Дурная кровь: «Кайт — девочка-убийца» — аниме из 90-х, которое мог бы снять Люк Бессон (или Леос Каракс)

Ясуоми Умэцу намерен вернуться в невинный панк, мы решили вспомнить его культовую работу, вызвавшую четверть века назад немало споров (и цензурных сокращений). Поможет нам в этом аниме-канал «Покебол с предсказанием», рассказав, как режиссер привнес в свои проекты кинематографичность — однако совсем иначе, чем адепт подобного метода Синъитиро Ватанабэ. Интересно, что начинали они почти параллельно: в конце 90-х у создателя «Кайт» за спиной были работа над анимацией, например, «Могилы светлячков» и «Акиры» — отсюда, наверное, такое внимание к каждому кадру и образу. О тотальной избыточности (хорошей и трансгрессивной), сходстве с французским необарокко и клиффхэнгере Шредингера размышляет Алексей Филиппова.
Молодой комик
, дорвавшийся до телевизионных эфиров, направляется домой в компании юной поклонницы. В лифте с ними едет пожилая соседка
, громко осуждая поведение новоиспеченной звезды. Юморист не играет в показную благопристойность или уважение к старшим — и бьет пенсионерку ногой, а следом получает две пули от спутницы — наемной убийцы. Подобраться к цели вряд ли составило трудности, а дальше — дело техники: пистолет с разрывными выезжает из школьного кейса, откуда улыбается наклейка лягушки, и уверенно ложится в руку, кровавые серьги сверкают в такт алым зрачкам, вспышка — и заказ выполнен.
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Родителей Савы
застрелили четыре года назад, и она оказалась под опекой циничного офицера Акаи
, который расследовал то двойное убийство. Он и лишил старшеклассницу девственности: как буквально, так и фигурально — обучив нажимать на спусковой крючок за деньги. Предположительно — чтобы избавлять город от душегубов, коррупционеров и педофилов (черная ирония копа). Сколько в этом вигилантизма, а сколько — темного бизнеса, Сава до поры до времени не задумывается. Или делает вид: её невозмутимое фарфоровое лицо, обескровленное увиденным и пережитым, может ввести в заблуждение, кажется, сам фатум. Только появление синеволосого напарника Обури
, такого же сироты, но не настолько сломленного, дарит ей надежду на другую жизнь.
Эрос и Танатос, Закон и его двойник, взрослые и подростки, красный и синий — «Кайт
» формируется из контрастов, как хрестоматийные нуары
или их производные
. Вроде культового «Леона
» (1994), с которым оригинальное аниме Ясуоми Умэцу
не сравнивает только ленивый. Параллель справедливая — тем более, что родство несколько глубже, чем сходство Савы с Матильдой (Натали Портман
), а Акаи — с наркозависимым детективом-садистом Норманом Стэнсфилдом (Гэри Олдман
). В 90-е Люк Бессон
уже начал вливаться во французский и американский мейнстрим, но на заре карьеры, десятилетием ранее, он вместе с Жан-Жаком Бенексом
и Леосом Караксом
олицетворял кинематографическое необарокко (или Cinema du Look
). Фильмы троицы выделялись оглушительной (sic!) визуальностью и откатом от реализма, выброшенного когда-то на берег — для них уже «папочкиной» — новой волной.
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В стенах продакшенов Arms
(«Эльфийская песнь
») и Green Bunny
(«Полуночная пантера
»), выпускавших преимущественно хентай, Умэцу сочинил криминально-блюзовую зарисовку, выглядящую лет на 20 свежее изысков Синъитиро Ватанабэ
. Через несколько месяцев после «Кайта» состоялась премьера «Ковбоя Бибопа
» (1998-99), чья кинематографичность покорила зрителей по всему миру: вестерн
, нуар, подмигивания Годару
. Более дерзкий визуальный язык — с навязчивыми цветовыми акцентами, эмоциональным монтажом и лоскутным провокационным сюжетом — вероятно, оказался заложником (не)обязательных откровенных сцен. Иронично, учитывая, что схожая по ритму, вайбу и даже гамме «Дурная кровь
» (1986) Каракса легко обошлась без них (правда, затем француз снял «Полу Х
» с «несимулированным сексом»).
Умэцу, кажется, вообще не искал легкий путей. Там, где Бессон маскировал (или стремился развеять) педофильский душок
, японец использует его как шоустоппер
, чтобы подчеркнуть беспросветность взрослого мира и конченность «опекуна». В западном издании хентайные сцены вырезали — и не сказать, что без них динамика Савы с Акаи стала менее жуткой. Впрочем, как и название — более внятным от приписки локализаторов, заставляющих думать, что девочка-убийца — это некая Кайт. Речь в действительности
о воздушном змее, который нередко задействуют как в народных торжествах, так и в ритуалах, чествующих детей. Так же и героиня с именем, «как песок, который не можешь удержать, или перо, уносимое ветром», в моменты полета (выполнения миссий) одновременно вольна и привязана к господину, смертоносна для окружающих — и уязвима к атакам на леер
.
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Стоит же ей оборвать нить, и контрастность «Кайта» сменяется открытым финалом — клиффхэнгером Шредингера (недаром весь кадр в котах). Каждая тень здесь скрывает бездну, а рассадником садизма и извращений служит не только кабинет, увешанный снафф-фотокарточками. И всё же Сава — после всего пережитого — глядит в камеру с легкой надеждой, пускай и сохраняя бастеркитоновский
покерфейс (плакат с комиком украшает жилище Обури). Может, жизнь не «всегда такое дерьмо»?
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