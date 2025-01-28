Дружба через стену: «Шестая зона» — культовая антиутопия новой волны

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Театр начинается с расследования: «Звездное дитя» критикует шоубиз на «бис»

23 января

«История о девушке, которая не могла стать волшебницей» — милое и яркое аниме для просмотра по утрам

20 лет назад оно стало бы хитом — такие сериалы любили все