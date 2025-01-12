«Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия» — хоррор, который заставляет иначе взглянуть на франшизу

За 46 лет франшиза Ёсиюки Томино об исполинских роботах живописала ужасы войны с самых разных ракурсов, но, кажется, никогда еще сам RX-78 не вселял в зрителей страх. Необычный взгляд на противостояние Земной Федерации и Герцогства Зеон предлагает новый мини-сериал, выпущенный осенью совместными усилиями Sunrise («Многоцветье», «Ковбой Бибоп») и SAFEHOUSE, специализирующейся на CGI (например, они помогали с «Деревней кузнецов»). Отправиться к истокам масштабного конфликта нам поможет аниме-канал Покебол с предсказанием: Сергей Сергиенко расскажет, как противостояние с Землей выглядит глазами зеоновцев в мини-сериале «Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия».
Универсальный век, разгар Одногодичный войны. В Румынию вторгается Герцогство Зеон при поддержке «Красных Волков» — особого элитного подразделения ZAKU II, которое возглавляет Ирия Солари
. Всё идет отлично, пока в ночи не появляется неизвестная машина Земной Федерации. Она кажется совершенно непобедимой: загадочный меха выглядит посланцем из Ада и в одиночку расправляется с войсками противника. Даже «Красные Волки» вынуждены бежать, поджав хвост. С этого начинается кошмар Зеона наяву: они не могут даже толком отступить, не оказавшись под ударами монстра, имя которому — Гандам.
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Чаще всего истории об Универсальном веке подаются с точки зрения Земной Федерации, поэтому «Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия
» интриговал еще на стадии анонса
. Это первый сериал, где все события представлены от лица Герцогства Зеон, что сильно меняет восприятие событий. Если в оригинальном «Гандаме
» 1979-го титульный меха дарил надежду, спасая от ужаса инопланетных атак, то здесь он выступает порождением кошмаров.
Сохранив узнаваемый дизайн модели RX-78, в сериале представили другую вариацию — RX-78(G)E Gundam EX. Это прототип: отсюда — непривычная расцветка, которая выглядит на удивление зловеще. От привычного светоча надежды не осталось и следа: местный «Гандам» — совершенно инфернальная машина, чье явление предвещает настоящий хоррор. Вообще для франшизы не особо характерен саспенс: обычно Ёсиюки Томино
и его последователи сосредотачиваются на ужасах боевых действий и их психологических аспектах.
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Подобный же ход подчеркивает двойственность в целом войны будущего: если от лица Земной Федерации именно Зеон выглядит абсолютным злом, с их точки зрения всё с точностью до наоборот. Для бывшей колонии вторжение на Землю — «вынужденный ответ» навязчивым притязаниям земного правительства. В других условиях войны, возможно, и не было бы.
Разумеется, в лучших традициях серии «Реквием возмездия» — история о кошмарах войны, чьим главным предвестником на этот раз выступает сам культовый меха. Сюжет практически целиком посвящен именно потерям и боли: непосредственно боевых действий не происходит, так как силы Зеона разгромлены уже в первой серии. Разумеется, захватчики пробуют отбиваться в соответствии с (небольшими) ресурсами, но, по сути, они обречены с самого начала.
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В этом контексте, кстати, интересно название мини-сериала. Его точнее было бы перевести всё же как «Реквием по возмездию»: немалое внимание уделено тому, как многие зеоновцы хотят и не могут отомстить. Голосом разума выступает Ирия, которая пытается по мере сил удерживать от глупых поступков как подчиненных, так и врагов. Однако её стараний недостаточно, чтобы наконец разомкнуть круг ненависти: завершается сюжет, но не война. В финале Ирия продолжает сражаться в тщетной попытке остановить наконец кровавую бойню.
Местами создатели «Реквиема» не чураются широких мазков и топорных приемов, но в основном сериал работает, как и задумано: ключевой посыл глубоко отпечатывается в сознании за счет мрачной атмосферы и нестандартного для серии ракурса. Новый «Гандам» в целом «хромает» — как по части проработки сюжета, так и в области анимации, которая варьируется от фотореализма до графона, напоминающего о ранних нулевых. В один из ключевых моментов всё и вовсе сводится к патетике уровня знаменитой «Марты» из «Бэтмена против Супермена
». Однако смотреть его скорее интересно — не в последнюю очередь благодаря другой точке зрения на (известные) события. Ну и дежурному напоминанию, актуальному и сегодня, что в войне не бывает победителей.
«Гандам: Реквием возмездия». Трейлер на английском языке
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