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Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

Анимация >>
28 января 2025
Город мечты — не то, чем кажется. Сегодня тематический канал «Покебол с предсказанием» рассказывает об антиутопии «Шестая зона», которая выходила в легендарном блоке noitaminA (английское слово «анимация» задом-наперед). Именно такими сериалами в нулевые канал Fuji Television пытался увлечь аниме молодых женщин! Чем их (и не только) привлекла антиутопия студии BonesМоб Психо 100», «На скейте в бесконечность»), рассказывает Юлия Тарасюк — специалистка по японской поп-культуре и в частности сёдзё (аниме и манга для девушек до 18).

Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

Мальчик по имени Сион живет вместе с мамой Каран в городе мечты — так называемой Шестой зоне. Здесь нет преступности, царит взаимопонимание и согласие, а руководство заботится о гражданах. Но так ли всё прекрасно на самом деле? Отчего-то все жители вынуждены носить специальный браслет, передающие информацию о передвижениях. С возрастом главный герой всё больше ощущает, что с мегаполисом что-то не так. Однажды во время сильного шторма к ним в дом пробирается паренек, скрывающийся от Бюро общественной безопасности. Несмотря на враждебный настрой чужака, Сион помогает ему залечить раны и предлагает еду. Выясняется, что юношу зовут Нэдзуми — и в его глазах бушуют желание уничтожить город.

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Новый друг в итоге переворачивает жизнь героя и его представления о мире. Оказывается, за стенами есть полуразрушенное поселение, где в бедности обитают беглецы и люди, неугодные системе. Рассказ Нэдзуми его не пугает, а, наоборот, вызывает интерес: он укрывает диссидента на ночь в своей комнате, а на следующий день тот сбегает. Людям из Бюро, однако, удается отследить лазутчика до дома Сиона, поэтому у них с мамой возникают проблемы. Парню приходится завязать с учебой и переехать в более скромный район, лишившись былых привилегий. Героя поддерживает подруга детства Сафу, которая очень жалеет, что он, по сути, потерял будущее в Шестой Зоне.

Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

Проходит четыре года. Во время подработки Сион находит в парке тело старика — на самом деле, как выясняется, 30-летнего мужчины. По телевидению об инциденте молчат, а на глазах юноши резко стареет и умирает коллега. При этом из трупа вылупляется странная оса. Когда он пытается рассказать о случившемся людям из Бюро, те лишь отмахиваются и жаждут поскорее избавиться от отступника. Теперь уже повзрослевший Нэдзуми спасает героя и помогает покинуть город.

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Мир за стенами похож на большую и опасную свалку, чьи обитатели бедны и немощны из-за Шестой зоны, пускай и свободны от оков мегаполиса, как считает друг Сиона. Действительно ли это так? Ведь для системы люди снаружи — просто мусор, от которого можно легко избавиться. Нэдзуми хочет уничтожить Шестую Зону, а главный герой — спасти оставшихся там маму и Сафу. Еще он обеспокоен эпидемией того недуга, когда человек резко стареет, а из его тела появляется оса. Как предупредить и спасти людей, будучи снаружи? Сион еще не подозревает, что тоже заражен…

Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

«Шестая зона» — экранизация одноименного цикла романов Ацуко Асано. Над аниме 2011 года работала студия Bones, многим известная по «Моей геройской академии», «Стальному алхимику», «Гостевому клубу лицея Оран» и не только. Сериал вышел в легендарном блоке noitaminA канала Fuji Television, который задумывался для привлечение к аниме молодых женщин. Действительно, основная аудитория No.6 считается женской, так как главные герои привлекательны, а их броманс стал поводом для создания множества фанфиков и додзинси. По мотивам романа также выходила манга, которая публиковалась в сёдзё-журнале Aria.

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В целом, Нэдзуми и Сион — персонажи, судьбе которых действительно сопереживаешь. Первый — остер на язык и старательно прячет слабости, не доверяя никому. Он подрабатывает в театре и любит цитировать Шекспира. Второй — наивен и благодушен, но его доброта словно освещает всё вокруг. При этом он может проявить твердость, отстаивая убеждения. Вдобавок герои-антиподы влияют друг на друга: Нэдзуми учит Сиона драться и не сдаваться, а тот показывает другу, что мир делится не только на черное и белое. Между ними возникает сильная духовная связь, несмотря на разницу во взглядах на жизнь и людей. Харизматичными получились и вспомогательные персонажи: Каран, которая во всем поддерживает сына и верит, что однажды они снова встретятся; её старый знакомый Рикига, ставший сутенером; Инукаси, что держит гостиницу, где постояльцев согревают собаки.

Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

Удивительно, но в аниме со столь тревожной атмосферой и гнетущим чувством надвигающейся беды есть уютные и пронизанные теплом моменты. Например, когда герои беседуют обо всем на свете в подвале, где живет Нэдзуми. Мир «Шестой зоны» получился холодным и пугающим, но в нем есть место дружбе, любви и состраданию. Правда, концовка сериала может показаться слишком поспешной и резкой, а линии отдельных персонажей — несколько скомканными. Тем не менее это отличная антиутопия и замечательный пример новой волны аниме 2010-х из блока noitaminA, которую продолжили такие сериалы, как «Ан-го», «Психопаспорт» и другие.


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Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны фотографии
Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны фотографии
Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны фотографии
Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны фотографии
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