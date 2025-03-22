Спеши любить: «Я хочу съесть твою поджелудочную» — чувственный фильм о том, что каждое мгновение важно

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Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой

Интервью

Мария Куликова: «У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем»

Популярная актриса – о сериале «Однажды в Залесье», вдохновении детективом с Кейт Уинслет и нехватке комедийных проектов с яркими героинями