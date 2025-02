«Синяя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии»: неограненные алмазы и прелесть футбола

Смотреть онлайн «Синяя тюрьма: Блю Лок»

«Синяя тюрьма: Блю Лок». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Самые многообещающие юные форварды Японии добровольно согласились на заключение в «Синей тюрьме» — своеобразном спортивном лагере, функционирующем по законам королевской битвы. После серии изнурительных (как физически, так и морально) испытаний эксцентричного Дзимпати Эго останется лишь один — идеальный нападающий, что приведет страну к титулу чемпионов мира. Правда, будущее «Блю Лок» оказывается под угрозой, когда чиновники из национальной федерации выражают недовольство экспериментальными методами. В итоге «Синей тюрьме» ставят ультиматум: либо одаренные школьники побеждают молодежную сборную Японии, либо лавочка закрывается. Идеологу проекта нужно не только собрать кучу нападающих в слаженную команду, но и нейтрализовать самых талантливых представителей U-20.Дебютный сезон ловко кружил голову нестандартным синопсисом: состязания на вылет среди малолетних форвардов звучали как яркое пятно среди многочисленных споконов . На деле самый крутой дриблинг остался на уровне фабулы: при ближайшем рассмотрении в « Блю Лок » с рвением отличника чеканят классические постулаты боевого сёнэна . Блекнущий среди оравы футбольных фриков Ёити Исаги открывал скрытые таланты и использовал эгоизм как отмычку для решения игровых, психологических и эмоциональных дилемм. Разумеется, не последнюю роль сыграло превозмогание — излюбленный мотив аниме о юных атлетах (и повод для протагониста методично разбухать от дарвинистских и ницшеанских ванлайнеров). В сочетании с куцей мультипликацией и винегретом из реальных приемов поровну с небылицами «Блю Лок» запомнился предсказуемым и недокрученным. Дружба-соперничество, череда испытаний, сюжетные финты школы deus ex machina, повествование через назойливые флешбеки и суперудары, окаймленные линиями ауры (привет, « Инадзума 11 »!). «Синей тюрьме» очень не хватало индивидуальной фишки, если не считать таковой присказку Эго «».Слегка перефразируя меметичную цитату комментатора: «» Второй сезон продемонстрировал, что большое кроется в малом. Предыдущие 24 эпизода истратили запас выносливости на знакомство с персонажами, тривиальные способы продвижения истории и форсированный саспенс. В фокусе продолжения — один-единственный матч: 14 серий на спешную подготовку и 90 минут (плюс дополнительное время!) противоборства. Лаконичность хронометража и турнирной сетки сотворили со споконом небольшое чудо, словно вмешалась Рука Бога. Пусть видно это не сразу.Первое, что бросается в глаза — ставшее притчей во языцех отсутствие анимации. Шутки, что сериал 8bit больше напоминает презентацию в Microsoft PowerPoint, оказались чистой правдой . Большая часть второго сезона построена на переходах и дрожащих задниках, а вот анимированных движений тут немногим больше, чем в манге. Гротескное акцентирование происходящей драмы тоже никуда не делось, а флешбеки и вовсе вышли на новый уровень: кульминацию дуэли враждующих братьев Итоси показали, по ощущениям, столько же раз, сколькоиз The Hives произносит Come on! в одноименной песне Кажется, этого вполне достаточно, чтобы свериться с часами, три раза подуть в свисток, поднять две руки вверх и записать «Блю Локу» ноль в графе заработанных очков. Однако здесь на выручку приходит неожиданный элемент, цементирующий воедино персонажей, накал страстей, адреналин и разрозненные сцены. Футбол.Концентрация на принципиальном матче позволяет 14 эпизодам слиться в чистое зрелище. Газона для саспенса как такового нет: заранее понятно, что школьники каким-то чудом одолеют молодежную сборную Японии, а если и проиграют, то столь же магическим образом получат возможность и дальше бороться за звание форварда №1.Даже несмотря на почти нулевые ставки, второй сезон всё равно генерирует напряжение, ведь в его основе — не фэнтезийные стычки 3х3 одаренных антиподов, а почти реальное командное сражение. «Почти» — так как зрелище это максимально театрализовано. В конце концов, как лучше всех когда-то сформулировал рестлинг: любое «спортивное развлечение»(тм) становится более захватывающим, если оно срежиссировано. К этому стремится и настоящий, не анимационный футбол. Сразу несколько изданий признает лучшим финалом Лиги чемпионов матч между Ливерпулем и Миланом 2005 года, где наиболее отчетлив драматический нарратив: тотальный разгром в первом тайме, непредсказуемый камбэк во втором и выстраданная победа после адреналиновой перестрелки в серии пенальти. С другой стороны, УЕФА и спортивные медиа на протяжении десятилетий противопоставляли, словно те — боксеры, но никак не отдельные представители клубов (пусть и выдающиеся).Выйдя на газоне против реального противника, герои «Синей тюрьмы» оказались сдавлены со всех сторон: драйв от игры на стадионе со зрителями, зловещий шепот внутренних демонов, физические ограничения и цель, которую не так-то просто достичь. Эти 90 минут, растянувшиеся на несколько часов, дают столь необходимое пространство не только для развития персонажей, но и для зрителей — чтобы всерьез оценить прелесть футбольного матча через призму аниме. Болельщики как 12-й игрок, эстетика тактических построений, концентрация как основа всех спортивных чудес и неудач, красота игры защитников, горечь от полученных травм и настоящие эмоции не только от забитых мячей, но и микромоментов, которые не увидишь в обзоре с нарезкой голов. Даже зажигательный бред Дзимпати Эго превращается в кладезь полезных советов и непридуманных историй. Если раньше питомцы «Блю Лока» выясняли, чей суперудар круче, то теперь они, балансируя между эгоизмом и командной игрой, транслируют не боевой сёнэн, а самый настоящий спокон — зрелище и драму.Каким бы несимпатичным и угловатым ни был матч с U-20, режиссери его «неограненные алмазы» нашли способ донести до зрителя эмоциональную прелесть футбола. Не через монологи, которых и здесь в избытке, или значимость конкретной встречи, потому она тут не играет роли. Игру вытащила демонстрация знакомых персонажей внутри остросюжетного матча. Как сложится плей-офф для следующих сезонов «Блю Лока», покажет лишь время, но мнится, что бой с собой на беспощадной арене спокона аниме уже выиграло. Пусть и не всухую.