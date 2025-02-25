Леди Бёрд: «Лиз и синяя птица» — пронзительная история дружбы, которая ощущается на кончиках пальцев

Есть студии с настоящей фан-базой, и одна из них — Kyoto Animation («Вайолет Эвергарден», «История любви Тамако»). Сегодня «КёАни» возвращаются к работе после длительной паузы, вызванной роковым поджогом, а аниме-канал «Покебол с предсказанием» предлагает вспомнить одну из ярчайших работ замечательной Наоко Ямады — выдающейся постановщицы, которую многие знают по «Форме голоса», «Кэйону!», «Повести о доме Тайра» или недавно вышедшему в прокат «Твоему цвету». Подробнее о шепотах и музыкальных гиках в живописном полном метре «Лиз и синяя птица» читайте в обзоре Алексея Филиппова.
Участницы школьного хора Мидзорэ Ёройдзука
и Нодзоми Касаки
— лед и пламя. Одна бродит призраком по коридорам, избегая разговоров с окружающими, и блистательно играет на гобое. Другая — улыбчивая и непоседливая, как солнечный зайчик, душа компании, чьи интересы не ограничиваются партией флейты. Тем не менее их связывает близкая дружба, которая дает трещину, когда на горизонте начинает маячить выпуск.
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Финальным аккордом совместного музицирования грозит стать конкурсное выступление, где оркестр исполнит пьесу по мотивам сказки «Лиз и синяя птица». Отношения её героинь — робкой булочницы
и жовиальной синеволосой пташки
— запускают в Мидзорэ и Нодзоми непростую рефлексию: чего они хотят в этой жизни — и друг от друга.
Это аниме Наоко Ямады
вышло после нашумевшей «Формы голоса
», но является третьим полнометражным спин-оффом «Звучи, эуфониум!
», где гобой и флейта исполняют второстепенные партии. На студии Kyoto Animation
(«Кэйон!
», «Счастливая звезда
») постановщица работала и над сериалом, и над предыдущими фильмами, так что в стенах франшизы чувствовала себя как птица в небе.
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В целом история Нодзоми с Мидзорэ работает и как самодостаточное произведение, чьи пробелы и лакуны можно объяснить насыщенной внутренней жизнью героинь. Обе погружены в интроспекцию, фокусируются на мелком количестве событий, людей и образов, много возвращаются к одним и тем же мыслям, стремясь осознать, что же с ними происходит.
Параллельно аудиовизуальная манера «Лиз и синей птицы
» отчетливо вторит обоим «первоисточникам»: и акварельной сказке, которая оживает в девичьей фантазии, и музыкальной пьесе, где две ключевые партии обрамлены звучанием окружающих инструментов.
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Отсюда — надрывная кинематографическая репетативность, где бурные эмоции выражаются не напрямую, но через язык тела и темп социальных взаимодействий (скорость повторения конкретных жестов). Ямада продолжает следовать авторской философии, что ноги, как и глаза, — зеркало души, поэтому много внимания уделяется походке и ширине шага, переминаниям и постукиванием мыска о пол.
Получается эдакий боди-хор (sic!), где мимолетное присутствие наставниц, клуба «двойных язычков» и остальных персонажей не только зеркалит, но расширяет эмоциональную палитру Мидзорэ и Нодзоми. В какой-то момент именно вспомогательные люди-инструменты подталкивают их к нелицеприятным откровениям — на самом деле освобождающим для обеих.
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Возможно, «Лиз и синей птице» будет справедливо попенять за метафорическую избыточность: одни и те же переживания дублируются в музыке, жестах, сценах и языке цветов
, — что при незамысловатом сюжете может выглядеть перегружено или даже навязчиво. В то же время Наоко Ямада вьет повествование не из сюжетных ходов, но ощущений, которые выражаются в оттенках и запинаниях, опущенных уголках губ и молниеносных птичьих тенях. Той незримой материи, которая наполняет мощные чувства: влюбленность, дружбу или промежуточное эсу
. Согласитесь, есть принципиальная разница, особенно в подростковом возрасте, кто, где, когда и с какой интонацией вам сообщит трюизмы «Если любишь — отпусти
» или «Хочешь лететь — лети
».
«Лиз и синяя птица». Трейлер с русскими субтитрами
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