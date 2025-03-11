Призрак без доспехов: «Изгнанные из рая» — научная фантастика, где людям больше не снится космос

Недавно десятилетие отпраздновала франшиза «Изгнанные из рая» — футуристическое меха-аниме, где человечество предпочло виртуальную реальность. Тематический канал Покебол с предсказанием советует присмотреться к этому сай-фаю, который написал легендарный Гэн Уробути («Психопаспорт», «Девочка-волшебница Мадока»), а срежиссировал Сэйдзи Мидзусима («Евангелион», «Стальной алхимик»). Ярославна Фролова описывает, что вышло у студии Graphinica, приложившая руку к «Хеллсингу Ultimate», «Новому Токио Мяу Мяу» и «Повести о конце света».
Найти или построить рай на Земле оказалось задачей невыполнимой, и человечество переключилось на виртуальное пространство. DEVA — место, где не нужно ни физическое тело, ни лишняя рефлексия. Люди тут не нуждаются в бренном и банальном: еде, воде, искусстве, дружбе, любви. Каждый занят постижением удовольствий на каком-то другом уровне: говорят о наночастицах, Большом взрыве и молекулярном движении, но никто уже не помнит волнующих песен прошлого.
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DEVA стирает всю ненужную информацию, будь то произведения искусств, исторические события или, собственно, люди. Обитателям виртуального мира привычно доказывать системе, что нужны и важны, пока та занята их непрерывной оценкой. В мире иллюзорного райского наслаждения трудится агент Анжела Бальзак
— отличница, умница, работяга и спортсменка, не знавшая земной, физической жизни. Ей поручают важнейшее из заданий: разыскать на почти опустевшей Земле программиста, который раз за разом взламывает DEVA и несет полнейшую околесицу на большую аудиторию.
Идеи хакера не просто раздражают систему, но по-настоящему пугают. Он сулит людям перерождение — совершенно иное, не виртуальное. Гуру позволяет отречься от всего, что сковывает и отупляет человечество, а взамен предлагает вернуться к природному естеству — путешественников и первооткрывателей. Жизнь на Земле после глобальной катастрофы стала невероятно трудной? Не беда: выйдите из виртуальной комнаты — нам всем пора отправиться в космос. Бороздить его пространства — то, о чем мечтали наши предки, но их подвели злость, алчность, зависть и жажда власти. Теперь же, учитывая былые ошибки, человечество наконец может постичь хотя бы малую часть бескрайнего мира.
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Люди DEVA с радостью отринули прошлое, но не режиссер Сэйдзи Мидзусима
. Он не забыл, а, наоборот, трепетно перенес в новый мир по чуть-чуть из предыдущих проектов — таких, как «Стальной алхимик
», «Мобильный воин Гандам 00
» и «Евангелионом
». С последним, кажется, очень хотел посоперничать — на философском или драматургическом уровне — сценарист «Изгнанных из рая
» Гэн Уробути
, ранее сочинивший «Психопаспорт
» и «Девочку-волшебницу Мадоку
». В образе Бальзак легко угадывается что-то от Аски
— особенно в паре с боевым роботом, которого, правда, выкинули из сюжета на добрые две трети хронометража. Вероятно, создатели осознали, что затея им либо не по зубам, либо на самом деле не интересна. Так что меха-классика осталась лишь в образе ощутимого вдохновения.
Бальзак и её земной напарник — очаровательный меломан Динго
— в конце концов обнаружат хакера. Вступив с ним в контакт, они испытают перерождение и катарсис. Девушка, конечно, в большей степени. Вкусив физическую жизнь со всеми её несовершенствами и парадоксами — голодом, простудами и другими болезнями, — она не сможет больше самозабвенно верить в концепцию DEVA. Ожидаемо, но не трагично. Главная драма — что никто не откликнулся на зов хакера. Ни один человек в мире «Изгнанных из рая» не смог перешагнуть через знакомое, понятное и сиюминутное. Люди раз за разом выбирают систему в руках, оставляя космос на откуп мечтателям и безумцам. Он больше не светит, не очаровывает, не манит.
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Трудно сказать, входило ли в цели творческой команды — вселить ужас человеческой приземленностью. Однако ничто так сильно не задевает в этом аниме, как плевок в самое сердце мечты. Этот мир для нас оказался слишком велик.
«Изгнанные из Рая»
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