Принцесса и её двойник: «Нина в королевстве звезд» — ностальгическое аниме с яркими персонажами

«Нина в королевстве звезд» — одна из милейших новинок осеннего сезона, однако для студии Signal.MD («Красный Марс», «Король огненной охоты») проект оказался прощальным. Будущее дзёсэй-сериала (для девушек старше 18) теперь под вопросом, но это не повод его игнорировать, уверен аниме-канал «Покебол с предсказанием». Подробнее о любовном треугольнике, тлеющих государственных конфликтах и ослепительно синих глазах читайте в обзоре Юлии Тарасюк.
Первое же чувство, которое вызывает дзёсэй
-аниме «Нина в королевстве звезд
», — теплая ностальгия по времени, когда выходили длинные приключенческие сёдзё
-сериалы, насыщенные событиями и яркими персонажами. «Таинственная игра
», «Воровка-камикадзе Жанна
», «Повесть о Стране Цветных Облаков
» — всё это были продолжительные истории, которые держали зрителя в напряжении, погружая в атмосферу романтики и волшебства. С другой стороны, «Нина» похожа и на сёдзё-новинки вроде «Жертвенной принцессы
», где героиня добивается целей добротой и упорством
, обретая поддержку в лице новых друзей.
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Сиротка Нина
выживает на улицах королевства Фортна благодаря воровству и помощи таких же бездомных сверстников. Однажды близкий друг, которого героиня считала братом, предает её и продает в рабство. Так она оказывается во дворце принца Азура
, чьи приближенные давно разыскивали девушку, похожую на Нину. Дело в том, что здесь, в специальных покоях жила принцесса Алиша, которую почитали за жрицу. Та получала особые воспитание и уход: до 16 лет ей нельзя было выходить в люди — даже виделась с родными она редко. Королевская семья растила её как своего рода символом Фортны — и политическое оружие. Жрицу намерены выдать за наследника соседнего государства, чтобы нивелировать конфликты между державами.
От принца Нина узнает, что Алиша умерла, но об этом в курсе лишь ограниченный круг людей, куда не входят даже король с королевой. Сирота же на нее очень похожа — особенно прекрасными синими глазами. Азур просит героиню притвориться жрицей, чтобы избежать проблем как во дворце, так и с соседним государством. В обмен на сохранение тайны Нину ждет прекрасная и богатая жизнь принцессы. Девушка из трущоб, которой терять особенно нечего, соглашается на рисковую авантюру…
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За время скрытной жизни во дворце Нина сближается с Азуром и узнает, что он тоже — «замена» с улицы. Настоящий принц давно мертв, причем по вине короля. Герои всё больше времени проводят вместе, их взаимопонимание и поддержка крепнут, а дружба со временем перерастает во взаимные романтические чувства. Однако близится расставание, ведь Нина-Алиша должна отправиться в соседнюю Гальгаду в качестве невесты для местного престолонаследника. Азур готов пойти на риск и постараться отменить все политические договоренности, чтобы она осталась с ним во дворце. Однако кто-то начинает вставлять ему палки в колеса и даже пытается устранить. Желая защитить принца, Нина уезжает, а перед королем Фортны ставит ультиматум: если на Азура опять совершат покушение, она, уже от лица Гальгады, ответит военным нападением. Героиня намерена расположить к себе жениха и уберечь возлюбленного от гибели.
Фальшивая жрица покидает дом и знакомится с хладнокровным Сеттом
— главным претендентом на трон Гальгады. Расположить его к себе оказывается не так-то просто, ведь юноша никому не доверяет. Однако искренней и храброй Нине удается понять юношу и подружиться с ним. Вместе они преодолевают опасные испытания — и героиня сама не замечает, как они с Сеттом влюбляются… Только действительно ли это настоящее чувство? И что же тогда Нина испытывает к Азуру, которого начала постепенно забывать вдали от родной страны?
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Графика в сериале Signal.MD
(«Красный Марс
», «Король огненной охоты
») во многом уступает оригинальной манге Рикати
, чей рисунок отличается большей экспрессией и красотой. Однако любителям сёдзё и дзёсэй не привыкать: их любимые шоу, к сожалению, редко могут похвастаться крупными бюджетами. Тем не менее «Нина в королевстве звезд» действительно волнующее аниме, в чьих персонажей невозможно не влюбиться. Впервые за долгое время в дзёсэй-сериале фигурирует необычный любовный треугольник, где не получается «болеть» за какую-то одну сторону: обоим влюбленным юношам искренне сопереживаешь. Помимо романтических страстей, аниме наполнено политическими интригами и опасными приключениями, так что скучать не придется точно. Одна беда: первый сезон обрывается на самом интересном месте — и нельзя сказать наверняка, увидим ли мы продолжение. К сожалению, «Нина» стала последним аниме Signal.MD, которая 1 июня будет «поглощена
» студией Production I.G
. Впрочем, и к такому фанаты сёдзё давно привычны: полноценно ознакомиться с любимой историей зачастую можно исключительно в манге.
«Нина в королевстве звёзд». Трейлер на японском языке
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