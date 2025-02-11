«Страна чудес смертников»: «Игра в кальмара» строгого режима

Спасибо студии Manglobe («Эрго Прокси», «Самурай Чамплу») за (не)счастливое «детство» — и те предупреждения о суровости взрослой жизни, которые могут найти в их проектах совершеннолетние зрители. Сегодня вспомним аниме не для слабонервных, а поможет нам тематический канал Покебол с предсказанием. Как легко понять из названия, «Страна чудес смертников» — сериал, посвященный мрачным сторонам человеческой природы и общества в целом. О самой бесчеловечной тюрьме альтернативной Японии — и не менее жестокой недосказанности аниме — читайте в обзоре Ярославны Фроловой!
На Японию обрушивается загадочный катаклизм: множество городов разрушено, Токио практически стерт с лица земли. Через десять лет страна почти оправилась от шокирующего инцидента, жизнь продолжается, хотя вопросов меньше не стало: что это было, в чем причина, а главное — каковы настоящие последствия?
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Свято место пусто не бывает: там, где о Токио напоминала лишь зияющая дыра, открылась тюрьма для особо опасных преступников. Удивительное в своей абсурдности и бесчеловечности заведение — настоящий парк аттракционов, куда законопослушные жители могут прийти, чтобы понаблюдать игры на выживание среди отбывающих срок. Заключенные отчаянно борются за жизнь — особенно те, кого суд приговорил к смертной казни, — поэтому самые ретивые оказываются в котле извращенных и жестоких испытаний. Часть представлений идет в «щадящем режиме», а особо кровавые презентуют под видом детально проработанных инсценировок. Так маскируется факт, что «Страна чудес» — огромная машина по уничтожению людей. Правда, в этой продуманной системе не всё гладко: внутри нее действует подпольная организация, желающая открыть миру глаза на происходящее, а среди заключенных обнаруживаются индивиды, обладающие сверхъестественными способностями.
Один из них и становится проводником по миру «Страны чудес смертников»
— морально искалеченному, обезображенному, разбитому. Протагонист Ганта
оказывается свидетелем кровавой расправы над одноклассниками, а позже обретает силу, о которой не просил. Именно она — точнее, ошибочное обвинение в убийстве сверстников — приводит его в необычную тюрьму, где главной целью юноши становится месть. Он искренне старается не растерять нежность, любовь и доброту, но это чертовски сложно, когда вокруг — лишь злость, предательство и жестокость.
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Как нетрудно догадаться, аниме студии Manglobe
(«Эрго Прокси
», «Самурай Чамплу
») — это японская резня всем, что попадется под руку. О том, что режиссеру Коити Хацуми
с блеском даются брутальные истории про обесчеловечивание властью и силой, можно судить по другим его работам: скажем, более поздним «Дороро
» и «Токийским мстителям
». Только если в них встречаются рассуждения о доблести и хотя бы подобие морали, то в адаптации манги Дзинсэй Катаоки
и Кадзумы Кондо
нет и следа подобного. Как и — что более важно — надежды. Все герои первого (и единственного) сезона борются за её призрачное очертание, но, по сути, ни для кого справедливость не может восторжествовать.
В «Страну чудес» узников приводят разные причины: кого-то — злость, кого-то страх, а кого-то безжалостная насмешка судьбы. Поверить, что они когда-нибудь смогут жить без жестокости, убийств и пыток, невозможно. Всё в этом мире устроено так, чтобы человек, подвергающийся физическому и эмоциональному насилию, даже и думать не мог об иной участи. Заведенный порядок ревностно охраняют жестокие подручные режима.
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Неудивительно, что сюда затесалась отсылка к самой известной сцене кубриковского «Заводного апельсина
», где (чуть менее) гротескно выведена похожая система (а визуальные решения, кстати, вдохновлены
японской «Похоронной процессией роз
»). Вообще для этого гнетущего и обескураживающего сериала можно подобрать самые разные аналогии. По степени жестокости — «Иная
». По уровню скорби и тоски — «Эльфийская песнь
». Правда, среди историй, где в изобилии — отчаяние, безумие и литры крови, тайтл выделяет незавершенность.
Манга так и не была (и уже вряд ли будет) экранизирована до конца. Студия, занимавшаяся адаптацией, обанкротилась в 2015-м. Зрителей оставили в моменте наибольшего эмоционального расстройства: на вершине горы трупов, без малейшего шанса выдохнуть и отпустить эту историю со всеми её сломанными костями и судьбами. У жестокой выдумки есть эпичное начало, но нет финального аккорда, который бы подарил героям заслуженный покой, а сюжету — мораль. Сказка всё же ложь.
«Страна чудес смертников». Трейлер на английском языке
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