Неугасающий огонь: «Пламенная Альпийская роза: Джуди и Ланди» — история взросления в 1930-е

В 1983-м молодая художница Митиё Акаиси начала работу над исторической мангой «Альпийская роза» о приключениях девушки Джуди, которая ищет родителей в тот смутный период, когда над Европой уже нависла угроза Второй мировой войны. Через два года студия Tatsunoko («Пинг-понг», «Коты-самураи») выпустила сериал «Пламенная альпийская роза», для которого написал музыку Дзё Хисаиси — постоянный композитор Такеши Китано и Хаяо Миядзаки. О нем и предлагает вспомнить сегодня аниме-канал «Покебол с предсказанием», поставляющий нам находки с альпийских вершин и из архивных недр. Подробнее об экранизации манги, повлиявшей на множество авторов и записанное в классику сёдзё, читайте в обзоре Юлия Тарасюк!
Начало 1930-х, в небе над Швейцарией происходит авиакатастрофа, в которой выживает девочка Джуди
(вместе с ручным попугаем Прантаном
). Она теряет память — и забывает даже имя, не говоря уже о родителях. К счастью, ей помогает мальчик Ланди
, который и обнаруживает героиню в Альпах, а также нарекает «Джуди». В манге её растит семья юноши, в аниме — дает приют больница, где обучают на медсестру.
Читать
🌹 «Красный Марс» — недавнее аниме о 1920-х (и вампирах)
Проходит время. Джуди взрослеет и становится красивой элегантной девушкой. Однажды по пути на встречу с Ланди она сталкивается с французским графом Джорджем
— властным и агрессивным человеком, который становится ей одержим. Он похищает героиню и увозит в поместье, где заставляет танцевать с ним вальс во время торжественного бала. Среди приглашенных гостей девушка замечает нацистов, чья униформа кажется ей знакомой: она вызывает тревогу и оцепенение. Сбежать Джуди помогают Ланди и жена Джорджа
, которая его ненавидит. Однако мужчина продолжает охоту за героиней, чтобы заточить её в поместье любой ценой (даже заполучив власть над Швейцарией).
Во время побега Джуди и Ланди решают отправиться в опасное путешествие, чтобы найти её родителей. Единственная зацепка — песня про альпийскую розу, которая снова и снова болезненно всплывает в памяти. Также в поместье графа на стене висит портрет женщины, очень похожей на Джуди. Возможно ли, что это её мать?
Читать
🌹 «Рождество в январе» — сёдзё-бриллиант из 90-х
«Альпийскую розу
» можно отнести к тем старым сёдзё
-аниме, где сюжет динамично развивается на фоне важных исторических событий, а на долю героини выпадают тяжелые испытания. Так, например, было в «Кэнди-Кэнди
», «Госпоже Умнице
», «Розе Версаля
». Здесь в центре внимания — немецкое Движение Сопротивления, с которым, вероятно, связаны родители Джуди. Она встречает людей, которые противостоят фашистскому режиму и помогают ей в поиске родных. В аниме фигурируют и реальные исторические личности: например, Анри Гизан
— главнокомандующий швейцарской армией в годы Второй мировой войны. В манге он — друг дедушки Джуди.
Хотя аниме старое, а некоторые события могут показаться утрированными, в нем есть совершенно гениальные эпизоды. Так, в одной из серий известный пианист вынужден устраивать концерт для нацистов, но вместо ожидаемых пропагандистских композиций он вдруг начинает играть «Альпийскую розу» — гимн антинацистского движения. Люди в зале поддерживают его.
Читать
🌹 «Звезда из Страны хлопка» — аниме, которое ввело моду на кошачьи ушки
Сериал захватывает настолько, что и не замечаешь, как сильно хочешь, чтобы героиня нашла счастье вместе с Ланди и воссоединилась с родителями. Одна беда — аниме довольно резко обрывается на 20 серии. Изначально студия Tatsunoko
планировала 52 эпизода, однако их количество было урезано, а потому в аниме вошло далеко не всё, что так прославило оригинальную мангу (усложняющийся сюжет и красивая логичная концовка). Тем не менее оно совершенно точно стоит просмотра.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о главных премьерах 2024-го или как создавался мультсериал про средневековую Европу «О движении Земли».
обсуждение >>