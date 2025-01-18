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Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс)

Анимация >>
18 января 2025
Ясуоми Умэцу намерен вернуться в невинный панк, мы решили вспомнить его культовую работу, вызвавшую четверть века назад немало споров (и цензурных сокращений). Поможет нам в этом аниме-канал «Покебол с предсказанием», рассказав, как режиссер привнес в свои проекты кинематографичность — однако совсем иначе, чем адепт подобного метода Синъитиро Ватанабэ. Интересно, что начинали они почти параллельно: в конце 90-х у создателя «Кайт» за спиной были работа над анимацией, например, «Могилы светлячков» и «Акиры» — отсюда, наверное, такое внимание к каждому кадру и образу. О тотальной избыточности (хорошей и трансгрессивной), сходстве с французским необарокко и клиффхэнгере Шредингера размышляет Алексей Филиппова.

Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс)

Молодой комик, дорвавшийся до телевизионных эфиров, направляется домой в компании юной поклонницы. В лифте с ними едет пожилая соседка, громко осуждая поведение новоиспеченной звезды. Юморист не играет в показную благопристойность или уважение к старшим — и бьет пенсионерку ногой, а следом получает две пули от спутницы — наемной убийцы. Подобраться к цели вряд ли составило трудности, а дальше — дело техники: пистолет с разрывными выезжает из школьного кейса, откуда улыбается наклейка лягушки, и уверенно ложится в руку, кровавые серьги сверкают в такт алым зрачкам, вспышка — и заказ выполнен.

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Родителей Савы застрелили четыре года назад, и она оказалась под опекой циничного офицера Акаи, который расследовал то двойное убийство. Он и лишил старшеклассницу девственности: как буквально, так и фигурально — обучив нажимать на спусковой крючок за деньги. Предположительно — чтобы избавлять город от душегубов, коррупционеров и педофилов (черная ирония копа). Сколько в этом вигилантизма, а сколько — темного бизнеса, Сава до поры до времени не задумывается. Или делает вид: её невозмутимое фарфоровое лицо, обескровленное увиденным и пережитым, может ввести в заблуждение, кажется, сам фатум. Только появление синеволосого напарника Обури, такого же сироты, но не настолько сломленного, дарит ей надежду на другую жизнь.

Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс)

Эрос и Танатос, Закон и его двойник, взрослые и подростки, красный и синий — «Кайт» формируется из контрастов, как хрестоматийные нуары или их производные. Вроде культового «Леона» (1994), с которым оригинальное аниме Ясуоми Умэцу не сравнивает только ленивый. Параллель справедливая — тем более, что родство несколько глубже, чем сходство Савы с Матильдой (Натали Портман), а Акаи — с наркозависимым детективом-садистом Норманом Стэнсфилдом (Гэри Олдман). В 90-е Люк Бессон уже начал вливаться во французский и американский мейнстрим, но на заре карьеры, десятилетием ранее, он вместе с Жан-Жаком Бенексом и Леосом Караксом олицетворял кинематографическое необарокко (или Cinema du Look). Фильмы троицы выделялись оглушительной (sic!) визуальностью и откатом от реализма, выброшенного когда-то на берег — для них уже «папочкиной» — новой волной.

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В стенах продакшенов ArmsЭльфийская песнь») и Green BunnyПолуночная пантера»), выпускавших преимущественно хентай, Умэцу сочинил криминально-блюзовую зарисовку, выглядящую лет на 20 свежее изысков Синъитиро Ватанабэ. Через несколько месяцев после «Кайта» состоялась премьера «Ковбоя Бибопа» (1998-99), чья кинематографичность покорила зрителей по всему миру: вестерн, нуар, подмигивания Годару. Более дерзкий визуальный язык — с навязчивыми цветовыми акцентами, эмоциональным монтажом и лоскутным провокационным сюжетом — вероятно, оказался заложником (не)обязательных откровенных сцен. Иронично, учитывая, что схожая по ритму, вайбу и даже гамме «Дурная кровь» (1986) Каракса легко обошлась без них (правда, затем француз снял «Полу Х» с «несимулированным сексом»).

Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс)

Умэцу, кажется, вообще не искал легкий путей. Там, где Бессон маскировал (или стремился развеять) педофильский душок, японец использует его как шоустоппер, чтобы подчеркнуть беспросветность взрослого мира и конченность «опекуна». В западном издании хентайные сцены вырезали — и не сказать, что без них динамика Савы с Акаи стала менее жуткой. Впрочем, как и название — более внятным от приписки локализаторов, заставляющих думать, что девочка-убийца — это некая Кайт. Речь в действительности о воздушном змее, который нередко задействуют как в народных торжествах, так и в ритуалах, чествующих детей. Так же и героиня с именем, «как песок, который не можешь удержать, или перо, уносимое ветром», в моменты полета (выполнения миссий) одновременно вольна и привязана к господину, смертоносна для окружающих — и уязвима к атакам на леер.

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Стоит же ей оборвать нить, и контрастность «Кайта» сменяется открытым финалом — клиффхэнгером Шредингера (недаром весь кадр в котах). Каждая тень здесь скрывает бездну, а рассадником садизма и извращений служит не только кабинет, увешанный снафф-фотокарточками. И всё же Сава — после всего пережитого — глядит в камеру с легкой надеждой, пускай и сохраняя бастеркитоновский покерфейс (плакат с комиком украшает жилище Обури). Может, жизнь не «всегда такое дерьмо»?


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обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   18.01.2025 - 17:17
Жестокостей хватает, побитая пенсионерка, спутница -убийца. И это в самом начале. читать далее>>
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Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс) фотографии
Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс) фотографии
Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс) фотографии
Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс) фотографии
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