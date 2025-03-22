Спеши любить: «Я хочу съесть твою поджелудочную» — чувственный фильм о том, что каждое мгновение важно

Горько-сладкое аниме для весенней атмосферы: тематический канал Покебол с предсказанием напоминает об эмоциональном хите студии VOLN («Усио и Торой», «Гаро: Бледная сакура» и новые главы «Синего экзорциста»). Фильм, основанный на ранобэ Ёру Сумино, неплохо прокачал и карьеру режиссера Синъитиро Усидзимы («Охотник х Охотник», «Эта фарфоровая кукла влюбилась»). Что же скрывается за фразой «Я хочу съесть твою поджелудочную» и какие еще вопросы может вызвать это аниме, предлагает разобраться Ярославна Фролова.
Старшеклассник Харуки Сига
холоден и нелюдим, а реальным людям или событиям предпочитает книжный мир. Из-за любви к печатному слову юноша и оказывается в довольно щекотливой ситуации: заинтересовавшись оставленной в больнице книгой, он случайно раскрывает секрет «одношкольницы» Сакуры Ямаути
. В его руках оказывается дневник, где сверстница детально описывает жизнь, которой неизвестно когда, но в трагически скором будущем придет конец. Именно секрет о болезни и грядущей смерти Сакуры теперь с ней делит Харуки, а значит, по мнению девушки, вписан в её историю. Открытая, яркая и смелая Ямаути решает напоследок сдружиться с Сигой и вытащить из книжного мира в реальный.
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🫀 «Опасность в моем сердце» — романтическая драма о противоположностях
Пусть вас не смущает название аниме — буквально в первые 25 минут оно получает отличную и очаровательную мотивацию. Сюжет «Я хочу съесть твою поджелудочную
», возможно, и не самый оригинальный, но точно не устаревающий. Оказавшись на пороге смерти, Сакура начинает с ошеломительной силой ценить и чувствовать жизнь. Столь интенсивное ощущение повседневности ей хочется разделить с тем, кто больше всего в этом нуждается. С таким зачином историю запросто могли ждать яркое любовное переживание и романтический катарсис, но создатели аккуратно избегают прямолинейных маршрутов. Нежности и тепла в этом аниме предостаточно, однако чувства, с которыми в итоге сталкиваются герои, куда сложнее и масштабнее, чтобы ограничить их сугубо амурными рамками. Это точно любовь, но в ином проявлении и понимании.
Подгоняемая дыханием смерти, героиня будет с жадностью хвататься за любую возможность, чтобы с задором и трепетом испить эту жизнь сполна. Вернее — ту часть, что у нее осталась. Будь то поездка в другой город тайком ото всех, поедание вкуснейшей еды в неограниченных количествах, первое легкое опьянение или желание причинить кому-то душевную боль (бывает и такое). За собой она увлекает и Харуки, подарив ему в круговорот событий один из самых главных человеческих скиллов — умение доверять людям и узнавать их получше.
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🫀 «Её заветное желание» — жизнеутверждающая японская «Русалочка»
За плечами режиссера Синъитиро Усидзимы
— самые разные по жанру и темпу проекты, где он занимался постановкой эпизодов: от «Ванпанчмена
» и «Парада смерти
» до — снятых уже после — «Спой мне Yesterday
», «Школьной формы Акэби
», «Приоритета чудо-яйца
» и «Объединяйтесь
». Видно, что он отлично понимает и законы сюжетного напряжения, и правила романтики, но сказывается, что выучил их на сериальном производстве. Такое чувство, что при создании «Я хочу съесть твою поджелудочную» Усидзиме банально не хватило времени, чтобы раскрыть сюжет и всех персонажей. В результате история напоминает обрывки дневниковых записей: являясь ими по сути, на сюжетном уровне, аниме перестает работать как самодостаточное произведение, к сожалению, уже на середине.
Зрителям описывают стартовую мотивацию героев, но глубина характеров так и остается неисследованной. Конечно, Сига и Ямаути тоже узнают друг другу в условиях стремительно тающего времени, когда, вероятно, не так важны драмы из прошлого. Куда ценнее — с головой погрузиться в моменты настоящего счастья или же разочарования, не утопая в перипетиях былого. В любом случае даже такие пояснения зрителю приходится допридумывать самостоятельно. Минус ли это? Разочарования нет, и на глаза в финале всё равно навернутся слезы, но вызовет ли их искренняя и светлая печаль, или добродушное снисхождение — секрет.
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🫀 «Хал» — трогательный сай-фай об утрате
«Я хочу съесть твою поджелудочную» — очаровательное аниме, которое в любом случае найдет собеседников, поскольку не лишено тепла, романтики и картин воздушной повседневности. Возможно, не во всех оно отзовется безоговорочной зрительской любовью, ведь порой тяжело проникнуться всеми переживаниями героев, а финальное преображение Харуки может вызвать некоторое недоверие. Однако если не пытаться анализировать всё на свете, то и на некоторые вещи начинаешь смотреть проще.
Так и фильм Усидзимы не вызывает неприятия, чтобы отговаривать от просмотра, но и советовать, расписывая взахлеб всю его очаровательную атмосферу и приятный визуал, — желания не вызывает. Для меланхоличного вечера, когда хочется разогнать тоску или скуку чем-то жизнеутверждающее, лучше подойдет «Форма голоса
» Наоко Ямады
. В случае если этот рецепт вы уже использовали, то и «Поджелудочная» подойдет.
«Я хочу съесть твою поджелудочную». Трейлер на японском языке
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