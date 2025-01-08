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«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Анимация >>
8 января 2025
Новогодние праздники подходят к концу, а зимний аниме-сезон набирает ход! По традиции мы собрали для вас более 15 вариантов досуга: от громких премьер до возвращения проверенных хитов, не только сериалы, но и кинотеатральные премьеры. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто не поспевает за обновлениями, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за осень, лето и весну — или рецензии, которые мы пишем о самых громких/интересных проектах настоящего и прошлого.

NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке — даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого года или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!

«Карта детектива Такао Амэку» — со 2 января

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Такао Амэку — гениальная и эксцентричная врачевательница, которой удается ставить верные диагнозы там, где другие последователи Гиппократа обычно пасуют. Еще она одержимы различными тайнами, поэтому, когда в больницы общего профиля Тэникай начинают происходить загадочные убийства, то с азартом берется их расследовать. И втягивает в это дело интерна Ю Таканаси.

Медицинский детектив Project No.9Маленькая сэмпай с моей работы», «Корпоративная рабыня хочет быть исцелена лоли-призраком»), основанный на цикле книг практикующего врача Микито Тинэна. В режиссерском кресле — Кадзуя ИватаЛюбовь после мирового господства», «Твоя апрельская ложь»), а голос Такао подарила Аянэ Сакура (Рэн Саёнджи из сериала «MF Призрак», Минами Фуюки из «Досанко-гяру чудо как милы»).

Читать «Клетки за работой» — увлекательное аниме об устройстве организма

«​​Мгновение Лили» — с 3 января

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

На Землю напали механические создания из параллельного мира, и шестеро школьниц вынуждены адаптироваться к жизни в условиях тотальной разрухи. Они живут в школе, где занимаются подростковыми делами, но иногда делают вылазки во внешний периметр, чтобы сражаться с чудовищами и защищать других выживших.

Оригинальная постапокалиптическая повседневность от GoHandsМоя возлюбленная забыла свои очки», «Чебурашка»). Режиссером и дизайнером персонажей выступил Синго СудзукиКот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит», «Проект Кей»), а за сюжет отвечал постоянный сценарист студии Тамадзо Янаги (кроме «Кота» и «Возлюбленной» — «Уиз»).

Читать «Моя возлюбленная забыла свои очки» — милая школьная романтика

«Отель “Тасокарэ”» — с 3 января

Где смотреть: Амедиатека

«Отель Тасокарэ»

В отеле «Тасокарэ» нет разделения между днем и ночью, жизнью и смертью: клиенты необычного заведения должны вспомнить, почему решили покинуть подлунный мир, и решить — вернуться ли туда снова или же отправиться дальше в вечность. Перед аналогичным выбором оказывается Нэко Цукахара: её ждет номер с памятными вещицами, которые пока ничего не говорят ей о прошлой жизни.

Адаптация визуальной новеллы, которая вышла на мобильных телефонах в 2017 году. Производством занималась студия PRAБикини-воины», «Номер 24»), режиссером выступил Косукэ Фудзисима, отвечавший за эпизоды «Необычного такси» и «Долой безделье!», а сценарий написала Рика НакасэКогда плачут цикады», «Незнакомцы в другой жизни»). Нэко озвучила Рика Момокава (Клементина из «Магической академии Атараксия: Гибрид x Сердце»).

Читать «Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии

«Медалистка» — С 5 ЯНВАРЯ

Где смотреть: —

«Медалистка». Трейлер с русскими субтитрами

Цукаса Акэурадзи поздно осознает, что его мечта — золотые медали в фигурном катании. Выйдя на лед в подростковом возрасте, он оказывается позади юниоров, впервые надевших коньки еще до школы. Сейчас мужчине 26, и предел его мечтаний — ледовые шоу. Однажды он встречает пятиклассницу Инори Юицуку, которая тоже грезит о карьере фигуристки. Цукаса понимает, что юную девушку ждет проторенная им дорожка разочарований. Не желая больше слышать звук разбившейся вдребезги мечты, он решает помочь Инори стать олимпийской чемпионкой.

Экранизация сэйнэн-манги Икады Цурумы, которая, кстати, издается на русском, от студии ENGIУдзаки хочет тусоваться!», «Гамера: Перерождение»). За техникой и изяществом тройных тулупов строго следил режиссер Ясутака ЯмамотоСиний экзорцист», «Вторжение Кальмарки»), а протагонистов спокона озвучили Такэо Оцука (Аквамарин Хосино из «Звездного дитя», Жэньши из «Монолога фармацевта»») и начинающая сэйю Нацуми Харусэ (Макурадзаки из «Рамэнной рыжего кота», Каору Рюдзаки из сериала «Идолмастер: Девушки-золушки»).

Читать Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще

«Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на диалекте, и с ней трудно иметь дело» — С 5 ЯНВАРЯ

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Старшеклассник Тэруаки Накамура переводится из Токио на Окинаву, где ему непривычно всё, особенно — рюкюский диалект, который имеет не так много общего с японским языком. Вдобавок на тропическом острове юноша влюбляется в одноклассницу Хину Кян, вообще не понимая, что же она говорит. На счастье парочке соглашается помочь с переводом лучшая подруга зазнобы — Кана Хига. На самом деле она тайно влюблена в столичного старшеклассника, и их совместные встречи — нечто большее, чем пресс-конференции втроем.

Лингвистический любовный треугольник от студии MillepenseeБерсерк», «Теннис»). За постановку и сценарий отвечали Син ИтагакиТруська, Чулко и пресвятой Подвяз») и Синго ТанабэНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Да, я паук, и что с того?»). Роли озвучили: Тэруаки Накамуру — Такэо Оцука из «Медалистки» и «Звездного дитя», Хину Кян — Акари Кито (Нэдзуко из «Истребителя демонов», Бэнитидори из «Подземелья вкусностей»), Кану Хигу — Ай Файруз (Гаыль из «Борьбы в прямом эфире» и Кикору Синомия из «Кайдзю №8»).

Читать Путешествуем по Японии вместе с аниме

«Полное исследование» — с 5 января

Где смотреть: Crunchyroll

«Полное исследование». Трейлер №2 с русскими субтитрами

Нацуко Хиросэ — восходящая звезда аниме-индустрии, которая быстро прошла путь до режиссерского дебюта. Однако у 22-летней девушки, посвятившей всю жизнь анимации, возникают сложности со следующим проектом — романтической комедией о первой любви. Слабо представляя, как изобразить столь трепетное чувство, Нацуко одержимо переделывает сценарий, пока не теряет сознание. Неожиданно она оказывается в мире любимого мультфильма детства с лирическим названием «Сказка о гибели». Возможно, ответы удастся найти во вселенной меча и магии.

Оригинальная производственная драма студии MAPPAКулинарные скитания в параллельном мире», «Забвение бэттери»). Придумали проект режиссер Мицуэ ЯмадзакиСон в замке демона», эпизоды «Атаки титанов») и сценаристка Кимико УэноКосмический Денди», «Ранма 1/2»). Протагонистку озвучивает Анна НагасэХарли Квинн из «Отряда самоубийц в другом мире» и Рико Аманай из «Магической битвы».

Читать «Руки прочь от кинокружка!»: как снимать и понимать анимацию

«Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» (СЕЗОН 2) — С 5 ЯНВАРЯ

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Сон Джин Ву совершает ницшеанское превращение из самого низкорангового охотника на демонов в могущественного некроманта с доступом к возможностям, о которых другие не смеют даже мечтать. Продолжая идти по маршруту сольной прокачки, он спешит наперегонки со временем, чтобы спасти тяжело больную мать, а параллельно лучшие охотники Кореи собираются в экспедицию на остров, где человечество некогда потерпело сокрушительное поражение.

Поднимать уровень протагонисту дает возможность команда A-1 PicturesГород, в котором меня нет», «Слишком много проигравших героинь!») во главе с режиссером Сюнсукэ НакасигэДетективы Футо», «Двуличный братик»). Сона Джин Ву озвучивает Тайто Бан (Гримм из «Саги о Винланде», Куро Кумогакурэ из «Низкоквалифицированного ниндзя»).

Читать Маны мало ел: обзор первого сезона

«Мой счастливый брак» (сезон 2) — с 6 января

Где смотреть: Netflix

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Эпоха Тайсё (начало XX века), Японию изводят фантастические сущности, с которыми могут сражаться только обладатели особых способностей. Миё Саймори родилась в знатной семье, однако ей не передался дар матери: видеть духов. Когда овдовевший отец снова женится, то мачеха и сводная сестра обращаются с девушкой как со служанкой. Единственным спасением видится союз с военным Киёкой Кудо, который славится жестким характерам. Однако к удивлению Миё он оказывается вполне милым и понимающим человеком. Возможно, его любовь поможет юной Саймори перестать ненавидеть себя.

Чуткая фантастическая мелодрама, очевидно вдохновленная «Золушкой», стала одним из украшений 2023 года, а теперь вернулась со вторым сезоном. Производством всё также занимается Kinema CitrusВосхождение героя щита», «Созданный в Бездне»), а ключевой дуэт озвучивают Рэйна Уэда (Методе из «Фрирен», Резе из «Человека-бензопилы») и Кайто Исикава (Дзин из «Дандадана», Синта Такаги из «Твоего имени»).

Читать Любовь и сакура: обзор первого сезона

«Доктор Стоун: Научное будущее» (СЕЗОН 4) — С 9 ЯНВАРЯ

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Разобравшись с очередной угрозой Царству Науки, Сэнку Исигами вместе с командой отправляется на научном корабле «Персей» в Северную Америку, где можно добыть ключевой ингредиент против массового окаменения. Вот только на континенте уже сформировались свои царства, чьи лидеры иначе представляют будущее — и используют совершенно иные технологии.

Четвертый (и последний) сезон «Доктора Стоуна» растянется на три сплит-кура, то есть всё начнется в 2025-м, а закончится через год. Восстанавливать цивилизацию от последствий каменного сна продолжает студия TMS EntertainmentОчень приятно, Бог», «Мегалобокс») под командованием режиссера Сюхэя МацуситыВеликолепный кондитер», «Дочка босса и её нянька»). Сэнку Исигами, как и прежде, озвучивает Юсукэ Кобаяси (Сакуя Комосида из «Звездного дитя», Комбатант Ди из «Боевого отряда «Полный провал»).

Читать Чем интересен «Доктор Стоун»

«Монолог фармацевта» (СЕЗОН 2) — С 10 ЯНВАРЯ

Где смотреть: Crunchyroll

«Монолог фармацевта». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Гениальная травница Маомао потихоньку обживается в смертельно опасной экосистеме императорского дворца. Впереди её ждет еще больше тайн, а также развитие отношений с амбициозным евнухом Жэньши, который не совсем тот, за кого себя выдает.

Постановщик Норихиро НаганумаХладнокровный Ходзуки», «Чудовище за соседней партой») обещает, что из небольших загадок, мелькавших ранее, сложится масштабный пазл. Благо, время на это есть: второй сезон продлится два кура подряд. Производство по-прежнему ведется в покоях OLMТемное собрание», «Люди подземелья») и TOHO AnimationМелодрама о дерьмовом мире»), а к ролям Маомао и Жэньши вернутся Аой Юки (Люсина Кусинада из «Киберпанка», Камэ из «Мононокэ: Зонтик») и Такэо Оцука (см. выше).

Читать Обзор второго сезона

«Фармагия» — с 10 января

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Воин Тен и его друзья из подземного мира Блаженство (Felicidad) выращивают растительных монстров, которых используют в земледелии и сражениях. Когда власть на континенте захватывает деспотичный маг Гла́за, волшебные фермеры собирают урожай, чтобы дать отпор воинству злого колдуна.

Аниме по фэнтези-RPG, вышедшей 1 ноября на Nintendo Switch, PlayStation 5 и ПК. Примечательна она тем, что дизайн персонажей создавал автор «Хвоста феи» и «Нулевого Эдема» Хиро Масима (так что сходство с некоторыми популярными персонажами заметно невооруженным глазом). За производство отвечает студия Bridge, работавшая над «Хвостом феи» и новым «Шаман Кингом». Главный режиссер Синдзи Исихира тоже работал над франшизой Масимы, в том числе «Эдемом» и «Столетним квестом», а сценарист Тосидзо Нэмото приложил руку к «Вратам Штейна», «Супер Кабу», «Баскетболу Куроко» и «Отныне Мао, король демонов».

Читать «Хвост феи» — культовое и забавное аниме, которое умнее, чем кажется

«Дни Сакамото» — С 11 ЯНВАРЯ

Где смотреть: —

«Дни Сакамото». Трейлер с русскими субтитрами

Таро Сакомото удалось не просто уйти из мира профессиональных убийц, но и остаться в живых. Рассказами о его навыках до сих пор пугают маленьких киллеров, которые не хотят вовремя ложиться спать, а сам легендарный киллер тем временем остепенился, женился, стал отцом дочки и открыл маленький магазинчик. Прошлое однако дает о себе знать: постепенно бывшие коллеги начинают угрожать мирной жизни Сакамото. Хватит ли навыков у растерявшего форму киллера, чтобы отстоять право на покой? И сдержит ли он слово жене: больше никого не убивать?

За потенциальный хит, основанный на популярной манге Юто Судзуки, отвечают студия TMS Entertainment и режиссер Масаки ВатанабэБармен», «Достичь Терры»). Харизматичного протагониста озвучивает Томокадзу Сугита (Таро из «Дандадана», Алистер Кроули из «Фарса убитой нежити»).

Читать «Мой домашний герой» — приземленная драма о семье против якудза

«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» (сезон 2) — с 12 января

Где смотреть: Crunchyroll

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Рэнтаро Айдзё — школьник, особенно невезучий в романтических делах. Получив сотню отказов, он обращается к Богу любви, а тот решает осчастливить юношу. В него влюбляются сразу 100 девушек — правда, те, кого он отвергнет, умрут. Тепер Рэнтаро следит, чтобы ни одна не ушла обиженной, тем более — из жизни. В новом сезоне школьный гарем пополнят, например, стесняшка, богатая дама и пацанка.

За амурные дела отвечает студия BiburyПять невест», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»), а к режиссуре вернулся Хикару СатоБашня бога»). Верность Рэнтаро сохранил и сэйю Ватару Като — Фен из «Людей подземелья», Рэно Итикава из «Кайдзю №8».

Читать Гарем и горемыка: обзор первого сезона

«Ветер крепчает» — c 16 января

Где смотреть: в кинотеатрах

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Рассвет XX века, молодой авиаконструктор Дзиро Хирокоси мечтает о новых свершениях в смутные времена для родины. Сначала Японию настигает Великое землетрясение Канто, а на горизонте уже виднеется зарево Второй мировой, куда милитаристская империя чересчур торопится. Юношу же беспокоят мечты о небе, человеческие судьбы — и моральная дилемма разработчика машин для убийств.

Самый известный из «прощальных» фильмов Хаяо Миядзаки ознаменовал тяжелые времена для студии Ghibli: в один год с «Ветром» вышло «Сказание о принцессе Кагуя» Исао Такахаты, который через несколько лет ушел из жизни. Миядзаки, как известно, передумал уходить на такой ноте, так что ретро-драма о юности и хрупкости, полете и самолете, травме и фантазии, лишилось статуса его завещания. Правда, в «Мальчике и птицу» уже меньше оптимизма, а также нет духа итальянского неореализма и фантома инженера Капрони.

Читать Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

«Твой цвет» — С 13 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Старшеклассница Тоцуко Хигураси обладает уникальным синестетическим восприятием мира: она способна воспринимать эмоции других людей в виде ярких цветов. Однажды в букинистическом магазине на краю города Тоцуко встречает юношу Руи, мечтающего собрать музыкальную группу, и удивительную девушку Кими, чьи эмоции переливаются изумительными красками.

Новое полнометражное аниме Наоко ЯмадыФорма голоса», «Дракон-горничная госпожи Кобаяси»), которое раскрасило кинотеатры Японии 30 августа, а отечественный прокат будет спасать от серости зимы. Все творческие процессы выполнены благодаря студии Science SARUБлюз машины времени о четырех с половиной татами», «Ину-о»). Кими, Руи и Тоцуко озвучивают киноактеры Акари Такаиси (Кая Саймори из игрового фильма «Мой счастливый брак»), Тайсэй Кидо (юный Намики Харумити из сериала «Песни о первой любви») и Саю СудзукаваПроблемная старшеклассница и непутевый учитель»).

Читать «Форма голоса» — самый известный фильм Наоко Ямады

«Повелитель: Священное королевство» — с 13 февраля

Где смотреть: в кинотеатрах

«Повелитель: Святое королевство». Тизер с русскими субтитрами

Повелитель скелетов Момонга и его гильдии монстров Айнз Ул Гоун 12 лет наводила ужас на виртуальный мир Иггдрасиль. Когда же серверы решили отключить, то геймер обнаруживает себя в полюбившейся вселенной как игрового персонажа. В полнометражном ответвлении речь пойдет о священном королевстве Робл, подвергшемся атаке императора демонов, созданного коварным Демиургом. Юная паладинка Нейа Бараха терпит поражение в бою со столь могучим противником и обращается за помощью к единственному созданию, что сильнее дьявольского врага: Айнз Ул Гоун (протагонисту).

Полнометражный сегмент исекая MadhouseО движении Земли», «Истинная грусть»). Режиссер и сценарист — Наоюки ИтоЖизнь без оружия», «В поисках полной Луны»). Нейю озвучила ​​Ёсино Аояма (Хитори Гото из «Рок-тихони!»), а Айнза — Сатоси Хино (Дайти Савамура из «Волейбола!!», Нацука из «Ворон не выбирает господина»).

Читать «Отныне Мао, король демонов!» — попаданец, очаровавший миллионы девушек

«Скейт: Бесконечность OVA» — С 19 МАРТА

Где смотреть: —

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Переев из заснеженной Канады на солнечную Окинаву, Ланга Хасэгава пересел со сноуборда на скейт, обрел новых друзей и выиграл самоубийственный заезд с королем островного экстрима Адамом. Новая OVA сосредоточиться на менее драматичных мини-историях из жизни скейтбордистов: например, о покупке газировки со льдом в местном комбини.

Заведовать бесконечными гонками продолжит режиссерка Хироко УцумиБуттигири?!», «Кэйон!!»), а экстремальный спокон проверит на прочность новую студию Bones FilmМоя геройская академия: Вне закона»). Протагонистов в сериале озвучили Тиаки Кобаяси (титульный герой «Любовной болезни Хананои», Кота Сако из «Ветролома») и Тасуку Хатанака (Котаро Комаки из «Обгона!», Ацуси Нитта из «Мабороси»). Ожидается, что сэйю вернутся к своим ролям, но достоверные подробности пока не покидали Окинавы.

Читать Под хруст японской деки: обзор оригинального сериала

Что еще посмотреть


«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Продолжаются: «О движении Земли», «Рубеж Шангри-Ла», «Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире», «Господин и пес», «Игра на триллион», «Бродяга Кэнсин: Беспорядки в Киото», «Голубая шкатулка».

Еще новинки: «Небесно-голубой гибрид» (с 4 января), «Синий экзорцист: Вся ночь» и «Почему-то в моем доме поселилась куноити-отаку» (с 5 января), «История о служащем, который стал одним из четырех Небесных Царей, когда отправился в другой мир» (с 6 января), «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» и 2-й сезон «Безымянной памяти» (с 7 января), 2-й сезон «Исюры» (с 8 января), «Сладкий лимонад» и «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире» (с 9 января), «Добро пожаловать в Японию, госпожа эльф!» (с 10 января), 2-й сезон «Туалетного мальчика Ханако» и «Человека-мускула», «Красный рейнджер становится искателем приключений в другом мире» (с 12 января).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о 70 классных тайтлах 2024-го или об истории и главных хитах таких студий, как Madhouse, Science SARU и MAPPA.

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«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025 фотографии
«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025 фотографии
«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025 фотографии
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Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
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