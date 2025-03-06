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Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

Анимация >>
6 марта 2025
Жизнь не сказка, даже если окружающие называют тебя Фэйблом. Криминальная драма Tezuka ProductionsДороро», «Уважаемый старший брат»), «Басня» посвящена наемному убийце, который заслужил именно такое прозвище. Впрочем, рассказ пойдет не (только) о лишении незнакомцев жизни, но и умении вести её обычный, будничный вариант. Аниме-канал «Покебол с предсказанием» советует ознакомиться с одной из ярчайших новинок весны, которая способна удивить. О буднях легендарного киллера, который вынужден залечь на дно в Осаке, читайте в обзоре Сергея Сергиенко.

Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

Легендарный киллер, прозванный за неуловимость Фейблом, вынужденно отходит от дел: босс приказал временно залечь на дно в Осаке. Единственное требование — библейское «не убий» — звучит для наемника невероятно сложно. Прежде вся его жизнь состояла преимущественно из летального решения проблем одним ударом, так что придется осваивать заурядный быт практически с нуля. В Осаку он прибывает уже под именем Акира Сато, причем с «сестрой» Ёко — напарницей, которая обычно возит его на дело. На всё про всё отведен год: по мнению шефа, этого хватит, чтобы и следы замести, и научить подчиненного чему-то новому, выведя навыки Фэйбла на другой уровень.

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Рекламная кампания «Басни» строилась таким образом, что складывалось четкое ощущение: будет комедия. Криминальная, с нелепым главным героем, потенциально черным юмором (всё же киллер в центре внимания!) и набором скетчей, как непросто Фэйблу даются обычные будни. Отчасти оправдалось всё — только аниме оказалось куда интереснее и комплекснее.

Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

Да, здесь есть уморительные моменты, причем в диапазоне от тонких подколок до максимально плоских шуток. Однако довольно быстро становится ясно, что это куда более сложное произведение, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на определенный комедийный налет, это в первую очередь качественная криминальная история, поданная на удивление серьезно. Завязка подразумевает, что Акира будет сторониться подпольной деятельности, но прошлое не отпускает так просто. Как следствие — он то и дело сталкивается с обитателями преступного мира, стараясь балансировать между скользкой дорожкой и жизнью простого работяги.

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За два кура на Сато сваливается немалое количество проблем. Две центральные — недавно «откинувшийся» якудза, пытающийся восстановить старые порядки на Окинаве, и более современный мошенник, занимающийся шантажом родителей, которые гиперопекают детей. Обе арки поданы с высокой степенью достоверности, что на удивление органично стыкуется с местным проявлением юмора. В итоге по соседству оказываются торговля людьми и панчи комика Шакала, чьи шутки, кажется, веселят только Акиру.

Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

В «Басне» вообще не чураются натуралистично изображать подполье. В той же истории о гокудо, мечтающем сделать Окинаву снова великой, показаны и торговля наркотиками, и шантаж, и секс-работа, и другие негативные проявления японского криминала. Экшна при этом немного: разумеется, Фейблу приходится использовать уникальные смертоносные навыки, что приводит к перестрелкам и рукопашным схваткам, но завершаются они, чаще всего, очень быстро — как это было бы и в жизни. Аниме в целом может похвастаться очень размеренным повествованием, что придется по вкусу далеко не всем: это не задорный сёнэн, а именно что неторопливый сэйнен, где бытовуха может занимать даже больше времени и пространства, чем основное действие.

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Особенно ярко эта черта проявляется, когда в перерыве между двумя упомянутыми арками Сато отправляется в лесной поход. Компанию ему составляет Рё Куросио — якудза, мечтающий стать киллером, набивается к нему в помощники. За несколько дней они успевают пережить ряд приключений и столкнуться с опасностями дикой природы, но куда важнее, как ни странно, именно бытовая мудрость Акиры и его внимание к деталям, которыми он готов делиться и с Куросио, и со зрителями.

Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

Раскрытие «мирской» личности Фэйбла происходит очень плавно. Со временем объясняется большая часть его странных закидонов: например, непереносимость горячего — следствие очень натренированного языка, которым он учился распознавать яды. Да и сам Акира — не бесчувственный убийца, а вполне живой человек со своими тонкостями и особенностями. И даже определенной добротой, которая сохранилась, при всей нетривиальности рода деятельности.

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Единственное, что, пожалуй, стоит отметить в качестве минуса, — неравномерность визуального ряда, мимо чего невозможно пройти. Местами складывается ощущение, что фоны и отдельных персонажей создавали с помощью нейросетей, а на анимации откровенно экономили. Качество сильно разнится от серии к серии: речь, конечно, не о столь радикальных скачках, как в случае «Спирали», но не заметить перепады всё-таки невозможно. Как и игнорировать — при всех остальных достоинствах шоу. Да, оно способно увлечь историей или порадовать качественной работой сэйю и интересными находками, но иногда нет-нет да и выбивает из потока откровенно халтурной анимацией. Обидно.

Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке

Впрочем, проблема не настолько существенна, чтобы только из-за нее пропускать сериал. Всё же в мире аниме хватает интересных произведений, которые не отличаются выразительностью визуала, но цепляют чем-то другим. «Басня» как раз из таких. Плюс всегда есть вариант познакомиться с мангой, где таких проблем уж точно не будет.

«Басня». Трейлер на японском языке

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обсуждение >>
№ 3
Yanina Sokolova   8.03.2025 - 17:59
Анимация здесь реально подхрамывает. Зачем вообще снимать анимэ, если так грубо экономить на спецэффектах? читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   8.03.2025 - 16:24
Скорее страшные, чем красивые. Зачем нарисовали тень на пол лица. читать далее>>
№ 1
Igor D.88   7.03.2025 - 13:31
ну вот японцы похожи сами на себя, кроме черноволосого героя,. это вылитый американский актер времен Синатры. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Поиск по меткам
Tezuka ProductionsАнимацияанимеСергей СергиенкосэйнэнЭкранизацияЯпонское кино
фильмы
БасняДоророСпиральУважаемый старший брат

фотографии >>
Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке фотографии
Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке фотографии
Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке фотографии
Думал в сказку попал? «Басня» — криминальная драма о киллере, который вынужден сидеть без дела в Осаке фотографии
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