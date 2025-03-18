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Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых

Анимация >>
18 марта 2025
В аниме нередко встречается мистика на грани фантастики — особенно когда речь заходит о произведениях, созданных на стыке тысячелетий. Один из ярчайших артефактов нулевых выпустила студия Pierrot, славная такими сериалами, как «Крутой учитель Онидзука» и «Супердевчонки! Котобуки Ран». Вернуться к непростому, но интересному периоду в истории японской индустрии — когда царил мистический бум на рынке девичьей манги — зовет тематический канал «Покебол с предсказанием». Как борется с фатумом героиня сёдзё-аниме «Подозрительная Церера» (и всегда ли реинкарнация сулит лучшую жизнь), рассказывает Юлия Тарасюк!

Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых

Конец 1990-х для сёдзё-аниме выдался непростым: на пике популярности оказались всевозможные предсказания конца света, а в манге для девочек стало куда больше насилия и крови. Именно тогда, в 1996 году мангака Ю Ватасэ, ранее использовавшая для «Таинственной игры» сюжет о попаданце в иные миры, приступила к работе над вторым хитом — «Подозрительной Церерой». Теперь она обратилась к невероятно популярной в сёдзё 1990-х реинкарнации. Только нежелательное перерождение связано с ужасами и мрачной судьбой, которым будет противостоять героиня.

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Близнецы Айя и Аки — обычные школьники, которые учатся и проводят время с друзьями, пока дома ждут понимающие мама с папой. Спокойная и привычная жизнь рушится в день 16-летия, когда родители неожиданно просят навестить деда — главу семейства Микагэ. Айя до последнего уверена, что их с братом ждет торжественное пиршество, однако в семейном поместье она замечает, что на «праздник» съехались все родственники, — и одеты они скорее траурно.

Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых

Патриарх вручает близнецам коробочку, напоминающую подарок, но стоит её открыть — происходят страшное. Девушка ощущает внутри загадочную силу, а тело Аки покрывает множество кровавых ран, после чего он теряет сознания. Следом дед приказывает сыну убить Айю, но тот жертвует собой, защищая дочь. Сильный шок вновь пробуждает в героине невиданную силу, которая позволяет ей сбежать. Как именно это произошло, она не помнит: просто обнаруживает себя на огромной сосне в саду поместья. Скрыться от преследования Айе помогает таинственный незнакомец Тойя, который вроде как работает на Микагэ, но почему-то спасает девушку.

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Союзниками Айи становятся женщина Судзуми и её деверь Юхи. Они-то и объясняют героине, что она — реинкарнация Цереры, которую многие знают по старинной легенде о рыбаке, укравшем у небесной богини волшебную накидку. Без нее Церера не могла вернуться домой, насильно стала женой обидчика и родила ему детей. С тех пор её бунтующий дух перерождается в семье Микагэ — потомках рыбака и богини, которые убивают каждое воплощение Цереры, так как она ненавидит всех мужчин рода и стремится их уничтожить в качестве мести. Со временем гены богини слабо передались детям вне фамилии: например, Судзуми может использовать телекинез и чувствует, когда что-то происходит с другими женщинами, в которых живет частичка небесной девы. Благодаря этому дару ей и удается спасти Айю, а позже — найти и других девушек, отмеченных Церерой.

Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых

Церемония в поместье — тест на наличие генов небесной богини, который проходят все женщины Микагэ после 16-летия. Что же тогда произошло с Аки? Он оказался перерождением того самого рыбака, когда-то силой взявшего Цереру. Правда, ни Айя, ни Аки пока не догадываются об этом…

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Аниме «Подозрительная Церера» в 2000 году выпустила студия PierrotБлич», «Токио Мяу Мяу»). Произведение получилось по-настоящему пугающим и мрачным, в духе других сёдзё-хитов времени: «Икс» и «Обители ангелов». Реинкарнация здесь не благо или возможность начать новую жизнь, как в современных произведениях. Церера хочет захватить тело Айи, чтобы убить Аки, а заодно — всех, кто встанет на пути. Героиня не всегда может контролировать, когда богиня овладеет её телом, а позже — совершенно не помнит, что с ней происходило.

Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых

Вдобавок Айя остается без какой-либо поддержки родных. Отца убивают, а мать позже впадает в кому, попытавшись напасть на дочь. В аниме очень хорошо передана холодная и тяжелая атмосфера истории, где персонажи будто совсем одни в огромном городе с многочисленными небоскребами. Великолепный саундтрек усиливает чувство давления, которое испытывает героиня. Другая примета времени — демонизация новых технологий, якобы способных подчинить даже небесное божество. В какой-то момент семья Микагэ использует компьютеры, чтобы манипулировать психикой героев и работать с генами Цереры.

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К счастью, среди бесконечного холода и пустоты находится место любви и коротким юмористическим сценам. Все-таки манга выходила в журнале Shocomi, чьи сюжеты обязательно содержали непростые отношения и легкую эротику. На фоне происходящего в аниме чувства Айи и Тойи воспринимаются как нечто очень хрупкое. Оба испытывают кризис идентичности: из-за амнезии у слуги Микагэ, а индивидуальность героини хотят погубить Церера и семья. Получится ли у них защитить друг друга?

В целом, «Загадочная Церера» — настоящий артефакт времени. К сожалению, в экранизацию вошла не вся манга. Некоторые вопросы остались без ответа, а отдельных персонажей даже не успели раскрыть. Однако как минимум половина сериала выглядит как отличный сёдзё-экшн с элементами психологического хоррора.

«Подозрительная Церера». Трейлер на японском языке

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обсуждение >>
№ 3
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 22:33
В те года "такая" анимэшная мистика казалась чем-то эдаким, интересным, и воспринималась совсем иначе, чем сейчас. читать далее>>
№ 2
Angelika77   18.03.2025 - 22:33
Помню "Подозрительную Цереру" ещё в начале 2000-х, её часто крутили по мультяшному каналу. Тоже смотрела когда приходила со школы. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   18.03.2025 - 18:57
Надо же, каких старичков откопали. читать далее>>
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фотографии >>
Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых фотографии
Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых фотографии
Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых фотографии
Божество в мрачном мегаполисе: «Подозрительная Церера» — захватывающая мистика начала нулевых фотографии
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