Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах

Легенду о древнем проклятии, лежащем на экранизациях видеоигр, в последнее время обсуждают всё оживленнее: якобы прямо у нас на глазах — с выходом первого сезона The Last of Us — рассеян злой рок. Однако древнее зло повержено не до конца: одни говорят, что шоу HBO слишком похоже на игру, другие — что Мазин Дракманн слишком далеко ушли от канона.Для носителей убеждений второго типа есть рекомендация фундаментальная и безапелляционная — Resident Evil 4: Incubate . После феноменального успеха игры, которую порой называют лучшей не только в серии, но в истории, Capcom выпустили CGI-фильм, смонтированный из кат-сцен основной кампании и DLC Separate Ways. Действие почти полностью обходит геймплейные моменты, отдавая лишь дань уважения впечатляющимбоссам.Специальный агент Леон Кеннеди прибывает в испанскую деревушку, чтобы отыскать похищенную дочь президента Штатов Эшли. Каждый встречный крестьянин с топором оказывается заражен местным паразитом Лас Плагас, вокруг которого сложился культ Лос-Иллюминадос. Паства постепенно превращается в марионеток и самозабвенно поклоняется лидеру секты Осмунду Саддлеру. Впрочем, драматургический конструкт не так уж важен: пробоины в туловище нарратива даже искать особенно не придется — все видны как шпинели в вашем дипломате. Самое удивительное, что в нарядно оформленном летсплее отдельные (далеко не все!) хайлайты выстраиваются в совершенно отбитое, но цельное и законченное аниме, мутирующее в СGI-бэшку прямо на лету.Впрочем, эксперименты с поп-культурной евгеникой — то, чем живет франшиза Resident Evil уже 29 лет (22 марта 2026-го будет 30). Incubate — насильно срощенный в лаборатории Миками монстр с мускулатурой боевиков 80-х, осанкой аниме и морщинами наследия Джорджа Ромеро , который сегодня выглядит памятником ушедшей эпохи, при этом максимально ироничным, а не старомодным. Можно вымарывать похабные шутки о конфигурациях дочери президента, чтобы попробовать без стыда выпустить ремастер, но поразительную редакцию провело и само время. Леон — то ли избранный, то ли и вовсе святой, который противостоит дьяволу: ветеран Раккун-Сити движется словно плод союза светлой и чистой любви Жан-Клода Ван Дамма Такседо Маска — даже гравитация пасует перед обаянием спецагента. Наемница Ада Вонг завозит в испанскую деревню « Матрицу » ( аниме повлияло на сестер Вачовски, сестры Вачовски повлияли на аниме ), так же попирая силу притяжения и возможности каблуков.Стоит на секунду задуматься о вменяемости происходящего, как Лас-Плагас начнут больно покусывать не только плечи Леона, но и моральные ориентиры происходящего: тут и геноцид в европейской деревушке руками (ногами и головой) белого спасителя, и белое нижнее белье несовершеннолетней Эшли, которое отнимает значительную часть хронометража. Так RE4: Incubate не дрогнув манифестирует безоговорочную победу жанра над здравым смыслом: низкопробные штампы как по волшебству становятся не стыдным допущением, а чертовски смешным заигрыванием с американской поп-культурой.Сложно советовать детище Capcom неиронично: к великому стоит обратиться скорее из всеядного любопытства или антропологического интереса. Все-таки изначально аудитория Incubate была точно очерчена кругом фанатов и почитателей серии. Есть однако и убедительные доводы «за». Во-первых, в силу близости ремейка RE4 есть повод хотя бы так ознакомиться с оригиналом: всего полтора часа, чтобы прикоснуться к легенде, — и никаких пыток с управлением (весьма специфический ритуал для новобранцев, особенно на консоли). Во-вторых, Resident Evil 4: Incubate — действительно идеальная адаптация видеоигры. Таких вершин точности едва ли кто-то еще добьется.