«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

анонс

Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

4 января

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

До сих пор его не реставрировали и не переиздавали