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2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

Анимация >>
21 января 2025
Прошлый год оказался удачным для студии A-1 Pictures: в списке хитовых релизов — «Поднятие уровня в одиночку», «Слишком много проигравших героинь» и второй сезон «Магии и мускулов». Среди такого модельного ряда запросто могла затеряться «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — многострадальная адаптация видеоигры Ёко Таро, но аниме-канал «Покебол с предсказанием» рекомендует не проходить мимо. О запутанном повествовании, играх с метанарративом и жутких откровениях после сюжетных поворотов рассказывает Сергей Сергиенко — знаток франшизы и творчества культового геймдизайнера.

2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

11 945 год. Люди покинули Землю, которую оккупировали агрессивные пришельцы. Они используют в качестве оружия Машины, поэтому контрмерой человечества становятся андроиды. Однако уже несколько тысячелетий выявить победителя не выходит. Земляне делают ставку на YoRHa — уникальное подразделение с моделями нового поколения, чьи боевые показатели куда выше предшественников. Двое из них, 2B и 9S, отправляются на Землю, где по-прежнему выполняют поставленную задачу, но увиденное заставляет их задуматься, что представляет собой миссия — и даже они сами.

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Ни для кого не секрет, что «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — это адаптация видеоигры Nier: Automata. Причем начальная серия заставляет думать, что еще и дословная. С той лишь разницей, что графически уступает оригиналу: откровенно пугают низкое качество 3D и рваное повествование. То, что хорошо смотрелось при непосредственном участии игрока, выглядит удручающе без геймплейных элементов. На самом деле пилотный эпизод нужно «перетерпеть» — дальше будет лучше.

2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

Впрочем, начало в сумме с многочисленными трудностями, сопровождавшими выход первого сезона — «ковидные» задержки и не только, — отпугнуло многих зрителей. Еще и сюжетосложение неприятно удивляло тех, кто с игрой не знаком: резкие скачки между точками зрения (в первую очередь — 2B и 9S) дополнялись заигрыванием с метанарративом (уникальные «концовки» в каждой серии? почему бы и да!). И всё же многие досмотрели — и даже остались в предвкушении продолжения. Его пришлось подождать — и, к счастью, не зря.

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Первый сезон охватывает два прохождения игры. Такова особенность повествования геймдизайнера Ёко Таро: его истории вызывают мощную реакцию через правильную расстановку акцентов. Так, начальное прохождение дарит одни эмоции, а второе, где просто показывают события с другой точки зрения, — уже совершенно иные. Эти два взгляда — 2B и 9S — в сериале поданы одновременно, из-за чего теряется определенная нарративная красота оригинала. Впрочем, самое главное происходит именно во втором куре (или сезоне — тут не поймешь). В нем раскрывают события третьего прохождения, которое радикально отличается от предыдущих.

2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

В аниме сюжет подается хоть и рвано, но преимущественно линейно, так что изменения ощущаются не так сильно. События логично вытекают из финала первого сезона, а заодно дается новая точка зрения — гиноида А2. Она появлялась ранее, но обитала где-то на периферии сюжета, удивляя бесцельным, казалось бы, существованием. Здесь же раскрывается и предыстория (трагическая!), и мотивация (логичная!), и натура (обаятельная!). Плюс именно второй сезон наконец делает то, за что «Автомату» многие вообще полюбили: приносит чудовищную боль.

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Для Ёко Таро особое место в любой истории занимают эмоции. И так уж вышло, что выше прочих он ценит болезненный опыт, потому все его сюжеты полны душевных и физических страданий, чудовищных открытий и душераздирающих твистов. В оригинальной NieR, чьи события предшествуют Automata на пару тысяч лет, показывалось, например, как оголтелый фанатизм способен привести к чудовищным последствиям. Демонстрация Таро была до ужаса наглядной: стартовое прохождение кажется очень логичным и правильным, но после второго открывается такая правда, что смотреть в зеркало становится как-то неприятно. В Drakengard, еще более раннем приквеле, геймдизайнер сосредотачивался на безумии, даря не менее травмирующий опыт. Automata в этом плане не исключение — только в ней восприятие радикально менялось не один раз, а целых три.

2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

Финальная часть, заключенная во втором сезоне, — это чудовищные американские горки в плане эмоций, говорить о которых без спойлеров попросту невозможно. Да и не стоит: лучше пережить самостоятельно. Сериал по большей части справляется с задачей донести всю боль, отчаяние и тревогу героев, с которыми успел познакомиться зритель (пускай и уступая первоисточнику). Что интересно, в отдельных моментах история чуть отличается от игровой версии: это касается некоторых локаций, героев и судеб (особенно второстепенных персонажей — чего только стоит арка Паскаля). При этом сценаристы внимательно подходят к общей структуре: привычные «альтернативные концовки» пропадают ближе к кульминации всей истории, уступая место взаимодействию ботов поддержки, а потом «финалы» у серий пропадают вовсе — в соответствии с ухудшающимся внутренним и внешним состоянием протагонистов. До развязки они если и добираются, то напоминают пустые оболочки, а не полноценных существ, какими были в начале.

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И это, несомненно, важно. Даже несмотря на определенные упрощения, вызванные хронометражом и особенностями медиума. Из-за последнего больше всего пострадал финал истории: формально их здесь несколько, как и у оригинала, но окончательная точка без интерактивности лишается эмоционального импакта. Если на титрах игры не разрыдаться кажется чем-то фантастическим, то у сериала — с точностью до наоборот: трудно выдавить хоть какую-то эмоцию.

2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами

Впрочем, сам сериал бьет под дых так, что пресную концовку можно простить. Тем более, что после титров есть внезапный тизер с не менее неожиданной героиней — авось через годик-другой увидим адаптацию Re[in]carnation. Было бы здорово, особенно учитывая, что эту полноценную часть серии выпустили только на мобильных устройствах, и сервера уже отключены, так что ознакомиться с ней почти невозможно.

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2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами фотографии
2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами фотографии
2B or not 2B: «Ниер: Автомата — версия 1.1а» — научная фантастика с яркими эмоциями и поворотами фотографии
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