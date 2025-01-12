«Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия» — хоррор, который заставляет иначе взглянуть на франшизу

анонс

Травма свидетеля: «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам средневекового предания

Миядзаки снова в кинотеатре, японские школьники — опять в исекае

«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025

Стартовал второй сезон — время вспомнить, чем всех так покорил сериал

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

4 января

Жизнь без праздника: «Рождество в январе» — уникальная аниме-драма из 90-х

До сих пор его не реставрировали и не переиздавали