Рождество в январе» так и не получило издания на DVD или Blu-ray, поэтому в сети аниме можно найти лишь в не очень высоком качестве. Купить же видеокассеты с оригиналом затруднительно из-за повышенного интереса к изданию фанатов Рицуко Окадзаки, которые довольно активны и по сей день.


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Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х фотографии
Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х фотографии
Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х фотографии
Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х фотографии
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