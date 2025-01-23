«История о девушке, которая не могла стать волшебницей» — милое и яркое аниме для просмотра по утрам

Новый год принес охапку интересных премьер, но пока воздержимся от поспешных выводов — и обратим внимание на то, что любители анимации могли не заметить. По наводке тематического канала «Покебол с предсказанием» обратимся к «Истории о девушке, которая не могла стать волшебницей» от студии J.C. Staff («Мед и клевер», «Повар-боец Сома»). 20 лет назад колдовское аниме рвало бы утренние эфиры, а сегодня прошло, кажется, практически незаметно, не сумев затронуть души зрителей. Почему так вышло с осенней новинкой, объясняет Юлия Тарасюк — специалистка по магическому и бытовому сёдзё (аниме и манга для девушек до 18).
Осень
2024-го выдалась урожайной на необычные проекты — например, такие, где будто решили вернуть на экраны некоторые тренды прошлого. «История о девушке, которая не могла стать волшебницей
» словно была создана 20 лет назад — для показа в утреннем слоте популярного телеканала: совершенно незатейливое, милое и яркое аниме. Атмосфера загадочной академии, как в «Юной революционерке Утэне
», и сразу пачка эпизодов, похожих на филлеры. Впечатляющий ансамбль персонажей — пускай не особо раскрытых — тоже тренд из 2000-х, когда сериалы «напичкивали» героями, чей визуальный образ нередко затмевал «содержание». Разве что не хватает часов в правом верхнем углу — такие записи утреннего аниме часто встречались в середине нулевых.
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Когда Куруми
была маленькой, она повстречала прекрасную волшебницу, которая раскрыла ей красоту магии. С тех пор девочка мечтала научиться ворожбе, поступив в специальную академию. Надежды и амбиции рушатся, когда Куруми попадает в обычную группу вместо колдовской. Дело в том, что обучение магии проходят только ученики специального класса, которые после выпуска станут дипломированными чародеями. Остальные ребята осваивают стандартную программу и развивают другие способности: пение, танцы, писательство и так далее. Куруми не единственная, кому не повезло: например, холодная красавица Юдзу
тоже недовольна результатами отбора.
Казалось бы, им остается только смириться с судьбой и завидовать юным колдунам, которые с первого же учебного дня используют различные заклинания. Однако вскоре в классе Куруми и Юдзу появляется странная учительница Минами
, внешне напоминающая ребенка. Она намерена обучить подопечных магии, хотя они и не состоят в специальной группе. Оказывается, чары подобны рисованию: если научиться управлять своей энергией и изображать необходимые схемы, то может произойти самое настоящее чудо. Похожим образом волшебное и изобразительное искусства связаны в манге «Ателье колдовских колпаков
», однако атмосфера двух произведений совершенно разная.
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Изначально «История о девушке, которая не могла стать волшебницей» — это веб-новелла Юдзуки Акасаки
, опубликованная на японском сайте Everystar. Для экранизации её выбрали в рамках конкурса от Project Anima, чья цель — поиск оригинальных сюжетов и имен. Правда, завязка сериала звучит так, словно подобное уже много раз было в аниме и манге. Проблема в том, что он действительно ничего не добавляет к сюжетам о волшебных академиях и приключениях. Многие тайны, с которыми сталкиваются героини, так и остаются не раскрытыми. Отдельные сюжетные повороты совсем не удивляют и кажутся скучными по исполнению. При этом с визуальной частью студия J.C. Staff
(«Повар-боец Сома
», «Полет ведьмы
») очень постаралась: «История о девушке…» как минимум запоминается необычной пастельной графикой и дизайнами персонажей от известной мангаки Лили Хосино
(«Девушка-демон Дзакуро
»).
Возможно, если бы авторы решили акцентировать внимание на деталях и милых бытовых сценках, героини куда больше полюбились зрителю. Однако красочную подборку действующих лиц можно описать буквально одной характеристикой: «молчунья», «непоседа», «эксцентрик». Персонажи отыгрывают только эти характеристики, так и не раскрываясь с интересных или необычных сторон. Такое действительно было популярно в аниме 2000-х, но сейчас кажется устаревшим. В сериале хороший посыл: не сдаваться и не бросать мечту, — но реализован он как-то слабо и неубедительно.
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Судя по жирному намеку на продолжение, в сериале экранизирована не вся новелла Акасаки, но будет ли второй сезон — большой вопрос. Возможно, «История о девушке…» понравится детской аудитории или желающим поностальгировать по атмосфере старого аниме в необычном современном оформлении. Бывает же чудеса?
«История о девушке, которая не могла стать волшебницей». Трейлер на японском языке
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