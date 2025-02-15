По ту сторону изгороди: «Богиня с косичками» — притча о конце света (и голосе бесхозных вещах)

Выбор останется даже после конца света — в этом нас убеждают многочисленные (мульт)фильмы о постапокалипсисе. Сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием» рекомендует присмотреться к нетипичному образчику подобных историй. «Богиня с косичками» — история в жанре повседневность, где особое внимание уделено рутине, быту и заурядным вещам, которые здесь могут говорить. В отличие от людей. Ёсими Итадзу много лет отвечал за ключевую анимацию (от «Брошенного кролика» до «Мальчика и птицы»), и это его короткометражный дебют в режиссуре. До большого кино он дорастет почти десять лет спустя, выпустив «Консьержа универмага “Арктика”» — тоже со студией Production I.G («Волейбол!!», «Кайдзю №8»). О чем говорят предметы и молчит человечество, размышляет Дарья Тарасова. Осторожно, в тексте упоминается важный сюжетный поворот
.
На берегу моря, в отдалении от людей живет безымянная девушка-подросток. Каждое утро завязывает волосы в хвостики и одна занимается хозяйством. Картина повторяется изо дня в день, но она, в общем, не жалуется. Посетители бывают редко: то и дело заглядывают люди в белых химкостюмах, обследуют её и приносят необходимые вещи. Иногда мимо проходит влюбленный юноша-почтальон, который не сразу решается заговорить с героиней.
Разговоры людей останутся тайной, зато зритель сможет подслушать диалоги бытовых предметов, обитающих в домике: старых и новых прищепок, зонтика, подушки… Их реплики, недоступные слуху девушки и почтальона, постепенно очерчивают сеттинг: как сообщит принесенный юношей телеприемник, какое-то время назад произошел апокалипсис, а домик девушки расположен на огороженном пустыре. Обособленная территория служит жителям застенья фермой для выращивания людей на запчасти больным.
В короткометражке «Богиня с косичками
» режиссер-дебютант Ёсими Итадзу
(дизайнер персонажей «Мисс Хокусай
») перенес на экран одноименную мангу Матико Кё
(«Кокон
»). Вдохновением для нее послужили события 2011 года, когда сильнейшее землетрясение привело к радиационной аварии на АЭС Фукусима.
Наивная акварельная манера, откликающаяся возрасту героини, и безмятежная болтовня домашних объектов поначалу вводят зрителя в заблуждение. Настолько они идут вразрез с постапокалиптичной реальностью, в которой, как выясняется, живет девушка с хвостиками. Суровый плоттвист. Впрочем, пространные, (бес)предметные беседы сперва отодвигают трагедию совсем на задворки, а позже помогают очертить проблематику фильма. Прищепки насмерть спорят, кому пора на пенсию, а, например, зубная щетка гадает, почему молчат двое потрепанных щетинистых соседей.
Диалоги утвари с декоративными безделушками — на контрасте с безмолвными разговорами людей — не только расставляют драматические акценты, но и иллюстрируют выбор, с которым героиня столкнется в финале. О том, что её жизнь искусственна, девушка узнает от почтальона, который случайно побывал за стеной. Увидев ампутированные конечности пациентов, он понимает, какая им отведена судьба, и предлагает возлюбленной убраться с фермы как можно дальше. Почти перебравшись через стену, она бросает прощальный взгляд на оставшийся вдали домик — и, кажется, решает, что не готова расстаться с таким простым и неприхотливым существованием.
Как именно строится общество после катастрофы и почему людей так легко забирают на органы, мы не узнаем — об этом упоминают впроброс, штрихами — под стать остальным декорациям «Богини». Зато параллелизм одушевления объектов и дегуманизации людей вполне ясно намекают указывает на критику консьюмеризма. Еще один довод в эту пользу — говорящий мусор, прибитый к огораживающей ферму стене. Обреченные предметы умоляют девушку сбежать, но она их, естественно, не слышит.
«Богиня с косичками», что интересно, не только подсвечивают актуальность экоповестки, но и очень элегантно отвечает на вопрос, как не докатиться до жизни такой. В первой половине некоторые предметы указывают, что никакого осмысленного существования уже не ведут. Почтовый ящик сетует, что и писем-то в него давно никто не кладет, а зубная щетка проникается уважением к соседям по стаканчику, узнав, что они когда-то принадлежали родителям девочки. Эмоциональная, ностальгичная ценность неодушевленных героев отсылает к цукумогами
— так называют духов, наделяющих индивидуальностью и душой предметы, особенно дорогие хозяевам. Что это, если не изящный призыв к разумному потреблению.
Туда же — финальный монолог воздушного шарика, обращенный к не слышащей его героине. Сперва может показаться, что она не покинула ферму в силу привычки, но есть и иная мотивация. Свобода в мире, где воздушный шар — не атрибут праздника, а признак скорой смерти, не имеют для девушки никакого смысла. Ведь если она сбежит, то не исполнит навязанный ей долг: органы и конечности не послужат кому-то за стеной. Такое суждение о необходимой дегуманизации ради общего блага можно назвать радикальным — и в нем снова высвечивается важность разумного потребления.
«Богиня Мицуами». Трейлер на японском языке
