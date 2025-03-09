Сказке конец? «Замужняя девушка-волшебница» — необычный хит нулевых (когда бал правили гаремы)

Многие стремились переосмыслить истории о девочках-волшебницах, зачастую — добавив в махо-сёдзё побольше жести (см. «Мадоку» или «Сайт девочек-волшебниц»). Режиссер и сценарист Хироси Нисикиори («Индекс волшебства», «Дандадан») пошел другим путем, поместив узнаваемую героиню в момент после «долго и счастливо». Аниме-канал «Покебол с предсказанием» напоминает об оригинальном сериале J.C. Staff («Армия принцессы», «Повар-боец Сома»), который вышел в «эпоху гаремников». Что помогает «Замужней девушке-волшебнице» до сих пор выглядеть свежо, рассказывает Юлия Тарасюк.
Интересный факт: оригинальное название аниме, которое можно перевести как «Моя жена — девочка-волшебница» (Okusama wa Mahou Shoujo), отсылает к ситкому Bewitched (1964-1972), который известен в Японии под именем «Моя жена — ведьма» (в России — «Моя жена меня приворожила»). Он же оказал большое влияние на один из первых образцов махо-сёдзё — «Ведьму Салли» (1966-1968).
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Что происходит с девочками-волшебницами, когда они вырастают? Их ждет удивительное будущее в футуристическом городе, как в «Сейлор Мун
»? Или они лишаются волшебства, чтобы воспользоваться им уже в зрелом возрасте, как в «Милом лекарстве: Взрослых — Силе надежды
»? Аниме-сериалы в жанре махо-сёдзё
не так уж часто раскрывают этот аспект: как правило, история заканчивается, когда юная героиня достигает текущей цели — победить зло, спасти мир и друзей или построить отношения с любимым мальчиком.
Как раз тому, что же происходит с героиней после титров нашего любимого махо-сёдзе, посвящен сериал «Замужняя девушка-волшебница
» от студии J.C. Staff
(«Армия принцессы
», «Повар-боец Сома
»). Всё ли идет гладко, когда она выросла, нашла себя и встретила любимого. Благодаря необычному подходу к жанру, аниме и сегодня выглядит очень свежо.
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🎀 5 сериалов о девочках-волшебницах для знакомства с жанром махо-сёдзё
Урэсико
— молодая женщина, проживающая в большом старом доме вместе с бабушкой. Она сдает комнаты приезжим и занимается бытом. Одним из постояльцев становится Тацуми
— скромный парень, который недавно переехал в город и устроился в издательство. Он с трудом привыкает к коллегам, а писатель, чьим редактором его назначили, — весьма непростой в общении человек. Зато нерабочее время часто проводит с Урэсико, чья мягкость и игривость пленяют Тацуми. Постепенно между ними образуется взаимная симпатия, но… У женщины есть два секрета.
На самом деле город, в котором они живут, когда-то давно создала мама Урэсико — волшебница Афродита из параллельного измерения, которое населяют маги и ведьмы. Со временем задача оберегать его перешла к дочери, а теперь настала пора, чтобы взрослая героиня уступила пост следующей девочке-волшебнице. Таковы правила колдовского мира: управление городом — задача молодого поколения, которое может всё менять как душе угодно, а то и совсем уничтожить населенный пункт.
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Вместе с Тацуми пребывает своенравная младшеклассница Саяка
, на самом деле — юная волшебница, которая должна стать следующей хранительницей. Вот только Урэсико не хочет передавать ей силу: город — единственное, как ей кажется, напоминание о покойной матери, поэтому женщина старается всё сохранить в неприкосновенности. Саяка, напротив, жаждет изменить и обновить замшелый городишко, где даже школа всё еще деревянная и старая. Еще девочка не понимает, как «взрослой тетке» не стыдно, перевоплотившись, носить открытый и уже тесный костюм волшебницы. Она пытается всячески пакостить Урэсико и даже сражаться с ней, но героиня оказывается чересчур сильной колдуньей.
Второй секрет — это замужество. Вернее, о наличии супруга все в городе знают, а вот почему Урэсико живет отдельно — большой вопрос для любознательных соседей. Всё дело в том, что героиня не смогла рассказать избраннику правду. Ни о магической силе, ни о том, что поцелуй ведет к её потере и «прощанию» с девочкой-волшебницей внутри себя. Вскоре после свадьбы в японском стиле, где обошлось без «горько», между молодоженами начались конфликты. Урэсико не научилась доверять супругу, а тот не выполнил смелого обещания, что сможет прожить без поцелуев. Мужем героини, кстати, оказывается тот самый писатель, с которым должен работать Тацуми.
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Теперь у молодой женщины хлопот полный город. Волшебницы из магического измерения требуют, чтобы она передала силу. В давно исчерпавших себя отношениях с мужем нужно поставить точку. А тут еще новая любовь на горизонте… Урэсико предстоит разобраться в себе, научиться доверять близким, а самое главное — ответить себе на вопрос: что же это такое, быть взрослой?
«Замужняя девушка-волшебница» вышла в разгар фансервисного бума, когда доминировали гаремники для мужской аудитории. В нем тоже можно наблюдать влияние этого тренда: превращения героинь и их костюмы выглядят крайне волнительно. При в аниме красиво поднимаются серьезные вопросы: о личных границах и доверии, верности традициям и боязни перемен, неудачном браке и чувстве вины за ошибки прошлого. Сериал получился удивительно зрелым, при этом завернутым в яркую и будто бы шутливую обертку. Необычная конфетка, вкус которой не хочется забывать. Да и не выйдет.
«Замужняя девушка-волшебница». Заставка на японском языке
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