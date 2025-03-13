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Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах

Анимация >>
13 марта 2025
Недавно стало известно, что «Обитель зла» ждет очередной перезапуск — и руководить им будет Зак Креггер, который всех поразил хоррором «Варвар». Что получится у новой надежды американских ужасов, предположительно, узнаем 18 сентября 2026-го, а сейчас аниме-канал Покебол с предсказанием советует ознакомиться с наиболее точной адаптацией видеоигры. О Resident Evil 4: Incubate — эффектной страшилке про зомби и испанских паразитов — рассказывает Настасья Горбачевская. Необычный проект Capcom заслуживает внимания, хотя, конечно, можно спорить, является ли CGI-бэшка, собранная из кат-сцен, образчиком японской анимации и вообще фильмом или экранизацией в частности.

Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах

Легенду о древнем проклятии, лежащем на экранизациях видеоигр, в последнее время обсуждают всё оживленнее: якобы прямо у нас на глазах — с выходом первого сезона The Last of Us — рассеян злой рок. Однако древнее зло повержено не до конца: одни говорят, что шоу HBO слишком похоже на игру, другие — что Мазин и Дракманн слишком далеко ушли от канона.

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Для носителей убеждений второго типа есть рекомендация фундаментальная и безапелляционная — Resident Evil 4: Incubate. После феноменального успеха игры, которую порой называют лучшей не только в серии, но в истории, Capcom выпустили CGI-фильм, смонтированный из кат-сцен основной кампании и DLC Separate Ways. Действие почти полностью обходит геймплейные моменты, отдавая лишь дань уважения впечатляющим для 2005 года боссам.

Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах

Специальный агент Леон Кеннеди прибывает в испанскую деревушку, чтобы отыскать похищенную дочь президента Штатов Эшли. Каждый встречный крестьянин с топором оказывается заражен местным паразитом Лас Плагас, вокруг которого сложился культ Лос-Иллюминадос. Паства постепенно превращается в марионеток и самозабвенно поклоняется лидеру секты Осмунду Саддлеру. Впрочем, драматургический конструкт не так уж важен: пробоины в туловище нарратива даже искать особенно не придется — все видны как шпинели в вашем дипломате. Самое удивительное, что в нарядно оформленном летсплее отдельные (далеко не все!) хайлайты выстраиваются в совершенно отбитое, но цельное и законченное аниме, мутирующее в СGI-бэшку прямо на лету.

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Впрочем, эксперименты с поп-культурной евгеникой — то, чем живет франшиза Resident Evil уже 29 лет (22 марта 2026-го будет 30). Incubate — насильно срощенный в лаборатории Миками монстр с мускулатурой боевиков 80-х, осанкой аниме и морщинами наследия Джорджа Ромеро, который сегодня выглядит памятником ушедшей эпохи, при этом максимально ироничным, а не старомодным. Можно вымарывать похабные шутки о конфигурациях дочери президента, чтобы попробовать без стыда выпустить ремастер, но поразительную редакцию провело и само время. Леон — то ли избранный, то ли и вовсе святой, который противостоит дьяволу: ветеран Раккун-Сити движется словно плод союза светлой и чистой любви Жан-Клода Ван Дамма и Такседо Маска — даже гравитация пасует перед обаянием спецагента. Наемница Ада Вонг завозит в испанскую деревню «Матрицу» (аниме повлияло на сестер Вачовски, сестры Вачовски повлияли на аниме), так же попирая силу притяжения и возможности каблуков.

Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах

Стоит на секунду задуматься о вменяемости происходящего, как Лас-Плагас начнут больно покусывать не только плечи Леона, но и моральные ориентиры происходящего: тут и геноцид в европейской деревушке руками (ногами и головой) белого спасителя, и белое нижнее белье несовершеннолетней Эшли, которое отнимает значительную часть хронометража. Так RE4: Incubate не дрогнув манифестирует безоговорочную победу жанра над здравым смыслом: низкопробные штампы как по волшебству становятся не стыдным допущением, а чертовски смешным заигрыванием с американской поп-культурой.

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Сложно советовать детище Capcom неиронично: к великому стоит обратиться скорее из всеядного любопытства или антропологического интереса. Все-таки изначально аудитория Incubate была точно очерчена кругом фанатов и почитателей серии. Есть однако и убедительные доводы «за». Во-первых, в силу близости ремейка RE4 есть повод хотя бы так ознакомиться с оригиналом: всего полтора часа, чтобы прикоснуться к легенде, — и никаких пыток с управлением (весьма специфический ритуал для новобранцев, особенно на консоли). Во-вторых, Resident Evil 4: Incubate — действительно идеальная адаптация видеоигры. Таких вершин точности едва ли кто-то еще добьется.


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обсуждение >>
№ 5
Макс Милиан   18.03.2025 - 08:17
... Если не ошибаюсь, то четвертый РЕ получил на ПК не особо хороший порт, да и консольное управление портило впечатление от игры. А вот его недавний ремейк отполирован до совершенства и хорошо оптимизирован.... читать далее>>
№ 4
Киноман1985   17.03.2025 - 20:49
Говорят игрушка крутая. Не доводилось играть(( Старенькая, зато крутая. И требований на комп не нужно. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   16.03.2025 - 21:47
Честно сказать, не понимаю эту всеобьемлимую любовь к "Обители зла". То игры создают, то фильмы, сколько частей даже пальцев одной руки не хватит сосчитать. А я только и помню первую часть с... читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:32
Наверное любители первых трёх частей заценят перезапуск. Обитель зла везде уже, вот эта удачная франшиза, сколько лет а держится на высоте. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 18:08
Только сейчас и здесь, в разделе аниме, узнаю о перезапуске весьма приличной франшизы. Не пропустил ни одной части. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах фотографии
Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах фотографии
Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах фотографии
Лучшая адаптация видеоигры? «Обитель зла 4: Инкубация» — культовый хоррор об испанских паразитах фотографии
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