Босоногий Кэн: «Дандадан» — самое отвязное аниме минувшего года (пришельцы! духи! суперсилы!)

Финал прошлого года определенно прошел под знаком «Дандадана»: лихое аниме о подростках, которые сражаются с призраками и инопланетянами, завирусилось еще на стадии трейлеров и опенингов, а потом только набирало популярность с выходом каждого эпизода. Если вы пропустили всё веселье — не беда: познакомиться с дикой, но симпатичной премьерой вам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Формула успеха выглядит так: ассистент Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила», «Оглянись») сочинил мангу, которая стала хитом, а экранизировала её студия Масааки Юасы («Игра разума», «Человек-дьявол: Плакса»). Чем хорош эклектичный образчик сёнэна — историй для юношей до 18, — рассказывает Дарья Тарасова.
На первый взгляд, ничего общего у старшеклассников Момо Аясэ
и Кэна Такакуры
нет. На второй, в общем-то, тоже: она — своевольная девушка, мечтающая встретить любовь, а пока перебивающаяся недолгосрочными отношениями со всякими подонками; он — хлюпенький очкарик, так и не сумевший завести в школе ни одного приятеля. Поругавшись с очередным недобойфрендом, Момо вступается за Кэна, которого снова буллят ровесники, — и вот бедняга уже уверен, что это начало прекрасной дружбы. Правда, говорить ни о чем, кроме пришельцев и внеземных конспирологических теорий, он не может. Девушка же сразу пресекает диалог: никаких инопланетян не существует, другое дело — призраки и духи; в них точно стоит верить! Спор решается опытным путем: Аясэ отправляется на заброшку, куда, по слухам, заглядывают НЛО, а Такакура — в старый туннель, где, говорят, обитают ёкаи
. Добром это всё, конечно, не кончится: её почти похищают инопланетяне
, в него вселяется дух мстительной Турбобабки
…
Слушать
🛸 Эмоциональная сакуга: подкаст об аниме «Моб Психо 100»
«Дандадан
» еще до выхода первых серий удостоился звания главного аниме-сериала осени
. Бойкую мангу Юкинобу Тацу
, ассистента Тацуки Фудзимото
на «Огненном ударе
», экранизировала студия Science SARU
, основанная великим и ужасным Масааки Юасой
; сценарист — Хироси Сэко
(«Атака титанов
», «Моб Психо 100
»), главреж — Фуга Ямасиро
(«Руки прочь от кинокружка!
», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
»), что еще нужно для счастья? Первые же эпизоды подтвердили ожидания: крышесносная эклектика Тацу при переносе на экран ничего не потеряла, а, наоборот, как будто только выиграла, и проект обеспечил себе звание одного из самых мощных сёнэнов
последних лет. Заслуженно ли?
Говоря о «Дандадане», не так-то просто решить, с чего вообще начать: упомянутая эклектика прослеживается во всем — от сюжета до жанра и визуального исполнения. Однако уловить смыслообразующий узор всё же можно: проект целиком построен на явных, даже слишком бросающихся в глаза противоположностях, отталкивающихся и притягивающихся. С центральным дуэтом всё понятно — стоит лишь отметить, что в сёнэнах не так уж часты героини на первых ролях. Их на контрасте оттеняет тандем уверенной в собственной избранности Айры
и рубахи-кривляки-парня Дзидзи
, друга детства Момо. Пенсионеры-антиподы Турбобабка и крайне моложавая бабушка Сэйко
также противопоставлены юным Аясэ и Такакуре, которого новая подружка нарекла Окаруном. Словом, лабиринт из зеркальных героев, поставленных друг против друга, с двумя отщепенцами в центре.
Читать
🛸 «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры
С учетом сеттинга контрастный дуэт заставляет вспомнить «Секретные материалы
». Далекий обитаемый космос (!) тоже встречается с национальной мифологией (!!), и визуально их отделяют разные цветовые гаммы и анимационные техники (пришельцы больше 3D). Арки скрепляются почти по принципу «монстр недели», между сражениями резко меняя регистр из драматического в юмористический: взять хотя бы забег анатомической модели
к возлюбленной, эпизод про Пляшущий шелк
или историю Турбобабки. Не хватает, наверное, только истории про похищенную НЛО младшую сестру.
Наконец, едва ли не самой броской чертой сериала оказывается любовь к скабрезному юмору ниже пояса — продиктованному, впрочем, сюжетом. Пришельцы с планеты Серпо интересуются Момо для продолжения рода (и вида). Турбобабка буквально крадет пенис Окаруна, а потом теряет его тестикулы — они обернутся золотыми шарами, на которые будет объявлена охота (яйца судьбы, не иначе). Сцен с персонажами в нижнем белье не одна, не две — и даже не три. Фоном — весьма ангстовые линии с развитием школьной романтики и аж двумя любовным треугольниками. Плоть и сердце — рука об руку.
Читать
🛸 «Котаро живет один» — (по-другому) необычная история взросления
Говоря о «Дандадане», хочется сравнивать его с анаморфными скульптурами, которые на первый взгляд кажутся хаотичной горой случайных предметов, но посмотри на них с определенного угла — вырисовываются силуэты. Так многочисленные сюжеты и образы быстро сменяют друг друга, а полчище ёкаев-пришельцев разрастается с головокружительной скоростью: инопланетянин-
сумоист, рак-богомол-фрилансер
, новый образ Турбобабки… Ритм повествования колбасит не меньше пубертатных героев, ужаленных еще и суперспособностями, так что отвлекаться рискованно: еще упустишь чего-нибудь. И всё же шутки про украденный пенис и дурманящий телик, пляска смерти проклятой балерины и вечный бег куклы, любовные терзания школьников и беспощадный экшн каким-то образом собираются в единый калейдоскоп. Чем страннее узор, тем сложнее от него оторвать взгляд.
При таком выверенном балансе из общей картины выбивается разве что организация сезона. Финал вышел формально интригующим, но всё же слегка скомканным и недожатым, будто не хватило еще одного эпизода. Придираться к нему, впрочем, особо не хочется — будем считать, что это всего лишь эклектическая издержка.
«Дандадан». Трейлер №3 с русскими субтитрами
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 классных новинок прошлого года, а также интервью с режиссером «Дандадана» или редкий разговор с автором манги-первоисточника.
обсуждение >>