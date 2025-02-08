«Синяя тюрьма: Блю Лок против юношеской сборной Японии»: неограненные алмазы и прелесть футбола

Все наверняка видели мемы про статичность матча «Блю Лок против юношеской сборной Японии», однако на спортивном хите рано ставить крест. Фэнтези-футбол студии 8bit («О моем перерождении в слизь») принято ругать за бедную анимацию и богатую отсебятину, но во втором сезоне одно тактическое решение ломает весь ход игры. Что же произошло — читайте в искрометном обзоре Максима Бугулова.
Самые многообещающие юные форварды Японии добровольно согласились на заключение в «Синей тюрьме» — своеобразном спортивном лагере, функционирующем по законам королевской битвы. После серии изнурительных (как физически, так и морально) испытаний эксцентричного Дзимпати Эго
останется лишь один — идеальный нападающий, что приведет страну к титулу чемпионов мира. Правда, будущее «Блю Лок» оказывается под угрозой, когда чиновники из национальной федерации выражают недовольство экспериментальными методами. В итоге «Синей тюрьме» ставят ультиматум: либо одаренные школьники побеждают молодежную сборную Японии, либо лавочка закрывается. Идеологу проекта нужно не только собрать кучу нападающих в слаженную команду, но и нейтрализовать самых талантливых представителей U-20.
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«Синяя тюрьма: Блю Лок»
Дебютный сезон ловко кружил голову нестандартным синопсисом: состязания на вылет среди малолетних форвардов звучали как яркое пятно среди многочисленных споконов
. На деле самый крутой дриблинг остался на уровне фабулы: при ближайшем рассмотрении в «Блю Лок
» с рвением отличника чеканят классические постулаты боевого сёнэна
. Блекнущий среди оравы футбольных фриков Ёити Исаги
открывал скрытые таланты и использовал эгоизм как отмычку для решения игровых, психологических и эмоциональных дилемм. Разумеется, не последнюю роль сыграло превозмогание — излюбленный мотив аниме о юных атлетах (и повод для протагониста методично разбухать от дарвинистских и ницшеанских ванлайнеров). В сочетании с куцей мультипликацией и винегретом из реальных приемов поровну с небылицами «Блю Лок» запомнился предсказуемым и недокрученным. Дружба-соперничество, череда испытаний, сюжетные финты школы deus ex machina, повествование через назойливые флешбеки и суперудары, окаймленные линиями ауры (привет, «Инадзума 11
»!). «Синей тюрьме» очень не хватало индивидуальной фишки, если не считать таковой присказку Эго «Мои дорогие неограненные алмазы
».
Слегка перефразируя меметичную цитату комментатора Юрия Розанова
: «Футбол в «Блю Лок» — это не совсем футбол. И всё-таки это… футбол!
» Второй сезон продемонстрировал, что большое кроется в малом. Предыдущие 24 эпизода истратили запас выносливости на знакомство с персонажами, тривиальные способы продвижения истории и форсированный саспенс. В фокусе продолжения — один-единственный матч: 14 серий на спешную подготовку и 90 минут (плюс дополнительное время!) противоборства. Лаконичность хронометража и турнирной сетки сотворили со споконом небольшое чудо, словно вмешалась Рука Бога. Пусть видно это не сразу.
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Первое, что бросается в глаза — ставшее притчей во языцех отсутствие анимации. Шутки, что сериал 8bit
больше напоминает презентацию в Microsoft PowerPoint, оказались чистой правдой
. Большая часть второго сезона построена на переходах и дрожащих задниках, а вот анимированных движений тут немногим больше, чем в манге Мунэюки Канэсиро
и Юсукэ Номуры
. Гротескное акцентирование происходящей драмы тоже никуда не делось, а флешбеки и вовсе вышли на новый уровень: кульминацию дуэли враждующих братьев Итоси показали, по ощущениям, столько же раз, сколько Пелле Алмквист
из The Hives произносит Come on! в одноименной песне
.
Кажется, этого вполне достаточно, чтобы свериться с часами, три раза подуть в свисток, поднять две руки вверх и записать «Блю Локу» ноль в графе заработанных очков. Однако здесь на выручку приходит неожиданный элемент, цементирующий воедино персонажей, накал страстей, адреналин и разрозненные сцены. Футбол.
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Концентрация на принципиальном матче позволяет 14 эпизодам слиться в чистое зрелище. Газона для саспенса как такового нет: заранее понятно, что школьники каким-то чудом одолеют молодежную сборную Японии, а если и проиграют, то столь же магическим образом получат возможность и дальше бороться за звание форварда №1.
Даже несмотря на почти нулевые ставки, второй сезон всё равно генерирует напряжение, ведь в его основе — не фэнтезийные стычки 3х3 одаренных антиподов, а почти реальное командное сражение. «Почти» — так как зрелище это максимально театрализовано. В конце концов, как лучше всех когда-то сформулировал рестлинг: любое «спортивное развлечение»(тм) становится более захватывающим, если оно срежиссировано. К этому стремится и настоящий, не анимационный футбол. Сразу несколько изданий признает лучшим финалом Лиги чемпионов матч между Ливерпулем и Миланом 2005 года, где наиболее отчетлив драматический нарратив: тотальный разгром в первом тайме, непредсказуемый камбэк во втором и выстраданная победа после адреналиновой перестрелки в серии пенальти. С другой стороны, УЕФА и спортивные медиа на протяжении десятилетий противопоставляли Лионеля Месси
с Криштиану Роналду
, словно те — боксеры, но никак не отдельные представители клубов (пусть и выдающиеся).
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Выйдя на газоне против реального противника, герои «Синей тюрьмы» оказались сдавлены со всех сторон: драйв от игры на стадионе со зрителями, зловещий шепот внутренних демонов, физические ограничения и цель, которую не так-то просто достичь. Эти 90 минут, растянувшиеся на несколько часов, дают столь необходимое пространство не только для развития персонажей, но и для зрителей — чтобы всерьез оценить прелесть футбольного матча через призму аниме. Болельщики как 12-й игрок, эстетика тактических построений, концентрация как основа всех спортивных чудес и неудач, красота игры защитников, горечь от полученных травм и настоящие эмоции не только от забитых мячей, но и микромоментов, которые не увидишь в обзоре с нарезкой голов. Даже зажигательный бред Дзимпати Эго превращается в кладезь полезных советов и непридуманных историй. Если раньше питомцы «Блю Лока» выясняли, чей суперудар круче, то теперь они, балансируя между эгоизмом и командной игрой, транслируют не боевой сёнэн, а самый настоящий спокон — зрелище и драму.
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и его «неограненные алмазы» нашли способ донести до зрителя эмоциональную прелесть футбола. Не через монологи, которых и здесь в избытке, или значимость конкретной встречи, потому она тут не играет роли. Игру вытащила демонстрация знакомых персонажей внутри остросюжетного матча. Как сложится плей-офф для следующих сезонов «Блю Лока», покажет лишь время, но мнится, что бой с собой на беспощадной арене спокона аниме уже выиграло. Пусть и не всухую.
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