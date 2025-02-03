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«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»: В джазе (не) только юноши

Анимация >>
3 февраля 2025
В прошлом году было столько интересностей, что, разумеется, всё не охватить. Восполняем пробелы благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» — и сегодня заглянем в кафе для девушек, где их обслуживают официантки, наряженные парнями. Производством «Истории о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины» занималась студия Ashi ProductionsМангака Марина попадает в Камелот», «Вы правда женитесь?»). За кликбейтным заголовком скрывается осенний ромком о трех парочках, которые только учатся выстраиваться отношения. Подробнее об отыгрышах, предрассудках и искренности рассказывает Юлия Тарасюк.

«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»: В джазе (не) только юноши

Аниме из осеннего сезона — 2024 с громким кликбейтным названием оказалось неплохой романтической комедией о динамике в отношениях трех парочек. Главная сюжетная особенность: три героини на досуге любят переодеваться в бисёнэнов — андрогинных юношей, будто выпрыгнувших со страниц популярной девичьей манги. У неподготовленного зрителя такой неожиданный поворот может вызвать много вопросов, но будет понятен людям, знакомым с косплеем, фандомной деятельностью и некоторыми особенностями японской культуры. Например, там есть категория заведений для женщин, где посетительниц обслуживаю официантки, переодетые в парней. В зависимости от кафе или мероприятия они могут быть одеты в изящные костюмы дворецких, носить очки и так далее. Клиентки воспринимают это как своеобразную игру и возможность ощутить себя героиней сёдзё, однако знают, что местные юноши ненастоящие. Этакое продолжение женского театра такарадзука, но более упрощенное, ближе к ролевым играм по какому-либо аниме.

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Впрочем, ключевая троица юношей как раз из тех, кто что-то слышал про необычные девичьи игры, но воспринимает их как нечто странное и малопонятное. Они шокированы и испытывают неловкость, когда в начале аниме приходят на свидание вслепую, а там их встречают ослепительные парни из девичьих грез. Те оказываются милыми девушками, которые подрабатывают в вышеописанном заведении. Им даже не надо отыгрывать тот или иной типаж бисёнэнов, ведь по жизни они во многом похожи на выбранные альтер эго.

«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»: В джазе (не) только юноши

Суо — длинноволосая красавица, внимательная и мягкая. Что совершенно не мешает ей брать инициативу в отношениях и флиртовать с любимым парнем. Она влюбляется в одногруппника Токиву — её полную противоположность. Тот постепенно свыкается с мыслью, что близкая подруга в свободное от учебы время играет роль романтичного принца, чьи чары порой действуют и на него самого. Вторая героиня — сдержанная Фудзи, рисующая яойные додзинси, с чем ей начинает помогать наивный Асаги. Девушке, однако, удается скрывать от него содержание произведений, чтобы не стеснять парнишку. Наконец, гяру и цундэрэ Кохаку, которая быстро и взаимно влюбляется в добродушного Хаги. Вот только признаться у них всё никак не получается: слишком уж много недопонимания и стеснения возникает между ними.

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«История…» построена на забавных ситуациях, которые возникают при развитии отношения парочек. Токиве, например, поначалу непросто смириться с подработкой возлюбленной, а вот Асаги, наоборот, ничего не имеет против и даже считает Фудзи крутой. У нее он и пробует научиться пикапу вместе с искусством соблазнения. В целом аниме довольно хорошо удается раскрыть, каково это дружить и строить отношения с той же девушкой-косплеером, которая для шоу примеряет на себя и мужские образы. Так как сериал развивается в русле комедийной романтики, здесь нет накала страстей или серьезных ссор из-за девичьих переодеваний. Все трое парней — очень добрые и искренние, а девушки — понимающие. По духу сериал, пожалуй, можно сравнить с великолепным «Так сложно любить отаку». Вот только «История о том, как я пришел на вечеринку» не получает должного развития: за сезон персонажи еще не начинают встречаться, а некоторые даже не осознают свои чувства. Просто не успевают: аниме заканчивается без намеков на продолжение. А это значит, что за добавкой придется обращаться к манге.

«История о том, как я пришел на вечеринку, а там не было ни одной женщины»: В джазе (не) только юноши

Создательница оригинала Нана Аокава, кстати, давно исследует тему «отыгрыша» иных ролей. Если девушки из «Истории» то и дело примеряют типажи популярных красавчиков, то в других работах мангака рассказывает о трудностях аниме-косплея (Josou Cosplayer to Otouto) или о хулиганке и ботане, которые притворяются своими противоположностями («Модокидомо»).

«История о том, как я пришёл на вечеринку, а там не было ни одной женщины». Трейлер на русском языке

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Ashi ProductionsАнимацияанимесёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
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Вы правда женитесь?История о том, как я пришёл на вечеринку, а там не было ни одной женщиныМангака Марина попадает в КамелотТак сложно любить отаку

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